انتخابات بلدية في الأردن بمشاركة  بارزة من الاسلاميين 

عمان‭-‬‮ ‬الزمان‮ ‬‭ ‬:‭ ‬انتخب‭ ‬الاردنيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رؤساء‭ ‬واعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬البلديات‭ ‬والمحافظات‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬جرت‭ ‬بمشاركة‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬الاسلاميين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬وفتحت‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬لاستقبال‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬يتجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬4‭,‬1‭ ‬مليون‭ ‬ناخب،‭ ‬وسط‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬مشددة‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬رجل‭ ‬أمن‭.‬

وبحسب‭ ‬ارقام‭ ‬الهيئة‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخاب‭ ‬فان‭ ‬6622‭ ‬مرشحا‭ ‬ومرشحة‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬2109‭ ‬مقاعد‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬والمحلية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬وعلى‭ ‬380‭ ‬مقعدا‭ ‬لمجالس‭ ‬المحافظات‭. ‬اظھرت‭ ‬نسب‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نسبا‭ ‬متقاربة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬ومتفاوتة‭ ‬في‭ ‬أخرى،‭ ‬حیث‭ ‬كانت‭ ‬محافظة‭ ‬عجلون‭ ‬الأعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬45‭ %‬بعدد‭ ‬41‭ ‬ألفا‭ ‬و57‭ ‬مقترعا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬91‭ ‬ألفا‭ ‬و54‭ ‬ناخبا‭. ‬وسجلت‭ ‬العاصمة‭ ‬أقل‭ ‬نسبة‭ ‬اقتراع‭ ‬بواقع‭ ‬49‭.‬11‭ %‬بعدد‭ ‬187‭ ‬ألفا‭ ‬و306‭ ‬مقترعا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ملیون‭ ‬و630‭ ‬ألفا‭ ‬و640‭ ‬ناخبا‭.‬

وكانت‭ ‬نسبة‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البلقاء‭ ‬7‭.‬25‭ %‬بعدد‭ ‬71‭ ‬الفا‭ ‬و168‭ ‬مقترعا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬283‭ ‬ألفا‭ ‬و848‭ ‬ناخبا،‭ ‬وفي‭ ‬محافظة‭ ‬الزرقاء‭ ‬سجلت‭ ‬نسبة‭ ‬الاقتراع‭ ‬83‭.‬12‭ %‬بعدد‭ ‬78‭ ‬الفا‭ ‬و24‭ ‬مقترعا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬608‭ ‬الاف‭ ‬و‭ ‬329‭ ‬ناخبا‭. ‬وارتفعت‭ ‬النسبة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬مأدبا‭ ‬اذ‭ ‬سجلت‭ ‬56‭.‬31‭ %‬بعدد‭ ‬33‭ ‬ألفا‭ ‬و357‭ ‬مقترعا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬105‭ ‬الاف‭ ‬و679‭ ‬ناخبا،‭ ‬بینما‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الكرك‭ ‬نسبة‭ ‬59‭.‬39‭ %‬بعدد‭ ‬62‭ ‬الفا‭ ‬و892‭ ‬ناخبا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬177‭ ‬الفا‭ ‬و957‭ ‬ناخبا‭ .‬

وسجلت‭ ‬النسبة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬18‭.‬21‭ %‬بواقع‭ ‬870‭ ‬الفا‭ ‬و80‭ ‬مقترعا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬4‭ ‬ملیون‭ ‬و109‭ ‬الاف‭ ‬و423‭ ‬ناخبا‭.‬

ويشارك‭ ‬الاسلاميون‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬السنة‭ ‬التي‭ ‬انسحبوا‭ ‬فيها‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعتبروه‭ “‬شبهات‭ ‬تزوير‭”.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الاسلامي،‭ ‬الذراع‭ ‬السياسية‭ ‬للاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬الاردن،‭ ‬مراد‭ ‬العضايلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬هي‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬الذي‭ ‬انسحبنا‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬اصلا‭ ‬منقطعين‭ ‬عنها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2001‭”.‬

واضاف‭ ‬العضايلة‭ ‬ان‭ “‬عدد‭ ‬مرشحينا‭ ‬يضم‭ ‬48‭ ‬مرشحا‭ ‬لمجالس‭ ‬اللامركزية‭ ‬و12‭ ‬مرشحا‭ ‬لعضوية‭ ‬أمانة‭ ‬عمان‭ ‬وثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬لرئاسة‭ ‬مجالس‭ ‬بلديات‭ ‬كبرى‭”.‬

وقال‭ ‬ان‭ “‬ثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬عالية‭ ‬تجاه‭ ‬مرشحي‭ ‬الحزب،‭ ‬واملنا‭ ‬بأن‭ ‬لديهم‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭”.‬

وكان‭ ‬الاسلاميون‭ ‬شاركوا‭ ‬ايضا‭ ‬بالانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬عبر‭ “‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬للاصلاح‭” ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مقعدا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬130‭.‬

وقاطع‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الاسلامي‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2010‭ ‬و2013‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬نظام‭ “‬الصوت‭ ‬الواحد‭” ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬و‭”‬التزوير‭”.‬