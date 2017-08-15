الجنرال يقود تدريبات الوطني

السيد يتعهد للجويين بخطف اللقب الآسيوي

بغداد – الزمان

تعهد المدرب السوري حسام السيد، المدير الفني الجديد لفريق القوة الجوية العراقي، بالفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح المدرب في تصريحات صحفية، أن المفاوضات مع نادي القوة الجوية، تمت بنجاح مبديا سعادته بالعودة إلى تدريب الفريق بعد مواسم عديدة قضاها بعيدا عن الفريق الأزرق.

وأشار إلى أنه سيتوجه الى في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التوقيع على العقد بشكل رسمي.

وأضاف: “قضية المساعدين سيتم حسمها بالاتفاق مع إدارة النادي، التي أبدت الكثير من التعاون في هذا الأمر”.

وحول مباراة الحسم مع فريقه السابق الوحدة السوري، في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، لمنطقة غرب آسيا، أكد السيد أن علاقته جيدة بفريق الوحدة، بعدما قدم معه موسما كرويا ناجحا، ووعد الجماهير بأن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لن تفلت من القوة الجوية.

وتابع: “سنحافظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، لذلك علينا أن نعمل ونجتهد حتى نصل لهدفنا”.

وقد تعاقد القوة الجوية العراقي، رسميا مع المدرب السوري حسام السيد، الذي حضر اجتماعا مغلقا في العاصمة اللبنانية بيروت، ضم عداًد من أعضاء مجلس إدارة النادي، تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على العقد الذي سيمتد لموسم واحد.

ومن المقرر أن يلتحق السيد بفريقه الجديد خلال الأيام المقبلة. على ان يكون محمد عقيل المدرب السابق لفريق الاتحاد الحلبي، سيكون مساعدا للسيد مع الصقور.

يذكر أن حسام السيد سبق وحقق مع فريق القوة الجوية نتائج جيدة على مستوى الدوري العراقي.

وكان مدرب الجوية باسم قاسم، قد اعتذر اول امس الاثنين، عن عدم مواصلة العمل مع الفريق, فيما ابدى رغبته بتدريب المنتخب الوطني.

وقال المكتب الاعلامي للنادي في بيان تلقت، الزمان نسخة منه، إن “باسم قاسم اعتذر عن مواصله مشاوره مع الفريق الكروي”، مبينا ان “المدرب ابدى رغبته في تدريب المنتخب الوطني.

وتاهل فريق القوة الجوية الى ربع نهائي بطولة كأس العراق، بفوزه على مضيفه الكهرباء، بهدفين دون رد.

افتتح الضيوف التسجيل عبر محمد جفال في الدقيقة 33 من المباراة، لينتهي الشوط الأولى بهذه النتيجة.

وضاعف بطل الدوري النتيجة بهدف ثان أحرزه اللاعب أمجد راضي في الدقيقة 52، لينتقل بجدارة إلى ربع النهائي.

وأبدى المدرب مهدي جاسم المؤقت سعادته بفوز القوة الجوية، وقال “قدمنا مباراة ممتازة واللاعبون نفذوا المطلوب، وخرجنا بفوز بأقل مجهود”.

وأشار إلى أن قيادته للفريق جاءت إثر غياب المدرب باسم قاسم، المشارك في دورة تدريبية للمحترفين، وأنه نجح في مهمته، لافتا أن القوة الجوية، يسعى للحفاظ على لقب كأس العراق.