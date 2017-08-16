ثقافة الأطفال تعتمد التآصر الإجتماعي لتأهيل اليافعين من النازحين

المعارض تتلف لعب الصغار المحرّضة على العنف

بغداد- شيماء عادل – نضال الموسوي

نظمت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة لوزارة التجارة حملة لاتلاف لعب الاطفال المحرضة على العنف بالتعاون والتنسيق مع قسم الاستخبارات في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية.وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحملة تهدف الى نبذ العنف بين الاطفال واشاعة أجواء التسامح والتعاون لخلق جيل سليم وان الشركة لم تعط أية إجازة استيراد لاي تاجر لاستيراد اللعب المحرضة على العنف وانما دخلت البلاد بطرق ملتوية غير قانونية وعن طريق التهريب يستغلها بعض التجار ضعاف النفوس), مشيراً الى أن (كل من يستورد ويتعامل مع هذه الالعاب ستتم معاقبته وتفرض عليه غرامات مالية حسب القانون). ويذكر ان القانون رقم 2 لسنة 2013 خول بموجبه وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون وإصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.وعلى صعيد متصل انجز المعهد العالي للاتصالات والبريد مخططا مجسما لمنظومة شبكة النفاذ الضوئي وتطوير القدرات الفنية والمعرفية لطلبة المعهد ولدعم المنهج النظري عملياً. وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد علي لـ(الزمان) امس ان (هذا المخطط الذي صمم بتنفيذ واشراف مدير المعهد احمد محمد صالح وملاك قسم الشبكات مفاهيم مراحل إيصال الكابل الضوئي الى المنازل والدوائر الحكومية عبر وحدات ومكونات منظومة الشبكة الضوئية بعد أن تعذر الحصول على منظومة شبكات النفاذ التدريبية ونصبها في المعهد لتدريب الطلبة وملاكات الوزارة بكافة تشكيلاتها والقطاعين العام والخاص ولأهميتها بوصفها من أكثر التقنيات السلكية المتطورة في الوقت الحالي حيث يرسخ المخطط للطلاب أهمية وما يمكن أن يجهزه من شبكات انترنت مؤمنة عبر الكابل الضوئي وخدمة الاتصال الصوتي والمرئي وخدمة الالعاب).

تعاون مشترك

ووقعت الوزارة مذكرة تعاون مشترك مع وزارة العدل لتطوير عمل مؤسساتها، مشيرة إلى أن هذا التعاون يأتي كنواة للحكومة الالكترونية وتحويل نظام العمل من الورقي إلى النظام الإلكتروني. وقال علي لـ(الزمان) امس إن (وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد وقع مذكرة تعاون مشترك مع وزير العدل حيدر الزاملي لتطوير عمل مؤسسات وزارة العدل من خلال الإمكانيات التي تمتلكها شركات وزارة الاتصالات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات), وأضاف إن (هذا التعاون يأتي كنواة للحكومة الالكترونية وتحويل نظام العمل من الورقي إلى النظام الإلكتروني وربط جميع دوائر وزارة العدل بشبكة موحدة تكون تحت سيطرة وزارة العدل لتسهيل عمل الموظفين والقضاء على الفساد الإداري و إنهاء دور الروتين), واوضح علي أن (الهدف من الوثيقة هو تقديم أفضل الخدمات والإسراع بإنجاز معاملات المواطنين).

من جهة اخرى من اجل تأهيل الاطفال النازحين ثقافيا وفنيا والتخفيف من معاناتهم ، ارتأت دار ثقافة الاطفال ، مد جسور التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة احدى منظمات الامم المتحدة ، عبر برنامج يحمل عنوان (التآصر الاجتماعي) ، يستمر النشاط في الدار لمدة عشرة ايام بمعدل ثلاثة ايام في الاسبوع .يشارك فيه 60 مشاركا او مستفيدا من الشباب اليافعين ومن ثلاث مناطق في بغداد ، هي حي السيدية وحي الجامعة ومدينة الحرية .

التقينا معاون مدير عام الدار فاتن الجراح، لتسلط لنا الضوء على هذا المشروع الثقافي، قائلة (تسعى الدار ضمن حراكها الثقافي الى تأهيل الطفولة عبر الثقافة والفنون المختلفة ، وصولا الى التخفيف عن معاناتهم .ومن اجل ذلك تجاوبت الدار مع المنظمة الدولية للهجرة ، في اعداد دورات لتأهيل الشباب واليافعين ، وذلك من اجل خلق قيادات مجتمعية تسهم في رفع المستوى الثقافي للنازحين ، الذين تعرضوا لصدمات كبرى ، عسى الثقافة والفنون ان ترمم جزءا من الصدع الحاصل في نفسية الاطفال واليافعين) مضيفة (ولذلك ارتأينا اعداد برنامج تضمن الاعلام والفنون ، المواد الاساسية للدورات المقامة لهم في الدار والتي تشمل محاضرات في الاعلام وفي الكتابة الادبية ، القصة والمسرح وفي الفنون التي تضم الرسم والتمثيل والاخراج) . وفي لقائنا مع مدير قسم التحرير والمطبوعات الاديب عبد الستار البيضاني ، اشار (الى مشاركتهم في البرنامج عبر تقديم اربعة محاور الاول يتضمن النظرة التأريخية نشوء الاعلام والثاني يشمل كيفية تداول المعلومات والاخبار من خلال النظرية الاتصالية ، فيما يتضمن المحور الثالث كيفية كتابة الخبر وتلقيه ومصادره ، والاخير يشمل كيفية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي بأعتبار المواطن اصبح صحفيا ، وذلك من حيث التلقي والكتابة في الفيسبوك والهواتف النقالة والتعامل مع الكتابة والصورة وضوابط النشر الاخلاقية والانسانية) .

وعبرت مسؤولة برنامج التآصر الاجتماعي سارة الكعبي المختصة في مجال الهجرة والنزوح الداخلي في المنظمة الدولية للهجرة ، عن الهدف من اجراء هذا النشاط قائلة : (من اجل دمج النازحين بالمجتمع المضيف من خلال نشاط ثقافي ، يستند على قصصهم وتجاربهم ) مضيفة (خلاصة هذا العمل تكمن في طبع كتاب يتضمن حكاياهم وتجاربهم ، اضافة الى طبع 2500 نسخة من مجلة المزمار احدى مجلات الدار .وماتسعى له المنظمة هو مساعدة مؤسسات الدولة لاسترجاع الارث الثقافي والمجتمعي . وتتولى المنظمة القيام بهذه النشاطات والفعاليات سنويا) وهذه هي السنة السابعة على بدء نشاطاتها).