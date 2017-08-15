استفتاء كردستان بين الكمّاشتين

لا‭ ‬أحد‭ ‬يتوهم‭ ‬في‭ ‬إنّ‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬تصادم‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬وتركيا‭ ‬برغم‭ ‬كل‭ ‬الخلاف‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬خلافات‭ ‬أنهتها‭ ‬تقريباً‭ ‬الهيمنة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬وتحوّل‭ ‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬لاعبين‭ ‬ثانويين‭ ‬أو‭ ‬بحسب‭ ‬أدوارهم‭ ‬المرسومة‭ . ‬اليوم‭ ‬يجري‭ ‬تنسيق‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وانقرة‭ ‬حول‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬يزمع‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬اجراؤه،‭ ‬وحضر‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬الايراني‭ ‬للتشاور‭ ‬مع‭ ‬الاتراك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬ولم‭ ‬يأت‭ ‬رجل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أو‭ ‬مدني‭ .‬

حين‭ ‬كانت‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الايرانية‭ ‬مشتعلة‭ ‬لمدة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬لم‭ ‬تحرك‭ ‬تركيا‭ ‬سكناً‭ ‬باتجاه‭ ‬موقف‭ ‬واحد‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬العراق‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬مصلحتها‭ ‬اقتتال‭ ‬العنصرين‭ (‬العربي‭) ‬و‭(‬الفارسي‭) ‬ضمن‭ ‬المفهوم‭ ‬التقليدي‭ ‬للتقسيم‭ ‬القومي‭ ‬الامبراطوري‭ ‬القديم‭ ‬،‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬النار‭ ‬بعيدة‭ ‬عنها‭ ‬،‭ ‬ويكون‭ ‬الطرفان‭ ‬بحاجة‭ ‬تركيا‭ ‬تجارياً‭ .‬

لم‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬مبادرة‭ ‬سلام‭ ‬واحدة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وايران‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬للمبادرات‭ ‬الاقليمية‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬النفوذ‭ ‬العالمي‭ ‬التقليدي‭ ‬المعروف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ .‬

تركيا‭ ‬وايران‭ ‬وحدهما‭ ‬هما‭ ‬الطرفان‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الكردي‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مباشر‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬نغفل‭ ‬تأثيرات‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الامر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتركيا‭ ‬وايران‭ ‬قضية‭ ‬حياة‭ ‬أو‭ ‬موت‭ ‬بسبب‭ ‬الوجد‭ ‬الكثيف‭ ‬للكرد‭ ‬في‭ ‬بلديهما‭ .‬

كأنّي‭ ‬ألمح‭ ‬برودة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مسألة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬سلباً‭ ‬أو‭ ‬ايجاباً‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬الصوتين‭ ‬الايراني‭ ‬والتركي‭ ‬هما‭ ‬الاقوى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬عراقياً‭ . ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬معنى‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬ان‭ ‬تبقى‭ ‬المعادلة‭ ‬في‭ ‬بقاء‭ ‬الطرف‭ ‬القوي‭ ‬قوياً‭ ‬ومهيمناً‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬والطرف‭ ‬الآخر‭ ‬مستسلماً‭ ‬لقدره‭ ‬في‭ ‬كونه‭ ‬ضعيفا‭ ‬بحكم‭ ‬الجغرافيا‭ ‬والقوة‭ ‬والعدد‭ . ‬التازيخ‭ ‬لايسير‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬اعمال‭ ‬معروفة‭ ‬دائماً‭ .‬

الايام‭ ‬المتبقية‭ ‬قليلة‭ ‬والاصوات‭ ‬عالية‭ ‬ومتداخلة‭ ‬ومتناقضة،‭ ‬ليس‭ ‬الكلام‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬مع‭ ‬فلان‭ ‬وضد‭ ‬فلان‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬المسألة‭ ‬ترتبط‭ ‬اليوم‭ ‬بقدرة‭ ‬صاحب‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يضر‭ ‬بمصالح‭ ‬شعبه‭ .‬