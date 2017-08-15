السقوط يُحرك تشيلسي نحو صفقة جديدة

{ لندن – وكالات: أُصيبت جماهير نادي تشيلسي الإنكليزي بصدمة قوية، بعد خسارة الفريق في المباراة الافتتاحية للدوري أمام بيرنلي (3-2)، على ملعب ستامفورد بريدج. وتقول صحيفة ميرور البريطانية إن بعد الهزيمة الأخيرة، تحرك أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، من أجل تحضير عرض رسمي للمدافع الهولندي، فيرجيل فان ديك، لاعب ساوثهامبتون، لضمه مقابل 50 مليون إسترليني. وقد قدم اللاعب الدولي طلبًا للرحيل لإدارة ناديه، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع، فإدارة ساوثهامبتون لا تريد رحيل لاعبها بهذه الطريقة على الأقل. وكان ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع فان ديك، في بداية سوق الانتقالات، إلى أن تقدم ساوثهامبتون بشكوى لرابطة الدوري الإنكليزي، بسبب تواصل ليفربول مع اللاعب، دون إذن ناديه. ويبدو أن أمل بقاء اللاعب مع فريقه هذا الصيف ضئيل جدًا، في ظل رغبته في الرحيل، إضافةً لاهتمام العديد من الأندية بضمه، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.