منابع الإرهاب والحرمان من الأوكسجين

‭ ‬خلافًا‭ ‬للاعتقاد‭ ‬السائد،‭ ‬فإن‭ ‬أهم‭ ‬الأهداف‭ ‬وراء‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬ليس‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بقوات‭ ‬الأمن‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليها،‭ ‬بل‭ ‬ترمي‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأوقات‭ ‬إلى‭ ‬كسب‭ ‬وحشد‭ ‬الدعاية‭ ‬لنفوذها‭. ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬إرهابي‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬مقياسًا‭ ‬للتفوق‭ ‬العددي‭ ‬للمنظمة،‭ ‬لكنه‭ ‬بالمقابل،‭ ‬يكون‭ ‬تأثير‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬عندما‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الدول‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تناوله‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الإعلام،‭ ‬أكثر‭ ‬تأثيرًا‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬يتجدد‭ ‬المرة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭.‬

‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب،‭ ‬يعتقد‭ ‬الإرهابيون‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬تغطية‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لأعمالهم‭ ‬كثافة،‭ ‬كلما‭ ‬اقتربوا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفهم،‭ ‬وقد‭ ‬صدقت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬السابقة‭ ‬مارغريت‭ ‬تاتشر‭ ‬عندما‭ ‬صرحت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدعاية‭ ‬هي‭ ‬أوكسجين‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬خلصت‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬محللو‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬تستخدم‭ ‬عمليتين‭ ‬مهمتين‭ ‬لدى‭ ‬تقديمها‭ ‬المعلومات‭. ‬أولى‭ ‬هذه‭ ‬العمليات،‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬تسميتها‭ ‬‮«‬إشعال‭ ‬الفتيل‮»‬،‭ ‬وترتيب‭ ‬الأولويات‭. ‬يشير‭ ‬هذا‭ ‬المصطلح‭ ‬إلى‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بعرض‭ ‬قضية‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى،‭ ‬بغية‭ ‬ترسيخها‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬الناس‭.‬

‭ ‬تولي‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬الأولوية‭ ‬لمسألة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفسيرات‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬وطرح‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬أحادية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬منها‭ ‬صد‭ ‬أنظار‭ ‬المشاهدين‭ ‬والقراء‭ ‬عن‭ ‬مواضيع‭ ‬أخرى،‭ ‬وتوجيههم‭ ‬نحو‭ ‬اتجاه‭ ‬معين،‭ ‬مع‭ ‬التهوين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى،‭ ‬بل‭ ‬وتتجاهلها‭ ‬أحيانًا‭ ‬تمامًا‭. ‬تلجأ‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬بغية‭ ‬إضعاف‭ ‬الحكومة،‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬منح‭ ‬الأولوية‮»‬،‭ ‬وتزرع‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬الناس‭ ‬فكرة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬فاشلة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وعاجزة‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬لمواطنيها،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬مهمتها‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬

تشير‭ ‬طريقة‭ ‬منح‭ ‬الأولوية‭ ‬لمواضيع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أخرى،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬وحيوية‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬ما‭. ‬دعونا‭ ‬نفترض‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬معينة‭ ‬نفذت‭ ‬عمليات‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬ما،‭ ‬وعندما‭ ‬تقوم‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بتغطية‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬النشرات‭ ‬الإخبارية،‭ ‬أو‭ ‬الشريط‭ ‬الإخباري‭ ‬أسفل‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬والتعليق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬موجزاتها‭ ‬الإخبارية‭ ‬تحت‭ ‬عناوين‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تحول‭ ‬البلد‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬معركة‮»‬،‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية،‭ ‬عن‭ ‬قصد‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬قصد،‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬ومخططات‭ ‬مرتكبي‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال،‭ ‬فلا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬أن‭ ‬هدفها‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬والشعب،‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬المصالح‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الأوحد‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬فعلًا‭ ‬تغيير‭ ‬طبيعة‭ ‬التأثير‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬هناك‭ ‬عملية‭ ‬أخرى‭ ‬تستخدمها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬التأطير‭. ‬يشير‭ ‬هذا‭ ‬المصطلح‭ ‬إلى‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬فيها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المعلومات‭. ‬إن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بها‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الحادثة،‭ ‬والشكل‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬به‭ ‬الحادث،‭ ‬يؤثران‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬الأفراد‭ ‬تجاه‭ ‬ذلك‭ ‬الحادث‭ ‬ويصيغان‭ ‬مواقفهم‭ ‬وسلوكياتهم‭ ‬إزاءه‭. ‬يرتبط‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التأطير‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬فيها‭ ‬المواد‭ ‬البصرية‭ ‬لتقديم‭ ‬المعلومات،‭ ‬يمكننا‭ ‬تقديم‭ ‬مثال‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التأطير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تغطيها‭ ‬صحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬إظهار‭ ‬امرأة‭ ‬إرهابية‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الصحيفة‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو،‭ ‬يتم‭ ‬تمجيد‭ ‬عضوة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬مع‭ ‬وصفها‭ ‬‮«‬بمقاتلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرية‮»‬‭ ‬وتقديمها‭ ‬كمقاتلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬يعتبر‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬والأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬تقول‭ ‬هذه‭ ‬العضوة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬صراحة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تنشط‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬ينفذ‭ ‬عمليات‭ ‬إرهابية،‭ ‬تحت‭ ‬أسماء‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فكل‭ ‬الصور‭ ‬والتعليقات‭ ‬تمت‭ ‬صياغتها‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬لتقديم‭ ‬الإرهابية‭ ‬كبطلة‭.‬

