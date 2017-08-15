عادل إمام يستجم في بحر مصر

القاهرة- الزمان :يقضي الفنان المصري عادل إمام مع أسرته إلى الساحل الشمالي أجازته الصيفية هناك. حيث التقى الممثل الكوميدي الشهير بعدد من أصدقائه هناك، وظهر على طبيعته في عدد من اللقطات، ونشر الفنان أمير شاهين صورة له معه، بينما شعر الجمهور بالصدمة من ملامح الكبر التي ظهرت جلسة على وجه الفنان عكس ما يظهر على الشاشة. الفنان المصري احتفل أيضا هناك بعيد ميلاد حفيدته، وعبر عن سعادته بتواجده في الساحل الشمالي كما اعتاد كل عام. عادل إمام قدم هذا العام مسلسل «عفاريت عدلي علام»، مع الفنانة هالة صدقي وغادة عادل، وتعاقد في عام 2018 مع المؤلف أحمد عبدالله لأول مرة.