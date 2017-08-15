عبد الرحمن البزاز.. عميد كلية الحقوق عام 1955 كما عرفه أحمد الحبوبي – 2-2

أتهمت بمشاركتي المحاولة الإنقلابية وأنا خارج العراق وأعتقلت في نقطة الرطبة

ناصر محسن المعاضيدي

بغداد

في حفلة التخرج التي أقامتها كلية الحقوق في قاعة الملك فيصل في بغداد لعام 1955 ، كان عبد الرحمن البزاز حاضرا فيها باعتباره العميد الجديد للكلية اذ استلم عمادتها بعد انتهاء عمادة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربي المصري الجنسية في نهاية تلك السنة الدراسية.

وطفت عمليا في تصفية الآثار (السيئة) التي خلفتها عملية التأميمات والقرارات الاشتراكية سنة 1964 التي جاءت بها وزارة طاهر يحي والمؤسسة الاقتصادية التي رأسها وأدارها (خير الدين حسيب) وراح البزاز يطلق التصريحات التي من شأنها تطمين التجار واستقرار السوق وينتقد التطبيق السيء للاشتراكية ورفع شعار (الاشتراكية الرشيدة) التي يسهتدي بها لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع، وهو بهذا اقترب كثيرا من فكر عبد السلام عارف (رئيس الجمهورية) ولم يسكت على الهجوم الذي شنه (القوميون) ضده واتهامهم اياه وقارعهم كما قارعوه وقد أطلق عليهم اسم (ذوي القمصان البيضاء) وهم بدورهم ناصبوه العداء العلني فصدرت ضده بيانات تدين سياسته (الرشيدة) فهو في نظرهم ابن (اليمين) وممثله الأمين.

لم التق به خلال هذه الفترة رفعا للأحراج سواء من جانبه أو من جانبي ولكن الدكتور (رؤف الواعظ) أبن خاله كان ينقل لي عتب البزاز لمقاطعتي له فاكتفي بالابتسام وعنما يزيد في الحاحه من اجل لقائي بالبزاز كنت أجيبه (يجي يوم ان شاء الله).

احترقت طائرة الهليكوبتر التي تقل (عبد السلام عارف) (رئيس الجمهورية) أثناء زيارته الى البصرة سنة 1966. وسرت اشاعة قوية أن العمل مدبر بدليل أن طائرتين أخريين كانتا ترافقان طائرة عارف لم يحصل لهما ما حصل لطائرة الرئيس التي طوحت بها كما قيل (عاصفة ترابية)… وان الدليل القوي على وجود (المؤامرة) أن الدكتور (محمد ناصر) وزير الارشاد رفض أن يركب مع عارف الطائرة المنكوبة وكأنه يعلم مسبقا بمصيرها المحترم متعللا بانشغاله في شؤون تخص وزارته وظل في البصرة وقد أشار الأستاذ (فيصل حسون) نقيب الصحفيين العراقيين، وكان يركب احدى الطائرتين المرافقتين، الى هذه الواقعة في كتاب له وأكد بوجود المؤامرة التي أودت بحياة عبد السلام عارف. كان البزاز رئيسا للوزراء وتشكلت هيئة تحقيقية آجرت التحقيق بسرعة أعلنت قرارها بأن العملية (قضاء وقدر) وأن (العاصفة الترابية) هي المسؤولة عن موت عبد السلام عارف ولم يقتنع البعض بهذه النتيجة.

