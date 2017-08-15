نجل الفنان عبدالحسين عبد الرضا يروي تفاصيل الساعة الأخيرة

‭ ‬القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬بشار،‭ ‬نجل‭ ‬الفنان‭ ‬الكويتي‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالحسين‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬تفاصيل‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬وفاة‭ ‬والده‭.‬

واكد‭ ‬نجل‭ ‬الفنان‭ ‬الكويتي‭ ‬الكبير‭ ‬أن‭ ‬والده‭ ‬مات‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يعالج‭ ‬في‭ ‬مشفى‭ ‬بلندن‭ ‬،‭ ‬وأردف‭: ‬“والدي‭ ‬أصيب‭ ‬بسكتة‭ ‬قلبية‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وفاته‭ ‬أثناء‭ ‬توجهه‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية‭ ‬عادية،‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬للعناية‭ ‬المركزة‭ ‬وبعدها‭ ‬أصيب‭ ‬بجلطة‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬الشريان‭ ‬المؤدي‭ ‬للمعدة‭ ‬و‭ ‬الكبد‭ ‬و‭ ‬حدث‭ ‬تليف‭ ‬جزئي‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬والأمعاء‭.‬

وأضاف‭: ‬“الأطباء‭ ‬أبلغونا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬جراحة‭ ‬له‭ ‬لأن‭ ‬القلب‭ ‬ضعيف،‭ ‬وكان‭ ‬والدي‭ ‬مخدراً،‭ ‬وأبلغوني‭ ‬أنه‭ ‬تبقى‭ ‬له‭ ‬ساعات‭ ‬فقط،‭ ‬وأنا‭ ‬أجلس‭ ‬بجانبه،‭ ‬ثم‭ ‬جاءتني‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬قالت‭ ‬الموضوع‭ ‬بقى‭ ‬عليه‭ ‬دقائق‭ ‬فقط”‭.‬

وتابع،‭ ‬خلال‭ ‬استضافته‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬“تفاعلكم”‭: ‬“فأخذته‭ ‬بحضني،‭ ‬ووضعت‭ ‬رأسه‭ ‬على‭ ‬صدري،‭ ‬وقعدت‭ ‬أقرأ‭ ‬القرآن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبلغوني‭ ‬أنه‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬رحمة‭ ‬الله”‭.‬

ونفى‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬تردد‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬جنازة‭ ‬رسمية‭ ‬لوالده،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬“لا‭ ‬صحة‭ ‬لإقامة‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬الدولة‭ ‬الكبير،‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬جنازة‭ ‬رسمية،‭ ‬فستكون‭ ‬هناك‭ ‬جنازة‭ ‬شعبية‭ ‬لأن‭ ‬والدي‭ ‬ابن‭ ‬الشعب‭ ‬وللشعب،‭ ‬ولهم‭ ‬حق‭ ‬يعزون‭ ‬فيه،‭ ‬وكل‭ ‬هذي‭ ‬أشياء‭ ‬شكلية‭ ‬ما‭ ‬تفرق،‭ ‬فالكويت‭ ‬كلها‭ ‬ستخرج‭ ‬للجنازة”‭.‬