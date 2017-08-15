عودة معرض دمشق الدولي بعد انقطاع خمس سنوات

دمشق‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ ‬الخميس‭ ‬بمشاركة‭ ‬23‭ ‬دولة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬شركات‭ ‬عالمية‭ ‬وعربية‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬دام‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬نتيجة‭ ‬النزاع‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬المعرض‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأوضح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للمعارض‭ ‬والاسواق‭ ‬الدولية‭ ‬فارس‭ ‬الكرتلي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استئناف‭ ‬العمل‭ ‬بمعرض‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬اقدم‭ ‬معرض‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الاستقرار‭ ‬والهدوء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬اجمالا‭ ‬مع‭ ‬انتصارات‭ ‬جيشنا‭ ‬ودحر‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬المناطق‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الغوطة‭ (‬الشرقية‭)‬‮»‬‭.‬

وتسري‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

ويعقد‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ ‬عند‭ ‬اطراف‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬الكرتلي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬دارت‭ ‬الان‭ ‬عجلة‭ ‬الانتاج‭ ‬بعد‭ ‬توقفها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الفترات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ (…) ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬الامني‭ ‬اصبح‭ ‬مساعدا‭ ‬لاقامة‭ ‬المعرض‮»‬‭.‬

وحقق‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬تقدما‭ ‬ميدانيا‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دمشق،‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬باعادة‭ ‬الامن‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬المطار‭ ‬او‭ ‬اخراج‭ ‬المقاتلين‭ ‬المعارضين‭ ‬من‭ ‬احياء‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬باحراز‭ ‬تقدم‭ ‬ميداني‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وكان‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬اقيم‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1954‭ ‬انقطع‭ ‬طوال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬آخر‭ ‬دوراته‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬اي‭ ‬بعد‭ ‬اشهر‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬تحولت‭ ‬لاحقا‭ ‬الى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭. ‬وقال‭ ‬الكرتلي‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬منطلقا‭ ‬وبداية‭ ‬لاعادة‭ ‬الاعمار‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬وتسبب‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2011‭ ‬بمقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬320‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬وألحق‭ ‬دماراً‭ ‬هائلاً‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الخدمية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقدر‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬كلفة‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬خلفتها‭ ‬الحرب‭ ‬بـ226‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬اي‭ ‬اربع‭ ‬مرات‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الاجمالي‭ ‬لسوريا‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭.‬

لفت‭ ‬الكرتلي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الاقبال‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬للشركات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬المعرض،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬حجز‭ ‬كافة‭ ‬مساحة‭ ‬العرض‭ ‬الفعلية‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬74‭ ‬الف‭ ‬متر‭ ‬مربع‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يقام‭ ‬فيه‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل،‭ ‬وفق‭ ‬الكرتلي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬‮«‬تقدمت‭ ‬شركات‭ ‬كثيرة‭ ‬للمشاركة‭ ‬لكننا‭ ‬اعتذرنا‭ ‬منها‭ ‬لانه‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬لدينا‭ ‬مساحات‮»‬‭.‬

وتشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬23‭ ‬دولة‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬و»تربطها‭ ‬بها‭ ‬علاقات‭ ‬اقتصادية‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬والصين‭ ‬والعراق‭ ‬وفنزويلا‭.‬

كما‭ ‬تحضر‭ ‬شركات‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬اخرى‭ ‬قطعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بدمشق،‭ ‬بينها‭ ‬فرنسا‭ ‬والمانيا‭ ‬وبريطانيا‭.‬