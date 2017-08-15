نجل الفنان عبدالحسين عبد الرضا يروي تفاصيل الساعة الأخيرة

القاهرة- الزمان
كشف بشار، نجل الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده.
واكد نجل الفنان الكويتي الكبير أن والده مات بين يديه حيث كان يعالج في مشفى بلندن ، وأردف: “والدي أصيب بسكتة قلبية قبل أربعة أيام من وفاته أثناء توجهه لإجراء فحوصات طبية عادية، وتم نقله للعناية المركزة وبعدها أصيب بجلطة حادة في الشريان المؤدي للمعدة و الكبد و حدث تليف جزئي في الكبد والأمعاء.
وأضاف: “الأطباء أبلغونا أنه لا يمكنهم إجراء أي جراحة له لأن القلب ضعيف، وكان والدي مخدراً، وأبلغوني أنه تبقى له ساعات فقط، وأنا أجلس بجانبه، ثم جاءتني واحدة من الطاقم الطبي قالت الموضوع بقى عليه دقائق فقط”.
وتابع، خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم”: “فأخذته بحضني، ووضعت رأسه على صدري، وقعدت أقرأ القرآن إلى أن أبلغوني أنه انتقل إلى رحمة الله”.
ونفى صحة ما تردد عن إقامة جنازة رسمية لوالده، حيث قال: “لا صحة لإقامة العزاء في مسجد الدولة الكبير، أو إقامة جنازة رسمية، فستكون هناك جنازة شعبية لأن والدي ابن الشعب وللشعب، ولهم حق يعزون فيه، وكل هذي أشياء شكلية ما تفرق، فالكويت كلها ستخرج للجنازة”.