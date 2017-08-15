العد التنازلي لمعركة تلعفر واشتعال جبهة داقوق

بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬كركوك‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

تواصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تلعفر‭ ‬تحضيرا‭ ‬لانطلاق‭ ‬عمليات‭ ‬استعادة‭ ‬آخر‭ ‬أكبر‭ ‬مواقع‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬بشمال‭ ‬العراق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬الثلاثاء‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬بيشمركة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬ان‭ ‬تعرض‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬داقوق‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬كركوك‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غير‭ ‬محسوم‭ ‬،واضاف‭ ‬انه‭ ‬حدثت‭ ‬انسحابات‭ ‬تكتيكية‭ ‬للبيشمركة‭ ‬هناك‭ ‬تفاديا‭ ‬للخسائر‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬المنطقة‭ . ‬وكان‭ ‬داعش‭ ‬شن‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬داقوق‭ ‬وتوغل‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الصد‭ ‬الاول‭ ‬واعدم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬اجتاحها‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬ايام‭ .‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬العراقية‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‭”‬فكرة‭ ‬العمليات‭ ‬رسمت‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬والخطط‭ ‬العسكرية‭ ‬أيضا‭”‬‭.‬

واضاف‭ ‬‭”‬هناك‭ ‬استحضارات‭ ‬تجري‭ ‬بانتظار‭ ‬أوامر‭ ‬السيد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬‭(‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭)‬‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬وتحديد‭ ‬الساعة‭ ‬الصفر‭ ‬لتنطلق‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وسنعلن‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭”‬‭.‬

وأشار‭ ‬رسول‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‭”‬العمليات‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬بعد‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‭”‬القطعات‭ ‬العسكرية‭ ‬تجري‭ ‬الاستحضارات‭ ‬وهناك‭ ‬ضربات‭ ‬استنزافية‭ ‬وتجريدية‭ ‬لقدرات‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬باستهداف‭”‬‭ ‬مقراته‭ ‬ومواقعه‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‭”‬الضربات‭ ‬تجري‭ ‬وفق‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقية‭ ‬وهي‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭”‬‭. ‬وكان‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقي‭ ‬أعلن‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬انطلاق‭ ‬عمليات‭ ‬‭”‬تحرير‭”‬‭ ‬مدينة‭ ‬تلعفر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬فصائله‭. ‬وتضم‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية،‭ ‬بعضها‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬وتحاصر‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬استعادت‭ ‬عشرات‭ ‬القرى‭ ‬جنوب‭ ‬تلعفر‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تسكنها‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬التركمان،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬بيد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭.‬

وتقع‭ ‬تلعفر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اعلن‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬رائد‭ ‬شاكر‭ ‬جودت‭ ‬الاثنين‭ ‬‭”‬وصول‭ ‬طلائع‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬من‭ ‬الفرقة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثالثة‭ ‬وافواج‭ ‬القناصين‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬وعشرات‭ ‬الاليات‭ ‬المدرعة‭ ‬الى‭ ‬مشارف‭ ‬تلعفر‭ ‬واسكتمال‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللوجستية‭ ‬لمعركة‭ ‬تحرير‭ ‬تلعفر‭”‬‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬جودت‭ ‬الاثنين‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬‭”‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مشارف‭ ‬تلعفر‭”‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬استكمال‭ ‬كافة‭ ‬التحضير‭ ‬اللوجستية‭”‬‭ ‬لمعركة‭ ‬استعادة‭ ‬المدينة‭. ‬ويقدر‭ ‬عدد‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬تلعفر‭ ‬بنحو‭ ‬ألف‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬أكبر‭ ‬معاقل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬استمرت‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭. ‬ولا‭ ‬تمثل‭ ‬خسارة‭ ‬الموصل‭ ‬نهاية‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬يشكله‭ ‬داعش‭ ‬إذ‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬يعاود‭ ‬المتطرفون‭ ‬وبشكل‭ ‬متزايد‭ ‬تنفيذ‭ ‬تفجيرات‭ ‬وهجمات‭ ‬مفاجئة‭ ‬تنفيذا‭ ‬لاستراتيجيتهم‭ ‬التي‭ ‬اتبعوها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الحويجة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬‭(‬300‭ ‬كيلومتر‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭)‬،‭ ‬ومنطقة‭ ‬القائم‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭.‬