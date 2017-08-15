استفتاء كردستان بين الكمّاشتين

لا أحد يتوهم في إنّ من الممكن أن يقع تصادم بين ايران وتركيا برغم كل الخلاف الموجود في التعامل مع الملف السوري ، وهي خلافات أنهتها تقريباً الهيمنة الروسية في سوريا ، وتحوّل الجميع الى لاعبين ثانويين أو بحسب أدوارهم المرسومة . اليوم يجري تنسيق عالي المستوى بين طهران وانقرة حول الاستفتاء الذي يزمع الاقليم الكردي اجراؤه، وحضر رئيس الاركان الايراني للتشاور مع الاتراك في هذه المسألة ولم يأت رجل دبلوماسي أو مدني .
حين كانت الحرب العراقية الايرانية مشتعلة لمدة ثماني سنوات لم تحرك تركيا سكناً باتجاه موقف واحد يصب في مصلحة العراق ضد ايران ، بل ربما كان من مصلحتها اقتتال العنصرين (العربي) و(الفارسي) ضمن المفهوم التقليدي للتقسيم القومي الامبراطوري القديم ، لكي تكون النار بعيدة عنها ، ويكون الطرفان بحاجة تركيا تجارياً .
لم تخرج من تركيا في خلال تلك الحرب مبادرة سلام واحدة لوقف الحرب بين العراق وايران ، في الوقت الذي كان للمبادرات الاقليمية قيمة أكبر من النفوذ العالمي التقليدي المعروف في المنطقة .
تركيا وايران وحدهما هما الطرفان الأكثر تأثيراً في الملف الكردي العراقي على نحو مباشر ، ولا نغفل تأثيرات القوى الكبرى ، لكن الامر بالنسبة لتركيا وايران قضية حياة أو موت بسبب الوجد الكثيف للكرد في بلديهما .
كأنّي ألمح برودة واضحة في بغداد في التعامل مع مسألة الاستفتاء سلباً أو ايجاباً ، لأن الصوتين الايراني والتركي هما الاقوى في هذا الشأن الذي لم يعد عراقياً . لكن ليس معنى هذا الكلام ان تبقى المعادلة في بقاء الطرف القوي قوياً ومهيمناً على طول الخط والطرف الآخر مستسلماً لقدره في كونه ضعيفا بحكم الجغرافيا والقوة والعدد . التازيخ لايسير على جدول اعمال معروفة دائماً .
الايام المتبقية قليلة والاصوات عالية ومتداخلة ومتناقضة، ليس الكلام يقع في ميزان مع فلان وضد فلان ، لكن المسألة ترتبط اليوم بقدرة صاحب أي قرار في الدفاع عن قراره من دون أن يضر بمصالح شعبه .