السلمي يدعو الدول العربية إلى المساهمة في إعمار العراق وحل مشكلة النازحين

مجلس النوّاب ينهي إستجواب الجميلي ويصوّت على قانون إنتخابات المحافظات

بغداد – قصي منذر

رفع مجلس النواب جلسته الى غد الخميس بعد التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بإستثناء فقرات تخص انتخابات محافظة كركوك بالاضافة الى انهاء استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي ، فيما دعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي الدول العربية الى المساهمة في اعمار العراق وحل مشكلة النازحين. وقالت النائبة نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت برئاسة سليم الجبوري على قانون انتخابات مجالس المحافظات بإستثناء فقرات تخص كركوك بالاضافة الى انهاء القراءات الاولى لبعض القوانين منها تعديل قانون مكافحة وقانون بابل عاصمة العراق الحضارية وكذلك قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للارهاب فضلا عن قانون صندوق دعم الشباب الخريجين)، مشيرة الى ان (الجلسة شهدت تضييف ممثلين عن برلمان الشباب العراقي من مختلف اطياف المجتمع ومكوناته لتقديم التهنئة لهم بمناسبة يوم الشباب العالمي)، واوضحت نجيب ان (المجلس أرجأ التصـويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم وكذلك تأجيل التصـويت على التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانــون التعديـل العشريـن لقانون الملاك) ، وتابعت انه (تقرر ارجاء الجلسة الى غد بعد امكال استجواب الجميلي). من جهتها استفسرت النائبة عالية نصيف عن المخالفات الخاصة بعقد الرز الهندي الخاص بثلاث شركات ووجود مخالفات بالعروض الحكومية لوزارة التخطيط وعدم مطابقة الرز للمواصفات المطلوبة . واكد الجميلي خلال الجلسة ان (اجراءات التعاقد تتم وفق السياقات القانونية ولاتوجد اي مخالفة ادارية او قانونية بهذا الشان)، مشيرا الى ان (استلام الرز ورفضه ليس من اختصاص الوزير وانما من قبل شركة تجارة الحبوب كما ان الشركة الخاصة بالفحص التي تعد طرفا ثالثا ايدت نجاح المواصفات الخاصة بالرز المستورد). وأعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون أن قانون انتخابات المحافظات ضاعف عدد المرشحين في القائمة المفتوحة وعالج النظام الانتخابي .

وقال السعدون في تصريح امس إن (القانون خضع لنقاشات مستمرة وأكملنا التصويت عليه عدا مادتين فقط سيتم التصويت عليهما بعد اتفاق نواب ممثلي المحافظة)، واضاف إن (عمر المرشح لمجالس المحافظات لا يقل عن ثلاثين عاماً وأن يحمل شهادة جامعية)، مشيرا الى ان (المواد التي تم التصويت عليها هي تأجيل الانتخابات في المحافظات المحررة لحين عودة النازحين وكذلك بعدم جواز ترشيح العاملين في السلطة التنفيذية للمجالس المحلية الا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات).

من جانبه اكد عضو لجنة الثقافة النيابية حيدر المولى ان صندوق دعم الشباب الخريجين سيخصص راتبا قدره 250 الف دينار للخريج في حال عدم تعيينه واسترداد تلك المبالغ لاحقا بسقف 10 بالمئة عن كل راتب سيتقاضاه بعد تعيينه. وأكد السلمي خلال جلسة البرلمان ان (التسوية هي لبناء حاضر العراق ومستقبله وان النصر الذي حققه العراق على الارهاب هو نصر للامة العربية والاسلامية)، مطالباً (الدول العربية بفتح سفاراتها في بغداد على مستوى سفير كما وندعو الدول العربية للمساهمة الفاعلة في اعمار العراق وضرورة الاسراع في حل مشكلة النازحين واعادتهم الى مناطقهم)، مؤكدا (دعم مشروع المصالحة الوطنية في العراق وتطبيقه بشكل فعال وحقيقي وكذلك الحرص على دعم تحقيق مشروع التسوية)، وتابع ان (البرلمان العربي يرفض اي قوات اجنبية على ارض العراق).

وبحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع السلمي تعزيز العلاقات بين الدول العربية. وقال بيان امس ان الجانبين بحثا تعزيز العلاقات بين الدول العربية بالاضافة الى الانتصارات المتحققة على داعش)، واكد السلمي (دعم البرلمان العربي للعراق في حربه ضد الارهاب). واستعرض وزير الخارجية إبراهيم الجعفري مع السلمي التطورات السياسية والامنية في المنطقة وانفتاح العراق بعلاقاته مع محيطه العربي والاقليمي .

وقال بيان امس ان (الجانبين استعرضا مجمَل التطورات الأمنية والسياسيَة والانتصارات التي حققها العراقـيون في حربهم ضد داعش وكذلك انفتاح العراق بعلاقاته مع محيطه العربي والإقليمي والدولي بالاضافة الى جهود الدول العربية في دعم العراق في مختلف المجالات).