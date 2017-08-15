الكلاسيكو يحقّق رقماً قياسياً في أسبانيا

برشلونة يؤمن بالعودة في إياب السوبر بالبيرنابيو

{ مدريد – وكالات: رغم الخسارة الكبيرة لبرشلونة على أرضه، بثلاثة أهداف لواحد في كلاسيكو السوبر الإسباني، أمام ريال مدريد، إلا أن الفريق الكتالوني لا يزال يؤمن بإمكانية تحقيق الانتفاضة، في لقاء العودة، الذي سيحتضنه ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الأربعاء. وفيما يلي نقدم 4 أسباب قد تدفع البارسا للإيمان بحظوظه في مباراة الإياب:

نتائج سانتياجو برنابيو

برشلونة كان الأفضل في آخر زيارتين له إلى معقل غريمه التقليدي، ريال مدريد، وحقق انتصارين، أحدهما كفيل، في حال تكراره، بضمان تتويج الفريق الكتالوني بالسوبر الإسباني. كان ذلك عندما هز شباك ريال مدريد برباعية نظيفة، في 21 نوفمبر/تشرين ثان 2015، في عهد رافائيل بنيتيز، الأمر الذي سارع بإقالته وتعيين زين الدين زيدان بعدها بأسابيع قليلة. وكرر برشلونة الانتصار في زيارته الأخيرة، يوم 23 أبريل/نيسان الماضي، عندما سجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الثواني الأخيرة (2-3)، محتفلًا بطريقة لا تنسى بتسجيله لثنائية، وللهدف رقم 500 بقميص البلاوجرانا.

الانتفاضة التاريخية

لا ينسى لاعبو برشلونة الانتفاضة التاريخية التي حققوها الموسم الماضي، أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال الأوربي، عندما كان الفريق الكتالوني متأخرًا خارج أرضه برباعية نظيفة، لينجح في قلب الطاولة على ممثل فرنسا، ويطيح به من ثمن نهائي المسابقة، بالفوز عليه في كامب نو 6-1.

عاد ميسي للتسجيل في الكلاسيكو، خلال آخر مباراتين للغريمين، حيث سجل ثنائية في الانتصار الأخير لفريقه على الريال، إضافةً لهدف في ذهاب السوبر الإسباني، والذي جاء من ركلة جزاء. وجاء ذلك بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أعوام، فشل فيها البرغوث في هز شباك الفريق الملكي، وتحديدًا منذ تسجيله لـهاتريك في 25 أكتوبر/تشرين أول 2014، ليقود فريقه للفوز في البرنابيو 3-4.

غياب كريستيانو

ستكون الساحة خالية لميسي ولويس سواريز للتألق في معقل المدريديين، في ظل غياب أيقونة الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعرض للطرد في كامب نو، بعد تسجيله الهدف الثاني للضيوف. ويمثل غياب الدون ضربة معنوية لفريق زيدان، خاصةً مع إيقافه عن خوض 4 مباريات أيضًا في الدوري، لاعتدائه على حكم اللقاء. وسيعني غياب كريستيانو تأثر الشق الهجومي للريال، خاصةً مع الظهور الباهت لكل من الفرنسي كريم بنزيمة، والويلزي جاريث بيل، في كامب نو.

رقم قياسي

وعادة ما نرى أرقاما خيالية في عدد مشاهدات مباريات الكلاسيكو حول العالم، ولكن في المباراة، كانت النسبة في أعلى مستوياتها على نطاق إسبانيا. وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، إلى أن نسبة متابعي المباراة تليفزيونيا وصلت إلى 46.8% من إجمالي المشاهدين، أي أن عدد من تابع الكلاسيكو على التليفزيون وصل لـ6.348.000 متابع. فيما وصلت نسبة البرنامج صاحب المرتبة الثانية من حيث عدد المشاهدة، 25.3%، فقط، بمعدل أي 2.823.000 متابع. ويحتل الكلاسيكو صدارة المباريات الأكثر مشاهدة حول العالم، حيث وصل عدد مشاهدي مباراة أبريل / نيسان الماضي، في الليجا، إلى 650 مليون متابع.