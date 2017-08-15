تنسيق مصري ليبي لاستعادة درنة والقاهرة تتوسط لدى موسكو لإمداد حفتر بالأسلحة

القاهرة -مصطفى عمارة
اكد مصدر امني مطلع فى تصريحات خاصة للزمان ان ترتيبات تجري بين القيادة العسكرية فى كل من مصر وليبيا لوضع الخطوط النهائيه لاستعادة درنة القريبة من الحدود المصرية من العناصر الارهابيه والتى تهدد الامن فى البلدين .
وكشف المصدر عن وجود وساطة مصرية لدى القيادة الروسية لامداد الجنرال خليفه حفتر والذي يقوم بزيارة لليبيا بما يحتاجه الجيش الليبى من اسلحة للقضاء على الجماعات المسلحة والتى تهدد امن المنطقة كلها.
فى السياق ذاته توقع عبدالله ناكر رئيس حزب الوطن الليبي فى اتصال هاتفي معه تعرض المرافق النفطية لهجوم من الجماعات الارهابيه لمحاولة تخفيف الضغط عن عناصرهم فى مدينة درنه التى يحاصرها الجيش الليبي والسيطرة على خطوط الامداد لضمان خروج الغاز الليبى والسيطره على خطوط الامداد لضمان خروج الغاز الليبى والسيطره على خطوط الامداد لضمان خروج الغاز الليبى حيث تعتمد روما بشكل كبير على الغاز الليبى حيث تعتمد روما بشكل على المجموعات الارهابيه لتامين خطوط غازها بغض النظرعن تداعيات ذلك على امن واستقرار ليبيا، فيما كشف العقيد احمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبى فى اتصال هاتفى معه ان الجيش الليبي عثر على وثائق وتسجيلات لدى العناصر الليبية تؤكد تورط دول فى امداد العناصر الارهابية بالاسلحة.