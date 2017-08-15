انتخابات بلدية في الأردن بمشاركة  بارزة من الاسلاميين 

عمان- الزمان : انتخب الاردنيون الثلاثاء رؤساء واعضاء مجالس البلديات والمحافظات في انتخابات جرت بمشاركة بارزة من الاسلاميين للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن. وفتحت صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحا لاستقبال الناخبين الذين يتجاوز عددهم 4,1 مليون ناخب، وسط اجراءات امنية مشددة مع انتشار 20 الف رجل أمن.
وبحسب ارقام الهيئة المستقلة للانتخاب فان 6622 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 2109 مقاعد للمجالس البلدية والمحلية التابعة لها وعلى 380 مقعدا لمجالس المحافظات. اظھرت نسب الاقتراع في محافظات المملكة حتى الساعة الرابعة عصر الثلاثاء نسبا متقاربة في بعض محافظات المملكة ومتفاوتة في أخرى، حیث كانت محافظة عجلون الأعلى بنسبة 9.45 %بعدد 41 ألفا و57 مقترعا من اصل 91 ألفا و54 ناخبا. وسجلت العاصمة أقل نسبة اقتراع بواقع 49.11 %بعدد 187 ألفا و306 مقترعا من أصل ملیون و630 ألفا و640 ناخبا.
وكانت نسبة الاقتراع في محافظة البلقاء 7.25 %بعدد 71 الفا و168 مقترعا من اصل 283 ألفا و848 ناخبا، وفي محافظة الزرقاء سجلت نسبة الاقتراع 83.12 %بعدد 78 الفا و24 مقترعا من اصل 608 الاف و 329 ناخبا. وارتفعت النسبة في محافظة مأدبا اذ سجلت 56.31 %بعدد 33 ألفا و357 مقترعا من اصل 105 الاف و679 ناخبا، بینما سجلت في محافظة الكرك نسبة 59.39 %بعدد 62 الفا و892 ناخبا من اصل 177 الفا و957 ناخبا .
وسجلت النسبة على مستوى المملكة 18.21 %بواقع 870 الفا و80 مقترعا من اصل 4 ملیون و109 الاف و423 ناخبا.
ويشارك الاسلاميون في الانتخابات البلدية للمرة الأولى منذ عام 2007، السنة التي انسحبوا فيها احتجاجا على ما اعتبروه “شبهات تزوير”.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، مراد العضايلة لوكالة فرانس برس “هي المشاركة الأولى منذ عام 2007 الذي انسحبنا فيه من الانتخابات التي كنا اصلا منقطعين عنها منذ عام 2001”.
واضاف العضايلة ان “عدد مرشحينا يضم 48 مرشحا لمجالس اللامركزية و12 مرشحا لعضوية أمانة عمان وثلاثة مرشحين لرئاسة مجالس بلديات كبرى”.
وقال ان “ثقة المواطنين عالية تجاه مرشحي الحزب، واملنا بأن لديهم فرصة جيدة”.
وكان الاسلاميون شاركوا ايضا بالانتخابات النيابية التي جرت في ايلول/سبتمبر 2016 عبر “التحالف الوطني للاصلاح” وحصلوا على 15 مقعدا من أصل 130.
وقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي الانتخابات النيابية في عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي و”التزوير”.