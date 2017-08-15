كأس العراق : الإنسحابات تؤثر على المسابقة

سباق الربع النهائي غداً وفوز الجوية والزوراء والطلاب والميناء

الناصرية – باسم الركابي

مرة اخرى تمر بطولة كاس العراق وفقا لرغبة الفرق نفسها من دون اخضاعها لتعميمات تحدد من مشاركاتها والحد من التصرف الغير مسوغ الذي يتكرر للموسم التالي بعدما قامت اربعة فرق الانسحاب من دور ال16 حيث الجيش والنجف وكربلاء والصناعة وكان عليها ان تخوض المباريات بالوجوه الشابة امام الابقاء في دائرة المنافسة افضل من الانسحاب من البطولة التي كان يفترض ان تختتم قبل مسابقة الدوري كما يجري في البطولات الاتحادية لدول مختلفة قبل ان تتاثر بطولتنا بظروف الفرق المالية التي ربما تقف وراء انسحاب الفرق الاربعة وقبلها فرق اخرى وانحسار مشاركة فرق الدرجة الاولى وهو امر بحاجة الى مراجعة ولابد من وضع تعليمات مشددة امام الفرق من حيث المشاركة الرسمية والاستمرار فيها للأخير بعيدا عن مزاجيتها حتى لاتبقى الامور سائبة كما نراها الان

وقت البطولة

ونجدد الدعوة الى اهمية اختيار الوقت المناسب لبدا البطولة مثلا ان تدخل ضمن فترة اعداد الفرق وذلك بإقامة ادوارها الاولى قبل بداية موسم الدوري الممتاز والابقاء على فرق الدور 16 على ان تقام مبارياته بالتداخل مع مباريات الدوري والانتهاء منها في وقت مناسب لايشكل حملا على الفرق التي نقدر وضعها المالي الذي تمر به وما يشكله من تحد يزداد من موسم لاخر على حد السواء الاولى والممتازة دون استثناء ومهم ان يعلن عن بداية البطولة من الان لكي تدخل ضمن فترة اعداد الفرق

اين مباراة السوبر

وهنا نذكر لجنة المسابقات حول سبب عدم اقامة مباراة السوبر بين الزوراء والجوية للموسم الماضي واتمنى ان تستهل مسابقة الموسم المقبل بإقامة مباراة السوبر بين الجوية وبطل الكاس

ونعود لمباريات امس الاول ضمن لدور 16 الذي شهد تأهل فرق الجوية والزوراء والميناء والطلاب والحدود والامانة ونفط ميسان ونفط الوسط.

فوز الجوية على الكهرباء

فقد نجح الجوية في الفوز على الكهرباء بهدفين دون رد سجلهما محمد جفال وامجد راضي ليحقق خطوة مهمة اخرى في طريق المنافسة للدفاع عن اللقب حيث الفوز المذكور في مهمة لم تظهر سهلة امام الكهرباء الذي حاول قلب الامور بوجه البطل لكنه افتقد للحلول مع انه يمر في افضل حالاته وتطور وقدم مباريات مهمة في الجولات الاخيرة من الدوري حسنت من موقعه وعززت من رصيده لكن علي عطية يدرك صعوبة المباراة

كل التوقعات كانت تعطي اهمية للفريق في عرقلة مرور الجوية قبل ان ينجح البطل في ايقاف الكهرباء وسط العاصمة ويخرج بفوز وطد فيه من العلاقة مع الانصار الذين فرحوا بالفوز وياملون استمرار وتقدم الفريق والوصول الى المباراة النهائية مع المهمة التي تظهر اكثر صعوبة استمرارا مع رغبة الفريق في الحصول على اللقب الثاني بعدما تمكن مواصلة تحقيق النتائج الايجابية وتقدم من فوز اخر للأنصار بفضل قدراته الفنية في مسيرة وسلسلة نتائج مهمة التي تدعم جهود الفريق في التقدم من دور لاخر من خلال قوته الفنية المرتكزة على جهود مجموعة لاعبين تمر في اعلى حالة الانسجام والجاهزية للدفاع عن اللقب الخيار الاول للفريق الذي تجاوز عقبة الكهرباء والمرور للدور المقبل عندما يلتقي غدا الامانة في مباراة تظهر الاخرى اصعب امام ضغط الجمهور وتطلعات الحصول على لقب الكاس المطلب الاخر لهم وفي فرصة للحصول عليه امام ارتفاع الحالة المعنوية للاعبين بعد الحصول على لقب الدوري والاستعداد للمنافسة على اللقب الاسيوي مطلع الشهر المقبل مع ان الفريق يواجه ضغطا كبيرا من الانصار الطامعين في ان يحقق القاب هذه البطولات والسيطرة على الامور في ظل التطور الذي عليه اللاعبين وفي ظل جاهزيتهم ولان الفريق يمر في افضل ايامه كما يراه الكل بعدما مر من الدوري بنجاح ن نال تقدير الكل

