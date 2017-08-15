روحاني يهدد بالإنسحاب من الاتفاق النووي خلال ساعات إذا عاقبتها واشنطن

طهران‭,‬‭-‬‮ ‬بيروت‭-‬‮ ‬الزمان‮ ‬

حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬قد‭ ‬تنسحب‭ ‬‭”‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬اذا‭ ‬واصلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سياسة‭ ‬‭”‬العقوبات‭ ‬والضغوط‭ ‬وانتقد‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الايراني‭ ‬نقلها‭ ‬التلفزيون،‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬اثبت‭ ‬للعالم‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬ليس‭ ‬شريكا‭ ‬جيدا‭”‬‭.‬

وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬ضغوطا‭ ‬متزايدة‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬طهران‭ ‬تجربة‭ ‬اطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬لحمل‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬إلى‭ ‬المدار،‭ ‬ردت‭ ‬عليها‭ ‬واشنطن‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬وسط‭ ‬اتهامات‭ ‬متبادلة‭ ‬بخرق‭ ‬روح‭ ‬الاتفاق‭. ‬وأكد‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬مستعدة‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬الذي‭ ‬رفعت‭ ‬بموجبه‭ ‬اغلب‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬مقابل‭ ‬كبح‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني،‭ ‬اذا‭ ‬اصرت‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬عقوباتها‭. ‬وقال‭ ‬‭”‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬لغة‭ ‬التهديد‭ ‬والعقوبات‭ ‬هم‭ ‬اسرى‭ ‬اوهام‭ ‬الماضي‭”‬‭.‬

واضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬‭”‬إن‭ ‬أرادوا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬التجربة،‭ ‬سوف‭ ‬نعود‭ ‬بالتأكيد‭ ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬لا‭ ‬تعد‭ ‬بالأسابيع‭ ‬والأشهر،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعات‭ ‬وأيام،‭ ‬إلى‭ ‬وضعنا‭ ‬السابق‭ ‬ولكن‭ ‬بقوة‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬تفضل‭ ‬التمسك‭ ‬بالاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬اعتبره‭ ‬‭”‬نموذجا‭ ‬لانتصار‭ ‬السلام‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬والسياسة‭ ‬الاحادية‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التمسك‭ ‬ليس‭ ‬‭”‬الخيار‭ ‬الوحيد‭”‬‭. ‬واضاف‭ ‬روحاني‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬اثبت‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬شريكا‭ ‬جيدا‭ ‬لايران‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬لحلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬‭”‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬شهد‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اخلالها‭ ‬المتواصل‭ ‬والمتكرر‭ ‬بوعودها‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬تجاهلت‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقات‭ ‬دولية‭ ‬أخرى‭ ‬وأظهرت‭ ‬لحلفائها‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليست‭ ‬شريكا‭ ‬جيدا‭ ‬ولا‭ ‬مفاوضا‭ ‬جديرا‭ ‬بالثقة‭”‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬قرارات‭ ‬ترامب‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬واتفاقات‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭. ‬واقر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الايراني‭ ‬الاحد‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المخصصات‭ ‬المالية‭ ‬للبرنامج‭ ‬الصاروخي‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬ولعمليات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تفوق‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬الجديدة‭.‬

واجرى‭ ‬روحاني‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬متعهدا‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

واعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الايرانية‭ ‬ان‭ ‬‭”‬طهران‭ ‬ترحب‭ ‬بالحضور‭ ‬الفاعل‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الروس‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الكبرى‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الصناعة‭ ‬والطاقة‭”‬‭.‬

وتعهد‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬امام‭ ‬المجلس‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر‭ ‬المدقع‭ ‬وتحسين‭ ‬اوضاع‭ ‬الاكثر‭ ‬فقرا‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬‭”‬الحكومة‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬اصلاحات‭ ‬هيكلية‭. ‬وانها‭ ‬تعتبر‭ ‬معركة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬شرطا‭ ‬مطلقا‭ ‬للتقدم‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭”‬‭.‬

القى‭ ‬روحاني‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬جلسات‭ ‬مناقشة‭ ‬تشكيلته‭ ‬الحكومية‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬بوزرائها‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭.‬

والرئيس‭ ‬روحاني‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬ولايته‭ ‬الثانية‭ ‬رسميا‭ ‬مطلع‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭ ‬الجاري‭ ‬تعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬وجهها‭ ‬اصلاحيون‭ ‬لخلو‭ ‬حكومته‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬ولارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬اعمار‭ ‬وزرائها‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬‭”‬اردت‭ ‬تعيين‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬وزارية‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭”‬،‭ ‬بدون‭ ‬ايضاح‭ ‬الاسباب‭.‬

واضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬‭”‬على‭ ‬كل‭ ‬الوزراء‭ ‬تعيين‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬عليا‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬وخصوصا‭ ‬تعيين‭ ‬نساء‭ ‬مستشارات‭ ‬ونائبات‭”‬‭.‬

وحقق‭ ‬روحاني‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الاصلاحي‭ ‬‭(‬68‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬فوزا‭ ‬مدويا‭ ‬بولاية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬الاصلاحيين‭ ‬الذين‭ ‬ايدوا‭ ‬دعوته‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحريات‭ ‬المدنية‭ ‬والمساواة‭.‬

واعتبر‭ ‬كثيرون‭ ‬ان‭ ‬روحاني‭ ‬خذلهم‭ ‬بعدم‭ ‬تعيين‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬وزارية‭ ‬ورأوا‭ ‬انه‭ ‬رضخ‭ ‬لضغوط‭ ‬المحافظين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تعيينه‭ ‬نائبتين‭ ‬للرئيس‭ ‬ومستشارة‭ ‬خاصة،‭ ‬وهي‭ ‬مناصب‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬ثقة‭ ‬البرلمان‭.‬

ودافع‭ ‬روحاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬الحكومية‭ ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬اختياره‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬آذري‭ ‬جهرمي‭ ‬‭(‬35‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وزيرا‭ ‬للاتصلات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬منوها‭ ‬بـ‭ ‬‭”‬اول‭ ‬تجربة‭ ‬لنا‭ ‬باختيار‭ ‬‭(‬وزير‭)‬‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬شخص‭ ‬نشأ‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭”‬‭.‬