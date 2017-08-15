جونغ-اون يجمد خطة اطلاق صواريخ باتجاه مياه غوام

سيول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬اعلن‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬اون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬جمّد‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬المياه‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬غوام،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬سيقدم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستفزازية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬متهور‮»‬‭ ‬جديد‭ ‬لواشنطن‭.‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬تفتح‭ ‬المجال‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬المتنامية‭ ‬والتي‭ ‬اججتها‭ ‬التصريحات‭ ‬النارية‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭.‬

‭ ‬واعرب‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬غوام‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬الغامرة‭ ‬بقرار‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وقلل‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬جورج‭ ‬تشارفوروس‭ ‬من‭ ‬اهمية‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بان‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬نقلت‭ ‬صاروخا‭ ‬لوضعه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اطلاق‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬قوة‮»‬‭ ‬احتفالا‭ ‬بيوم‭ ‬تحرير‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الامر‭ ‬مجرد‭ ‬خدعة‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬انه‭ ‬يوم‭ ‬التحرير‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تميل‭ ‬الى‭ ‬التحركات‭ ‬الرمزية‭ ‬في‭ ‬آليتها‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرار‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬القول‭ ‬اننا‭ ‬فرحون‭ ‬بتراجع‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬اون‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬اعلن‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬انه‭ ‬بصدد‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬لإطلاق‭ ‬أربعة‭ ‬صواريخ‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬غوام‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭. ‬

‭ ‬

واطّلع‭ ‬زعيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬اون‭ ‬خلال‭ ‬تفقّده‭ ‬الاثنين‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬القوة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الوحدات‭ ‬الصاروخية،‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬لاطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬المياه‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬غوام‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيراقب‭ ‬لفترة‭ ‬اطول‭ ‬بقليل‭ ‬السلوك‭ ‬الجنوني‭ ‬والاحمق‭ ‬لليانكيز‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬اي‭ ‬امر‭ ‬بالتنفيذ‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬كيم‭ ‬قوله‭ ‬اذا‭ ‬‮«‬اصروا‭ ‬على‭ ‬افعالهم‭ ‬المتهورة‭ ‬والشديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‮»‬،‭ ‬عندها‭ ‬ستتصرف‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاعلان‭ ‬عنه‮»‬‭.‬

وبدا‭ ‬كيم‭ ‬وكأنه‭ ‬يفتح‭ ‬نافذة‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬من‭ ‬اجل‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬التوتر‭ ‬والحؤول‭ ‬دون‭ ‬نزاع‭ ‬عسكري‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ان‭ ‬تتخذ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اولا‭ ‬خيارا‭ ‬ملائما‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يحدد‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭.‬

‭-‬‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬‭-‬

يبدو‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬كيم‭ ‬تتناول‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬السنوية‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمتوقع‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

ونددت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬باستمرار‭ ‬بالمناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬واعتبرتها‭ ‬تدريبا‭ ‬استفزازيا‭ ‬على‭ ‬اجتياحها‭. ‬وكانت‭ ‬طرحت‭ ‬سابقا‭ ‬وقف‭ ‬اجراء‭ ‬تجارب‭ ‬نووية‭ ‬وصاروخية‭ ‬مقابل‭ ‬الغاء‭ ‬تلك‭ ‬المناورات،‭ ‬في‭ ‬مقايضة‭ ‬سوّقت‭ ‬لها‭ ‬بكين‭ ‬وقوبلت‭ ‬بالرفض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واشنطن‭ ‬وسيول‭.‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬ان‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬مقايضة‭ ‬مشابهة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬عبر‭ ‬تهديده‭ ‬باطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬جزيرة‭ ‬غوام‭.‬

ويقول‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬التقدم‭ ‬الاميركي‮»‬‭ ‬آدم‭ ‬ماونت‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬دعوة‭ ‬مباشرة‭ ‬لاجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬متبادلة‭ ‬حول‭ ‬المناورات‭ ‬وتجارب‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬الاستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬يونسي‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬جون‭ ‬ديلوري‭ ‬ان‭ ‬كيم‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬بتجميده‭ ‬خطة‭ ‬غوام‮»‬،‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬

ويضيف‭ ‬ديلوري‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نخرج‭ ‬من‭ ‬الازمة‭. ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬بالقول‭ ‬والفعل‭. ‬ويجب‭ ‬تفعيل‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭.‬

وتصر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مناوراتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬محض‭ ‬دفاعية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الربط‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬البرنامج‭ ‬الصاروخي‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬الذي‭ ‬ينتهك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬يقول‭ ‬الباحث‭ ‬جوشوا‭ ‬بولاك‭ ‬من‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬ميدلبوري‭ ‬للدراسات‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مونتيري‭ ‬ان‭ ‬تهديد‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬ضد‭ ‬غوام‭ ‬هو‭ ‬‮«‬ابتزاز‭ ‬واضح‭ ‬وصريح‮»‬‭.‬