وسيكون الفريق امام فرصة الحصول على اللقب الذي سيمر في جولة مهمة مقبلة قد تصطدم برغبة الزوراء اذا ما مرا سوية من الدور المقبل المتوقع ان تقام مبارياته غد الخميس ما يجعل منهما في لقاء مؤكد سيبعد احدهما من الوصول للنهائي امام طموحاتها المشتركة

نجاح الزوراء

ونجح الزوراء للموسم التالي في الاطاحة بنفط الجنوب وابعاده عن البقاء في المنافسات بعدما تغلب عليه في عقر داره بهدف اللاعب حيدر عبد الامير الذي سجله د 80 من وقت اللعب رغم عودة الفريق من ملعب بعيد عندما لعب اخر مباريات الدوري مع زاخو الخميس وخاض المباراة المذكور بنقص ستة لاعبين ويعود بفوز مهم وصعب بعدما واجه ظروف اللعب الصعبة و قوة الجنوب لكنه قدم ما عليه

تفوق اللاعبين

ونجح اللاعبين في ادارة الامور عبر وجود اكثر من عنصر مهم في صفوف الفريق الذي ظهر اكثر توازن في الشوط الثاني وتمكن من تحقيق النتيجة المطلوب بعد اداء مناسب حقق الاهم في الامر حيث النتيجة التي مؤكد اسعدت الانصار امام طموحات استمرار الفريق في موصلة تحقيق النجاحات في البطولة المحلية الاخرى على امل ان ينقذ موسمه بعد الفشل في الدوري والخروج رابعا وتبقى العيون شاخصة ازاء جهود اللاعبين في الحصول على اللقب الرابع عشر في البطولة التي تظهر اهميتها للفريق المتوقع ان يمر من الدور المقبل يوم غد عندما يواجه نفط ميسان الذي كان قد تغلب عليه الشهر الحالي في ملعبه بالعمارة

مهمة لم تكن سهلة انهائها الزوراء مع غياب مجموعة لاعبين قبل ان تظهر قوة البدلاء في التعويض وحسم المهمة والانتقال للدور الربع النهائي.

وفي كل الاحوال مثلت المباراة اختبارا صعبا للزوراء الذي تولت مجموعة لاعبين من الخبرة والشباب في ادارتها كما يجب والاهم العودة بالفوز الذي سيمهد لخوض مباراة الغد برغبة اكبر ومتوقع ان يؤازره فيها جمهوره لدعم المهمة ودفع الفريق للأمام املا في تحقيق هدف الموسم واختيار بطولة الكاس كانجاز له بعد الاخفاقة الكبيرة في الدوري والموقع المرفوض من الانصار الذين يرون ذلك موسم للنسيان لكنهم يريدون من حمد ان يقدم لهم لقب الكاس لاكثر من سبب منها تحقيق لقب مهم والاهم العودة لمشاركة اسيوية متتالية والاهم من كل هذا لايمكن ان يخرج الفريق خالي الوفاض بعد خيبة الدوري ولمركز الذي خرج به في الاخير.

وبعد فقد خرج الزوراء من اختبار صعب امام الارهاق الذي يمر به اللاعبين بعد السفرة الطويلة لزاخو ولأنهم واجهوا الجنوب في ملعبهم الصعب واكثر ما تلحق الضرر بالزوراء هي فرق بالمحافظات لكن ما سهل من المهمة هو تراجع الجنوب في جولات الدوري الاخيرة التي نالت من الفريق كثيرا ما سهل من مهمة الزوراء في المرور من البصرة والزام الجنوب على الذهاب للراحة والبحث عن فترة الاعداد للموسم المقبل بعد ان كان امام فرصة الانتقال للدور الاخر في ظل ظروف لعب صعبة لكنه لم يستطيع التعامل معها فخرج بارادته للموسم التالي ومن قبل نفس الفريق

