تنسيق مصري ليبي لاستعادة درنة والقاهرة تتوسط لدى موسكو لإمداد حفتر بالأسلحة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬مطلع‮ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬ترتيبات‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬وليبيا‭ ‬لوضع‭ ‬الخطوط‭ ‬النهائيه‭ ‬لاستعادة‭ ‬درنة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابيه‭ ‬والتى‭ ‬تهدد‭ ‬الامن‭ ‬فى‭ ‬البلدين‭ .‬

وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬وساطة‭ ‬مصرية‭ ‬لدى‭ ‬القيادة‭ ‬الروسية‭ ‬لامداد‭ ‬الجنرال‭ ‬خليفه‭ ‬حفتر‭ ‬والذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬لليبيا‭ ‬بما‭ ‬يحتاجه‭ ‬الجيش‭ ‬الليبى‭ ‬من‭ ‬اسلحة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬والتى‭ ‬تهدد‭ ‬امن‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬توقع‭ ‬عبدالله‭ ‬ناكر‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوطن‭ ‬الليبي‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬تعرض‭ ‬المرافق‭ ‬النفطية‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابيه‭ ‬لمحاولة‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬عن‭ ‬عناصرهم‭ ‬فى‭ ‬مدينة‭ ‬درنه‭ ‬التى‭ ‬يحاصرها‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الامداد‭ ‬لضمان‭ ‬خروج‭ ‬الغاز‭ ‬الليبى‭ ‬والسيطره‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الامداد‭ ‬لضمان‭ ‬خروج‭ ‬الغاز‭ ‬الليبى‭ ‬والسيطره‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الامداد‭ ‬لضمان‭ ‬خروج‭ ‬الغاز‭ ‬الليبى‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬روما‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الغاز‭ ‬الليبى‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬روما‭ ‬بشكل‭ ‬على‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابيه‭ ‬لتامين‭ ‬خطوط‭ ‬غازها‭ ‬بغض‭ ‬النظرعن‭ ‬تداعيات‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬واستقرار‭ ‬ليبيا،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬العقيد‭ ‬احمد‭ ‬المسماري‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الليبى‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬وتسجيلات‭ ‬لدى‭ ‬العناصر‭ ‬الليبية‭ ‬تؤكد‭ ‬تورط‭ ‬دول‭ ‬فى‭ ‬امداد‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية بالاسلحة‭.‬