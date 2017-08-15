نزوح جماعي بعد فرض داعش التجنيد الاجباري في دير الزور

رئيس الأركان الإيراني يبحث في تركيا استفتاء إقليم كردستان العراق
انقرة- توركان اسماعيل - بغداد - كريم عبد زاير
بدأ رئيس الاركان الايراني محمد باقري الثلاثاء في انقرة زيارة الى تركيا للبحث في الازمة السورية والعراق وخصوصا استفتاء الاكراد حول الاستقلال، حسبما ذكرت وسائل الاعلام التركية. فيما لايزال الوفد التفاوضي الكردستاني برئاسة سعدي بيرة يجتمع مع القيادات السياسية في بغداد حيث التقى امس حيدر العبادي رئيس الحكومة وعمار الحكيم رئيس التحالف ، كما التقى السفير الامريكي في بغداد . بحسب مصادر كردية فان الوفد سيتوجه الخميس الى النجف للقاء المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني حول قضية الاستفتاء ذاتها .
وقالت وكالة انباء الاناضول القريبة من السلطة ان باقري التقى نظيره التركي خلوصي اكار.
وذكرت صحيفة حرييت ان باقري سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووزير الدفاع نور الدين جانكاي.
اما وكالة الانباء الايرانية فقد ذكرت ان اللقاءات على هذا المستوى «غير مسبوقة». وقال باقري لقناة ايريب الايرانية الحكومية ان «هذه الزيارة ضرورية من اجل مشاورات افضل وتعاون افضل حول مختلف الرهانات العسكرية الاقليمية المتعلقة بأمن البلدين والأمن على الحدود ومكافحة الارهاب».
من جهتها، ذكرت صحيفة «ديلي صباح» التي تصدر باللغة الانكليزية ان هذه الزيارة تشكل «منعطفا» في العلاقات الثنائية كما نقلت عن مصدر دبلوماسي تركي يشدد على رغبة البلدين في التعاون حول الملفين السوري والعراقي.
وتشهد العلاقات بين انقرة السنية وطهران الشيعية توترا من حين لآخر بينما تحدث اردوغان في الماضي عن خطر «النزعة القومية الفارسية» خصوصا في العراق.
ويدعم البلدان اطرافا متحاربة في سوريا اذ ان ايران مثل روسيا تساند نظام الرئيس بشار الاسد بينما تقدم تركيا الدعم للمعارضة. فيما حدث في الايام الاخيرة فرار جماعي بعد فرض داعش التجنيد الاجباري في دير الزور
واعلن تنظيم داعش مؤخرا فرض «التجنيد الاجباري» على شباب دير الزور، آخر المحافظات السورية التي لا تزال تحت سيطرته.وافاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن عن «اعتقالات يومية في محافظة دير الزور على خلفية التجنيد الاجباري».
ودفع هذا الاعلان بموجات نزوح جديدة من المحافظة ليلجأ المئات الى مخيم للنازحين يبعد سبعة كيلومترات عن منطقة العريشة في محافظة الحسكة (شمال شرق) المحاذية لدير الزور. ويقول العلي (26 عاما) «ابلغنا التنظيم بان الجهاد بات فرضا علينا وعلى كل الشباب الذين تترواح اعمارهم بين 20 و30 عاما الالتحاق بصفوفه للقتال في كل سوريا». ويضيف الشاب الذي فرّ مع عائلته من بلدة العشارة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، «رفض غالبية الشباب القرار وتركوا مناطق سيطرة التنظيم بالآلاف». ويعكس ذلك على حد قوله «المزاج العام برغبة الاهالي التخلص من التنظيم».
ولجأ تنظيم داعش الى الخطابات الدينية خلال الصلاة في المساجد فضلا عن المناشير والمكبرات الصوتية في الشوارع لدعوة شباب دير الزور الى التجنيد الارهابي، وفق ما افاد سكان والمرصد السوري لحقوق الانسان.
ومنح التنظيم المتطرف الشباب اسبوعا واحدا فقط للالتحاق بمكاتب «الاستنفار».
وسرعان ما ساء الوضع مع رفض الكثير من الشباب الاوامر الجديدة.
فرّ صلاح المحمد (28 عاما) مؤخرا من الميادين التي تعد ثاني اهم مدن محافظة دير الزور، ولجأ الى المخيم الذي يعاني فيه النازحون من ظروف معيشية صعبة.
ويتذكر صلاح «الوضع في الميادين بات مأساويا بعد قرار التنظيم الأخير فرض التجنيد الإجباري»، مشيرا الى ان داعش «يداهمون يومياً المنازل بحثاً عن شباب لسوقهم للقتال».