وبالمثل،‭ ‬تتجاهل‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬الانفجارات‭ ‬التي‭ ‬تمزق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬التكتم‭ ‬عنها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬الانفجارات‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وباريس‭ ‬ولندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬بشكل‭ ‬مركز‭ ‬وانتقائي‭ ‬لتظهر‭ ‬كأعمال‭ ‬إرهابية‭ ‬دموية،‭ ‬مما‭ ‬يبين‭ ‬مدى‭ ‬الانحياز‭ ‬والخداع‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بمكافحة‭ ‬الإرهاب‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬ويعتبرون‭ ‬ضحايا‭ ‬لهم‭ ‬قيمتهم‭ ‬العالية‭ ‬ويستحقون‭ ‬النعي‭ ‬والبكاء‭ ‬عليهم‭ ‬والثأر‭ ‬لهم،‭ ‬فلا‭ ‬يقبل‭ ‬الضمير‭ ‬الحي‭ ‬ولا‭ ‬العدالة،‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تجاهل‭ ‬الأرواح‭ ‬التي‭ ‬أزهقت‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬واعتبارها‭ ‬غير‭ ‬جديرة‭ ‬بالاهتمام،‭ ‬فمثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الانتقائي‭ ‬التفاضلي،‭ ‬الذي‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬نبل‭ ‬الضمير،‭ ‬يبرز‭ ‬كعنصر‭ ‬أساسي‭ ‬يغذي‭ ‬الغضب‭ ‬والاستياء‭ ‬ويقوض‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

‭ ‬إن‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬عمليات‭ ‬الإرهاب‭ ‬بحسب‭ ‬مسرح‭ ‬حدوثها‭ ‬وهوية‭ ‬ضحاياها‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬يجب‭ ‬إدانة‭ ‬الإرهاب‭ ‬حيثما‭ ‬وقع‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬اعتبارات‭ ‬أخرى،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬اعتبار‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬إرهابية‭ ‬مقبولة‭ ‬أو‭ ‬مبررة،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يقتضي‭ ‬الإنصاف‭ ‬عدم‭ ‬توجيه‭ ‬اتهام‭ ‬شامل‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬بحق‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬تصدره‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬الإرهاب‭ ‬واتهامها‭ ‬بالمكر‭ ‬والانحياز،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭. ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬تتصرف‭ ‬بمسؤولية‭ ‬وألا‭ ‬تنساق‭ ‬أبدًا‭ ‬نحو‭ ‬منح‭ ‬أولوياتها‭ ‬للشواغل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتصنيفات‭ ‬أو‭ ‬المنافسة،‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بما‭ ‬تصدره‭ ‬من‭ ‬تقارير‭ ‬إخبارية‭ ‬عن‭ ‬الإرهاب‭. ‬وينبغي‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬تتجنب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيحاء‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬الانطباع‭ ‬بأن‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬قوية‭ ‬ومؤثرة،‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬بدل‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬لهذه‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأنها‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬وحدة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتضامنه،‭ ‬والشيء‭ ‬المهم‭ ‬أثناء‭ ‬نقل‭ ‬التقارير‭ ‬الإخبارية‭ ‬عن‭ ‬الإرهاب‭ ‬هو‭ ‬تنوير‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إمدادهم‭ ‬بمعلومات‭ ‬صادقة،‭ ‬وزيادة‭ ‬وعيهم‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭ ‬واعتماد‭ ‬طريقة‭ ‬معتدلة‭.‬

‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬مستعدًا‭ ‬لقتل‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬وأن‭ ‬يُضحي‭ ‬بنفسه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬هدف‮»‬،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬خاطئًا،‭ ‬فمعنى‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يؤمن‮»‬‭ ‬بصحة‭ ‬ونبل‭ ‬أعماله،‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬تحث‭ ‬الشخص‭ ‬على‭ ‬القتل،‭ ‬فمن‭ ‬الواضح‭ ‬أنها‭ ‬أيديولوجية‭ ‬منحرفة‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬خطأ‭ ‬الفكرة‭ ‬التي‭ ‬يؤمن‭ ‬بها‭ ‬ويتصرف‭ ‬بموجب‭ ‬هذه‭ ‬الأيديولوجية،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يقتنع‭ ‬بشكل‭ ‬علمي‭ ‬بشأن‭ ‬ضلال‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬يسير‭ ‬عليه،‭ ‬فلن‭ ‬يترك‭ ‬طريقه،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كلفه‭ ‬حياته‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تتحمل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬مسؤولية‭ ‬جسيمة،‭ ‬لأنه‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬أيضًا‭ ‬مهمة‭ ‬إظهار‭ ‬زيف‭ ‬الأيديولوجيات‭ ‬المنحرفة‭ ‬التي‭ ‬يسير‭ ‬عليها‭ ‬الإرهابيون‭. ‬وعندما‭ ‬تستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬وتستخدم‭ ‬الأساليب‭ ‬التي‭ ‬تدمر‭ ‬فكريًا‭ ‬الفلسفة‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬هؤلاء‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬إرهابيين،‭ ‬وإلى‭ ‬قتلة،‭ ‬عندما‭ ‬تستخدم‭ ‬هذه‭ ‬السبل‭ ‬أثناء‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الأخبار،‭ ‬عندئذ‭ ‬تتحرر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬فعلًا‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬توظيفها‭ ‬كأوكسجين‭ ‬للإرهاب‭.‬