فوز الطلاب على النجدة

وحاول النجدة تقديم نفسه بعد الخروج من الدرجة الاولى واحداث ما منتظر منه في عرقلة مهمة الطلاب قبل ان ينجحوا في اختبارهم والتغلب بثلاثة اهداف لواحد تعاقب علي تسجيلها ابو كوني ومصطفى الامين وستار ياسين في نتيجة متوقعة في ظل الفوارق القائمة بين الفريقين ولاهمية تعويض الطلاب لنتائجهم المخيبة في الدوري وهم يقفون امام فرصة استعادة العلاقة مع جمهورهم الذي سيقبل بما سيقوم به الفريق الذي قد يمر للمباراة النهائية اذا ما مر من نفط الوسط الفريق الذي فشل امامه مرتين في الدوري لكن الامور تختلف هنا بعدما تراجع الوسط كثيرا ويمر في مشاكل تدريبية مرة اخرى في اعقاب المشاركة العربية التي وضعت حدا لمهمة المدرب هاتف شمران ويراها حبيب جعفر الفرصة المواتية من اجل تحقيق الانجاز الاول له مـــــــــع الفريق الذي هو الاخر عانى الكثير من المشاكل قبل ان ينهي الموسم بمركز متأخر بين انظار الانصار الذين يكونوا قد رحبوا بالنتيجة حتى لو كان مع اي عنوان لان العبرة في النتيجة التي خرجوا فيها عندما تأخر بهدف لاعب النجدة علي جميل الحسنة الوحيدة للفريق المغمور في المباراة التي كان يبحث منها عن مفاجأة قبل يتـــــــــلقى الهزيمة لكنه ظهر في هــــــــــذه المباراة اكبر من مشاركته في الدرجة الاولى ليــــــــــنهي الموسم في الخروج فارغ اليدين في الوقت الذي انتقل الطلاب لمواجهة صعبة امام نفط الوسط الذي سبق وان هزم الطلاب مرتين في الدوري

فوز الميناء على الحر

وعاد الميناء بفوز صعب على حساب الفريق المغمور الاخر الذي نادرا ما يظهر في المناسبات الرسمية لكنه كاد ان يقطع الطريق على البصريين وتكرار سيناريو الموسم الماضي عندما خرج الميناء من فريق الحسين قبل ان ينهي لقاء الحر بركلات الجزاء بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي وكادان يقطع الطريق بركلات الجزاء التي اكثر ما تغير من مسار الامور ولايعول على اي لاعب فيها لكنها اكثر ما تكون ضربة حظ للفرق الصغيرة التي تبحث عن المفاجأة وتخضع مبارياتها مع الفرق الكبيرة خصوصا في مثل هذه البطولات

والميناء حقق المطلوب وعاد بنتيجة اثارت مخاوف جمهوره الكبير وتوقعات نهاء المباراة بنتيجة افضل من التي انتهت عندها بعدما هيمن التعادل على المباراة لتي كادت ان تنهي موسم الفريق امام تطلعات البقاء في منافسة الكاس لانقاذ الموسم مع المدرب غازي فهد الذي ربما سيبقى فقط مع الفريق مع انتهاء بطولة الكاس التي يعول فيها على جهود اللاعبين في مواصلة تقديم المباريات التي تقرب الفريق الى المباراة لنهائية عندما يضيف الحدود يوم غد ويسعى الى حسمها وعبور الضيف المثابر الذي لايبدو سهلا ويريد ان يحبط محاولات الفوز التي يخطط لها الفهد وفي استغلال ظروف اللعب في البصرة التي تمكن الميناء من الاستفادة منها وان يستمر في المنافسة

الاخبار الواردة من الحدود وتشير الى عدم رغبته خوض المباراة المذكورة اي عبور الميناء مباشرة للنصف النهائي وسيلعب مع الفائز من لقاء الطلاب والوسط وهنا تظهر الامور التي تحتاج من الميناء التعامل الدقيق من خلال ما موجود من قدرات اللاعبين التي هم ان تسخر للمهمة المقبلة وحسم الامور امام بطولة ربما تنقل الفريق الى مشاركة خارجية بعد تجاوز اللعب امام الزوراء والجوية في الدورين المقبلين وهنا تظهر الفرصة المواتية امام الفريق الذي غاب في الدوري لكنه امام فرصة التعويض ولانه لايمر باي مشكلة ولديه امكانات اللعب والحسم والسيرة على الامور وهو ما ينتظره جمهوره الكبير الذي سيعود للملعب من اجل عيون بطولة الكاس

مباريات الغد

وتجري يوم غد الخميس اربع مباريات في الدور الربع النهائي وفيها يضيف الميناء بملعبه الحدود كما يلتقي الامانة والجوية والزوراء ونفط ميسان ونفط الوسط والطلاب وسيترشح اما الزوراء او الجوية للنهائي لانهما سيلعبان وجها لوجه اذا ما عبرا من الدور الربع النهائي.