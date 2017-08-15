جونغ-اون يجمد خطة اطلاق صواريخ باتجاه مياه غوام

سيول-(أ ف ب) - اعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون الثلاثاء انه جمّد تنفيذ خطة اطلاق الصواريخ باتجاه المياه القريبة من غوام، الا انه حذر من انه سيقدم على هذه الخطوة الاستفزازية ردا على اي «عمل متهور» جديد لواشنطن.
ويرى محللون ان تصريحات كيم جونغ اون تفتح المجال الى امكانية خفض التصعيد في الازمة المتنامية والتي اججتها التصريحات النارية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي.
واعرب مسؤولون في جزيرة غوام عن سعادتهم الغامرة بقرار كوريا الشمالية. وقلل وزير الداخلية في الجزيرة جورج تشارفوروس من اهمية تقارير تفيد بان بيونغ يانغ نقلت صاروخا لوضعه على منصة اطلاق معتبرا ان الامر مجرد «استعراض قوة» احتفالا بيوم تحرير كوريا الشمالية الذي يصادف الثلاثاء.
وقال وزير الداخلية «قد يكون الامر مجرد خدعة (…) انه يوم التحرير (…) كوريا الشمالية تميل الى التحركات الرمزية في آليتها لاتخاذ القرار». واضاف «يمكننا القول اننا فرحون بتراجع كيم جونغ-اون». وكان الجيش الكوري الشمالي اعلن الاسبوع الماضي انه بصدد وضع اللمسات الاخيرة على خطة لإطلاق أربعة صواريخ إلى جزيرة غوام حيث يتواجد ستة آلاف جندي أميركي.
واطّلع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون خلال تفقّده الاثنين مركز قيادة القوة الاستراتيجية المسؤولة عن الوحدات الصاروخية، على خطة لاطلق صواريخ باتجاه المياه القريبة من جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.
الا ان الزعيم الكوري الشمالي قال انه «سيراقب لفترة اطول بقليل السلوك الجنوني والاحمق لليانكيز» قبل ان يصدر اي امر بالتنفيذ.
ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن كيم قوله اذا «اصروا على افعالهم المتهورة والشديدة الخطورة في شبه الجزيرة الكورية»، عندها ستتصرف كوريا الشمالية «بحسب ما تم الاعلان عنه».
وبدا كيم وكأنه يفتح نافذة للحوار مع واشنطن. وقال «من اجل نزع فتيل التوتر والحؤول دون نزاع عسكري خطير في شبه الجزيرة الكورية، فإنه من الضروري ان تتخذ الولايات المتحدة اولا خيارا ملائما»، من دون ان يحدد هذا الخيار.
- خفض التصعيد -
يبدو ان تصريحات كيم تتناول المناورات العسكرية السنوية الواسعة النطاق التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمتوقع ان تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ونددت كوريا الشمالية باستمرار بالمناورات العسكرية واعتبرتها تدريبا استفزازيا على اجتياحها. وكانت طرحت سابقا وقف اجراء تجارب نووية وصاروخية مقابل الغاء تلك المناورات، في مقايضة سوّقت لها بكين وقوبلت بالرفض من قبل واشنطن وسيول.
ويرى محللون ان كيم جونغ اون يسعى الى مقايضة مشابهة هذه المرة عبر تهديده باطلاق صواريخ باتجاه جزيرة غوام.
ويقول المحلل السياسي في «مركز التقدم الاميركي» آدم ماونت «إنها دعوة مباشرة لاجراء محادثات بشأن وضع قيود متبادلة حول المناورات وتجارب اطلاق الصواريخ».
ويقول الاستاذ المساعد في جامعة يونسي في سيول جون ديلوري ان كيم يسعى الى «خفض التصعيد بتجميده خطة غوام»، على الاقل في الوقت الراهن.
ويضيف ديلوري «لم نخرج من الازمة. على الطرفين اتخاذ خطوات لخفض التصعيد بالقول والفعل. ويجب تفعيل الدبلوماسية».
وتصر الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على ان مناوراتهما المشتركة محض دفاعية ولا يمكن الربط بينها وبين البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي الذي ينتهك مجموعة من قرارات الامم المتحدة.
من جهته يقول الباحث جوشوا بولاك من «معهد ميدلبوري للدراسات الدولية» في مونتيري ان تهديد بيونغ يانغ ضد غوام هو «ابتزاز واضح وصريح».