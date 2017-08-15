الفتلاوي تتوعّد العطية

الهيئة تنفي إستقطاع حصة

من أموال الحجاج

بغداد – شيماء عادل

نفى رئيس هيئة الحج والعمرة وكالة، خالد العطية، الأنباء التي ترددت عن استيفاء الهيئة لحصة من تكلفة الحجاج. وقال العطية في تصريح بمقر بعثة الحج في المدينة المنورة ان (السعودية منحت 1200 موافقة للملاك الاداري للهيئة لكنها أوفدت 486 موظفاً ضغطاً للنفقات). واثار هذا الايفاد موجة من الرفض والاستياء الشعبي، كاشفا عن (مخاطبة البرلمان لحذف موازنة هيئة الحج كونها تستطيع تمويل نفسها ذاتياً). واضاف العطية ان (الهيئة لا تأخذ أي أموال من تكلفة الحجاج)، مشيرا الى (زيادة كبيرة في حصة مقاعد العراق للحج للموسم الحالي تقدر بـ 15 الف مقعد)، واوضح ان (كلفة إيفاد الموظفين طوال موسم الحج لا تتجاوز ملياري دينار وان جميع العمليات الحسابية في الديار المقدسة تتم بأشراف مباشر من قبل لجان ديوان الرقابة المالية)، ورد العطية على منتقديه بانه (لا اتقاضى مبالغ لايفادي وتنازلت عنها لصالح هيئة الحج) موضحاً (لا أقيم أي دعوى قضائية ضد النائبة حنان الفتلاوي ولن أقف ضد أي موظف ينوي مقاضاتها بتهم التشهير). وكانت عضو البرلمان حنان الفتلاوي قد اعلنت عن هدر أكثر من ستة مليارات دينار، من قبل العطية وذلك عن طريق إيفاد مئات الموظفين من هيئة الحج وبضمنهم العطية نفسه لمدة 35 يوماً الى السعودية.وقالت الفتلاوي في تصريح امس إنه (بعد نشر كتاب هيئة الحج وبتوقيع العطية والذي يقر فيه بإيفاد 487 موظفا من هيئة الحج وبضمنهم العطية لمدة 35 يوماً الى السعودية وبحسبة بسيطة لمخصصات الايفاد لكل شخص لمدة 35 يوما مع نفقات الطيران والسكن والنقل الداخلي والطعام فان قيمة الايفاد قد تصل الى ما يقرب من 6 مليار دينار أو اكثر). وأضافت أنه (بناء على ما اصدرته الهيئة بكتابها الذي ينص على ان مخصصات الايفاد ليست من موازنة الدولة لاننا دائرة تمويل ذاتي ، ومعناه ان هذه الاموال تؤخذ من الحجاج )، وتابعت الفتلاوي أن (هذا سيكون سؤالي البرلماني للعطية بعد عودته سالماً، بانتظار ان يقدم تفصيلاً بالمبالغ كاملةً ومصدر تمويلها).