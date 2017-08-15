عراقيات

خطوات يُستضاءُ بها في محاولة بناء عراق جديد – ماجد الكعبي

(التيار الوطني) الذي أعلن عن تشكيله رئيس ومدير مجموعة قنوات الشرقية الفضائية الأستاذ سعد البزّاز، والذي كما قال : يضم أحزاباً وأفراداً ومجموعات ومنظمات مجتمع مدني وعشائر اتفقت على مرتكز واحد هو العمل لمصلحة العراق الموحد .

هذا التيار الذي يقوم على مفهوم المواطنة الذي يجب أن يحتكم إليه الجميع، هو كما أرى خطوات يُستضاء بها في محاولة بناء عراق جديد لا وجود لمتحدثين عن الطوائف فيه، ولايسمح (بتدوير الماضي)، كما جاء ببيان مؤسسه البزّاز الذي أكد على أن التيار الوطني الذي يتشكل الآن لن يكون جسرًا في إعادة إنتاج الماضي بكل ما فيه من خطايا، والتيار يقوم في أعمدته الرئيسية على وجوه غير محترقة وغير مجربة باعتبار أن المجرب لا يُجرب، كما شدد بقوله : لن نقبل بوجود متحدثين باسم الطوائف، وكما يجري الآن، وقال مؤسس التيار الوطني : (وفي أول فرصة يُطرح فيها حل إعادة كتابة الدستور أو تصحيحه سنؤكد على وجوب أن يكون العراق دولة مواطنة وليس دولة مكونات) .

وبشأن خطوات التيار الوطني المقبلة قال الأستاذ البزّاز : (اتفقنا في هذا التيار على أولوية بناء عراق قوي في إقليمه ليس ظلاً لأحد ولا تابعاً لغيره وبناء دولة مؤسسات على أنقاض دولة الطوائف والعصابات واللصوص، آنذاك سيكون هناك عراق مُعتبر ومُهاب) .

كما ختم مؤكداً القول (سنعمل بقوة على إيقاف ارتهان القرار السياسي للقوى العراقية على إرادة خارجية وعرض جرد حساب بأولئك الذين تاجروا بدماء العراقيين وأعراضهم وحصلوا على الأموال باسم الفقراء والمهمشين والنازحين، وسنعرض وبوضوح للشعب أولئك الذين تاجروا بالقضية العراقية وبدماء العراقيين) .

أنا الكاتب والصحفي ماجد الكعبي كمواطن عراقي لا يملك شبرا واحدا من ارض العراق الممتدة من زاخو للبصرة، شعاري نظافة اليد والضمير، عشت ولا زلت فقيرا ومظلوما ومهمشا عبر زمنين وعبر التمرحل الزمني وذلك لأنني لم ولن انسجم أو امدح تلك الكتلة البرلمانية أو الحزب أو ذلك الرئيس او المسؤول . وعليه أرى أن (التيار الوطني الذي أسسه وأطلقه البزّاز) هو الحل الأمثل لنهوض عراق جديد وقوي يُحترم فيه المواطن، وتتحقق فيه المساواة الاجتماعية، وإعادة الهيبة للقوانين، وتثبيت قيم الإخاء والمساواة والعدالة بين المواطنين وإقامة المجتمع الإنساني على قواعد راسخة تعلي حرية الإنسان وكرامته .

أقول : أمنيتي من التيار الوطني أن يعري ويفضح ويكشف زيف أولئك الذين تاجروا بالقضية العراقية، وان يزرع الابتسامة على الوجوه التي أتعبها الجوع والحزن والقهر.. وان يكون اليد البيضاء التي تمسح وتنشف دموع الأيتام والثكالى والأرامل والفقراء والمساكين والمهمشين والنازحين والمهجرين والمستضعفين وكل الذين مروا بمأساة ومعاناة وبظروف لو نزلت على الجبال لذابت .. وكذلك أتمنى من التيار الوطني أن يدعم الصحفيين والكتاب والإعلاميين والأدباء والمبدعين والشعراء والرياضيين والفنانين والعلماء .

أملنا كبير بالتيار الوطني والذي سيكون بإذن الله كنهر يفيض بالخير والمحبة والحنان والعطاء على أبناء الوطن كافة .

. وعلى بركة الله ننتظر .

majidalkabi685@yahoo.com