عادل إمام يستجم في بحر مصر

القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬‭:‬يقضي‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬مع‭ ‬أسرته‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬أجازته‭ ‬الصيفية‭ ‬هناك‭. ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬الممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬الشهير‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬أصدقائه‭ ‬هناك،‭ ‬وظهر‭ ‬على‭ ‬طبيعته‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللقطات،‭ ‬ونشر‭ ‬الفنان‭ ‬أمير‭ ‬شاهين‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬معه،‭ ‬بينما‭ ‬شعر‭ ‬الجمهور‭ ‬بالصدمة‭ ‬من‭ ‬ملامح‭ ‬الكبر‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬جلسة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الفنان‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭. ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬احتفل‭ ‬أيضا‭ ‬هناك‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬حفيدته،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتواجده‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬كما‭ ‬اعتاد‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬عادل‭ ‬إمام‭ ‬قدم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬عفاريت‭ ‬عدلي‭ ‬علام‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬هالة‭ ‬صدقي‭ ‬وغادة‭ ‬عادل،‭ ‬وتعاقد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬المؤلف‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