 فنانون من 21 بلداً في الملتقى الدولي لفنون الخط العربي

القاهرة -الزمان

يتواصل لليوم السادس الملتقى الدولي الثالث لفنون الخط العربي في مصر تحت شعار “جني الثمار”، بمشاركة نحو 120 فنانا من 21 دولة عربية وأجنبية.

ووفق بيان اطلعت عليه الأناضول، ينظم الملتقى الدولي صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية التابعين لوزارة الثقافة المصرية، ويستمر حتى 24 أغسطس / آب الجاري.

ويشهد الملتقى الدولي في دورته الثالثة تكريم ثلاثة فنانيين مصريين، هم: أحمد مصطفى، وفكري سليمان، ومصطفى عبد الرحيم، ومن سوريا منير الشعراني، ومن الكويت فريد عبد الرحيم العلي.

ويشارك في الملتقى الدولي كضيوف شرف، عامر بن الهادي بن جدو، ورشيدة بنت محمد بن سالم الديماسي من تونس، وحميد الخربوشي من المغرب، وغادة الحسن، وأحمد بن طاهر الخضري من السعودية.

واختارت اللجنة العليا للملتقى الفنان الراحل محمد عبد القادر (1917 ـ 1997) الملقب بـ “شيخ الخطاطين”، شخصية الدورة الثالثة.

ويشارك في الملتقى بخلاف مصر، كل من السعودية، والكويت، والعراق، وسوريا، وتونس، والمغرب، والجزائر، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وماليزيا، وبنغلادش، وكازاخستان، وسنغافورة، وتايلاند، والصين، ونيجيريا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وأقيمت الدورة الأولى للملتقى الدولي في 2011، والدورة الثانية في 2016 لتأكيد الهوية العربية والإسلامية، حيث يأتي الخط العربي في مقدمة الفنون الراسخة باعتباره أحد أهم مكوناتها الثقافية القادرة على التواصل والتآخي والتكامل.