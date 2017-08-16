العيادات الشعبية تعيد إفتتاح مراكزها الطبية في أيمن الموصل

نجاح رفع ورم وسحب الماء الأبيض ووشم القرنية من العين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

استأصل فريق طبي في مستشفى الامام علي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة ورما كبيرا لمريض يبلغ من العمر 67 عاما , فيما نجح فريق اخر في مستشفى ابن الهيثم للعيون بأجراء عملية لمريضة تبلغ من العمر 13 عاما تعاني وجود ماء ابيض وعتمة القرنية في العين في وقت اعادت دائرة العيادات الشعبية الطبية التابعة لوزارة الصحة والبيئة افتتاح عشر عيادات في الجانب الأيمن من الموصل.

وقال مدير المستشفى جواد عبد الكاظم الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا تمكن من اجراء عملية لمريض يبلغ من العمر 67 عاما من خلال رفع ورم كبير).

من جانبه قال رئيس الفريق الطبي ان (الفريق تمكن من ازالة ورم فتق مغبني معقد), لافتا الى ان (المريض كان يعاني من فتق يحتوي على جزء من الامعاء الدقيقة والغليظة منذ 30 عاما وادى حجم الفتق الى الام شديدة وصعوبة في المشي).

وتابع ان (العملية تكللت بالنجاح والمريض بحالة صحية جيدة). ونجح فريق اخر في مستشفى ابن الهيثم للعيون التابع للدائرة ذاتها في أجراء عملية لمريضة تبلغ من العمر 13 عاما تعاني ماء ابيض وعتمة القرنية .

ونقل البيان عن مدير المستشفى عمار فؤاد عيسى القول ان (فريقا متخصصا في طب وجراحة العيون برئاسة محمد حمزة احمد تمكن من اجراء عملية معقدة هي الاولى من نوعها على صعيد بغداد لمريضة تبلغ من العمر 13 عاما تعاني من ماء ابيض وعتمه القرنية كونها مصابة بكثافة القرنية الولادي).

اكمال فحوصات

بدوره اوضح احمد انه (بعد اكمال الفحوصات الطبية والسريرية ونتائج التحاليل المختبرية حيث اجريت للمريضة عملية سحب الماء الابيض الولادي ووشم القرنية وذلك من خلال فتح القرنية من الوسط دون جروح بعدها تم وضع الصبغة داخل بطانة القرنية وتلوينها بالوان خاصة مشابهة او قريبة نوعا ما للون القرنية في العين الاخرى).

لافتا الى ان (هذا النوع من العمليات التجميلية يجنب المريض اجراء عمليات معقدة اخرى منها عمليات زراعة القرنية وزراعة العدسات التي تكون محفوفه بالمخاطر), وتابع ان (هناك طرقا متعددة لوشم القرنية منها الصبغة الاولى او وشم القرنية بالطريقة الصفيحية وهي ما اجريت في المستشفى اذ تكون مشابهة لعملية زرع بطانة القرنية او عمليات الليزك كما وتعد من العمليات التجميلية التي تجرى للمرضى المصابين بعتمة القرنية غير المستفيدين من النظر حيث تكون القرنية شفافة وملونة مصابة بكثافة بيضاء على القرنية).

الى ذلك استقبل مستشفى أبن البلدي نحو 32 الف مراجع خلال الشهر الماضي.

وقال مدير المستشفى طالب حسن التميمي ان (المستشفى استقبل خلال الشهر الماضي 32271 مراجعا توزعوا بين شعبة العيادات الاستشارية التي استقبلت 18156 مراجعاً فيما استقبلت العيادات الخافرة 1968 مراجعاً وشعبة الطوارئ 2596 مراجعا فيما بلغ عدد الفحوصات الشعاعية في وحدة الأشعة 1375 فحصا واجرت وحدة السونار 383 فحصا ووحدة الرنين 125 فحصا).

مشيرا الى ان (عدد الولادات بلغ 1395 طفلاً منها 916 ولادة طبيعية و 479 قيصرية فيما اجرت وحدة جراحة الاطفال 49 عملية).

فتح عيادات

وأضاف ان (عدد مراجعي مركز التلاسيميا بلغ 2776 مراجعاً كما وبلغ عدد الفحوصات المختبرية نحو 53566 فحصا). من جهة اخرى اعادت دائرة العيادات الطبية الشعبية فتح عشر عيادات في الجانب الأيمن من الموصل لحاجة المواطنين لأدوية الأمراض المزمنة .

وقال معاون المدير العام للشؤون الفنية شهاب احمد جاسم في بيان تلقته (الزمان) امس (نظرا لبدء استقرار الأوضاع في الجانب الأيمن من محافظة نينوى ولحاجة المواطنين إلى أدوية الأمراض المزمنة قررت الدائرة إعادة فتح عشر عيادات طبية شعبية)، مبينا ان (أسماء تلك العيادات هي الصحابة والربيع واليرموك والمكاوي وباب البيض والاختصاصيين الأيمن وكذلك الهلال و النهروان بالاضافة الى الهرمات و الزنجيلي). مؤكدا ان ( قرار الافتتاح لتلك العيادات جاء بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة وضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين). وبشأن توزيع ادوية الامراض المزمنة للشهر الحالي اوضح جاسم ان (الدائرة جهزت عياداتها في بغداد والمحافظات بأدوية الأمراض المزمنة والعامة), مشيرا الى (توفر أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو والصرع إضافة إلى أدوية أخرى متوفرة ومنها أدوية الأمراض العامة) .