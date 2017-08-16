مقاطعة الإنتخابات .. الربح والخسارة – عبدالهادي البابي

في كل يوم نقرأ على صفحات التواصل الإجتماعي والصحف ونسمع من الفضائيات ووسائل الإعلام بعض الأصوات الداعية إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة ..تحت ذريعة أن الإنتخابات محسومة في كل الأحوال لإحزاب السلطة وأرباب الفساد مرة أخرى ..!!

ربما هي دعوة صادقة إنطلقت من نيات طيبة لإحداث شيء ما في العملية السياسية ..ولكن ماهي النتائج والسيناريوهات المتوقعة بعد مقاطعة الإنتخابات إن حصل ذلك فعلاً ….؟

أولاً : ستمضي الإنتخابات في طريقها حتى ولو بنسبة 20 بالمئة وستفوز الجهات التي تحصل على أعلى نسب الأصوات ..وستكون الإنتخابات معترفاً بها دولياً بإعتبارها طريقاً وحيداً للتبادل السلمي للسلطة..!

ثانياً : كيف ندعو لمقاطعة الإنتخابات ..بإي طريقة ..هل نقف في طريق المواطن الذي يريد أن ينتخب من يثق به مثلاً .. ! إذا هذه هي الدكتاتورية بعينها ..؟

ثالثاً : الحكومة الحالية لاتستطيع أن تجبر الناس على الإنتخابات كما كان يفعل صدام وحزبه الفاشي عندما يتخلف مواطن عن الإنتخابات يقطعون عنه وجبته التموينية فوراً (كما حصل معي) ثم يضعونه تحت الدائرة الحمراء ثم ينعلون سلفه سلفاه .!

رابعاً : إذا لم ننتخب هل لنا الحق أن نعترض على إجراءات الحكومة القادمة وبرلمانها وأعضائها ..؟

خامساً : مقاطعة الإنتخابات يعني لايوجد في بالنا عراقي مؤتمن على أموال الشعب وعلى رعاية مصالحه الوطنية وهذا خطأ جسيم ..فالعراق يعج بالكفاءات الوطنية الشريفة المخلصة …وعندما نخرج لإنتخاب هذه الكفاءات عندها يحدث التغيير شاءت الأحزاب أم لم تشأ ….وإذا خفنا من (تزوير الإنتخابات) من قبل الأحزاب ..فلعمري في كل دول العالم هناك أحزاب تسعى للسلطة وتريد أن تحكم وفق القانون والدستور سلمياً .!

سادساً: ماهو الطريق والبديل الآخر غير الإنتخابات …طبعاً الإنقلابات العسكرية الدموية …أو بقاء السلطة الحالية جاثمة على صدرونا لإربعة أعوام أخرى ..وعندها تبقى المشكلة وربما تتفاقم للأسوأ ..وعندها لايجب على هؤلاء (دعاة المقاطعة) عندما تأتي مفارز الأمن فتغلق صحيفة وتعتقل كادرها أو يداهمون مركزاً ثقافياً ويعتقلون أعضاءه بحجة معادات الحكومة ..لإن الدكتاتورية ملازمة للإنقلابات والأستفراد بالسلطة دون إنتخابات .!!

ثامناً ..نحن لانرى سوى الفوضى والإنفلات الأمني وكثرة القتل في الشوارع وعدم الأستقرار وقوة العصابات والتيارات المسلحة والأحزاب المتنفذة من دون إجراء الإنتخابات ..وعندها سيندم النادمون وسيبكون دماً عبيطاً ..!!

تاسعاً : نعم ..يجب أن تكون الإنتخابات المقبلة نزيهة ومراقبة من قبل الأمم المتحدة وأن يكون أعضاء مفوضيتها من القضاة المهنيين وأن تصدر بيانات شعبية وجماهيرية كبيرة لمنع ترشيح الفاسدين والفاشلين لإنفسهم مرة أخرى ..هذه إجراءات يمكن أن تقلل من مخاوف الناس من الإنتخابات القادمة ..!!

وأستعين بآرائكم النيرة أساتذتي الأفاضل وأصدقائي الكرام ..