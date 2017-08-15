ترشيح البزاز والقاعدة الوطنية الشعبية الجارفة – عبدالهادي البابي

أجمع المحللون السياسييون أن الإنتخابات القادمة في العراق ستكون إنتخابات مفصلية هامة قد تحدد سياسة العراق وإدارته لعشرين سنة قادمة ..ولاشك بإن هذه الإنتخابات سيكون الشعب العراقي فيها أكثر وعياً وأكثروطنية بإنتخاب ممثليه الأقرب إلى نفسه نظراً لتجربته المرة مع الإنتخابات السابقة وماأفرزته من كتل وأحزاب سياسية لم تعمل لصالح العباد والبلاد ولم تقدم شيئاً من وعودها وبرامجها التي رفعتها في كل مناسبة إنتخابية سابقة ..

كما وإن الإنتخابات القادمة ستكون بعيدة عن الطائفية والمكوناتية والمذهبية التي لم يلقى منها أبناء الشعب العراقي سوى البوار والدمار والخراب على مدى 14 عاماً الماضية ..حيث أستنفذ الطائفييون والفاسدون كل حيلهم وفبركاتهم وحيلهم وخداعهم وكلماتهم المعسولة التي أغروا بها البسطاء من العراقيين وجعلوهم مجرد صناديق إقتراع مليئة بالأصوات الطائفية والمذهبية التي لاتعرف للوطن حقاً ولا للعراق حساباً ..ولكنها مجرد خزانات (شرعية) أصبحت بمثابة الأصابع التي أوصلت هؤلاء إلى سدة الحكم فنهبوا خزينة العراق وأفسدوا وخربوا ودمروا تحت غطاء تلك الشعارات الطائفية البغيضة التي لم نجن منها سوى والويلات والويلات.!!..

اليوم أختلف الوضع تماماً ..حيث أنكشفت كل ألاعيب هؤلاء وطفح فسادهم حتى باتت روائحه النتنة تزكم أنوف حتى الموتى في قبورهم ..فهم اليوم بلا أي قواعد شعبية وليس لهم أي مستند وطني يضعون أقدامهم عليه في أي إنتخابات قادمة ..وبدأت طلائعهم بالهروب من العراق قبل أن تطالهم يد القانون والنزاهة ..فهم اليوم لاشعب يأويهم ولاأرض تحميهم ولاسماء تظلهم وسيهربون وحداناً وجماعات محملين بخزيهم وخياناتهم وفشلهم وكذبهم ودجلهم وسنقذف خلفهم ألف حجارة وحجارة ..!

ولكن القواعد الشعبية والوطنية في العراق لها رجالها وأهلها الذين حفظتهم وحفظت مواقفهم الشريفة عن ظهر الغيب طوال السنوات الماضية …وسعد البزاز – مهما قيل فيه – هو واحد من هذه الشخصيات الوطنية البارزة التي عبرت كل حدود الطائفية والمذهبية في تعاملها الإنساني مع العراقيين كافة من الشمال إلى الجنوب ووقفت معهم في فقرهم وعوزهم ومشاكلهم ومعاناتهم طوال 14 عاماً ..ولاشك بإن العراقيين يحتاجون إلى هكذا شخصيات وطنية تصل إلى مصدر القرار وهي تشعر بمعاناتهم وتحس بآلامهم وتتفاعل مع قضاياهم الإجتماعية والمعيشية بكل شهامة وأصالة ووطنية خالصة ..

أنا أعلم بإن مقالي هذا قد لايروق للبعض ممن لازلوا يعانون إنتفاخاً في طائفيتهم ولايرون الحقائق إلاً بعين المذهبية الضيقة ..ولكن حتى هؤلاء ومن يقف ورائهم من المغذين بأرجاس الطائفية والمذهبية سيكون رأيهم معدوماً تماماً أمام هذا الطوفان الشعبي الجارف من قاعدة الرجل (سعد البزاز) والتي بناها بصدق وإخلاص ووطنية خلال سنوات الماضية والتي نراها ويراها غيرنا بإنه سيكون من اللاعبيين السياسيين البارزين والمؤثرين في مستقبل العراق مابعد داعش ومابعد صفحة الفساد السوداء إن شاء الله.

كربلاء