سمعة جيدة

وتاقت نفس عبد الرحمن البزاز أن يكون رئيسا للجمهورية خاصة وأنه يتمتع بسمعة جيدة وعنده شعبية كبيرة فرشح نفسه لهذا المنصب والدستور المؤقت ينص على حصول المرشح على ثلثي أصوات الاجتماع الذي يضم مجلس الوزراء وقواد الفرق في الجيش + رئيس أركان الجيش، وترشح معه كل من عبد الرحمن عارف رئيس أركان الجيش وأخو عبد السلام عارف) واللواء الركن عبد العزيز العقيلي (وزير الدفاع) وفي الاقتراع الأول حصل البزاز على صوت واحد زيادة على أصوات عبد الرحمن عارف وحصل العقيلي على صوت واحد فقط (هو صوته ) وقبل أن يعاد التصويت من جديد رأى عبد الرحمن البزاز بثاقب فكرة وبعد نظره أن يتنازل لعبد الرحمن عارف ويضم أصواته له ليفوز بالإجماع أو شبه الاجماع برئاسة الجمهورية ولكي يضمن البزاز بتنازله أن يظل رئيسا للوزراء، ويتجنب بشكل أكيد حصول انقلاب عسكري ضده وازاحته أو تصفيته فيما لو فاز بالمنصب عند اعادة التصويت فقد أدرك بالتجربة أن (العسكر) لا يسمحون له أو لغيره من (المدنيين) أن يصل الى منصب رئيس الجمهورية فهذا المنصب محجوز بعد 14 تموز سنة 1958 للعسكر فقط يتناحرون فيما بينهم ويتآمر بعضهم على بعض ليفوز أحدهم بالرئاسة اما أن يتجاسر مدني ويدخل الى الحلبة فدون هذا خرق القتاد ولكن الذي لم يحسبه العسكريون أو يتوقعونه أن يتفوق عليهم (مدني) ويترأس عليهم ولا يكتفي بذلك بل يسومهم سوء العذاب ويسلبهم كل امتيازاتهم حتى أنه وضع على كتفه رتبة (عسكرية) لم يصل اليها واحد منهم من قبل أو من بعد …

تنازل البزاز لعبد الرحمن عارف ليضمن منصب رئيس وهذا ما حصل فعلا فقد حفظ الرئيس الجديد (عبد الرحمن عارف) للبزاز هذا الجميل وعهد له بتشكيل وزارته الثانية…

ولم يكتب النجاح للمحاولة الانقلابية التي قام بها (عارف عبد الرزاق) سنة1966. وكنت وقتها خارج العراق فسمعت بهذه المحاولة وأنا في ايطاليا حيث كنت بصحبة الدكتور فيصل الوائلي (مدير الآثار العام) لحضور افتتاح جناح للآثار العراقية في مدينة (تورينو) ولكي احصل على تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع سارعت والدكتور الوائلي الى السفر الى (فيينا) للقاء الأخ الدكتور (عبد الحسن زلزلة) سفير العراق في النمسا الذي اطلعنا على التفاصيل ووجدت عنده أعداد الصحف العراقية والعربية التي غطت موضوع المحاولة الانقلابية… وقد أزعجني ما قرأته في احدى الصحف العراقية عن المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الرحمن البزاز (رئيس الوزراء) بعد الانقلاب الفاشل مباشرة فقد وجدت فيه اتهاما صريحا لي باني ضالع ومشترك في مؤامرة لا أعرف عنها شيئا حيث كنت خارج العراق… فبعد أن شرح البزاز أبعاد (المؤامرة) وأسماء المشتركين المقبوض عليهم والهاربين (واسمي واحد من الهاربين) سأله أحد الصحفيين: أن كيف يتهم الحبوبي بالتآمر وهو الآن خارج العراق منذ شهر تقريبا… فكيف يتسنى له الاشتراك بعملية انقلابية وهو خارج العراق.

وكان جواب البزاز (نعم) ان الحبوبي أحد المشتركين في المؤامرة واسمه موجود حتى لو كان خارج العراق…

صفة القاضي

آلمني اصرار البزاز على اتهامي وكنت اعهد فيه التروي، وتغلب عليه صفة (القاضي) بعد أن جلس على منصة القضاء ردحآ طويلا من الزمن أكسبته دون شك كيف يزن الأمور ولا يطلق الكلام على عواهنه، ولا يكفي بأن يكون انتمائي (العقيدي) مبررا لزجي في عمل لم أحضر له أو اشترك فيه خاصة وأن التحقيق لم يأخذ أبعاده ومدياته بعد ولم يتح له الوقت الكافي لمعرفة أبعاد المحاولة والاشخاص القائمين عليها أو المشتركين فيها… فقد أعتبر المرحوم البزاز أن الرابطة العقائدية تكفي وحدها لان تنهض كتهمة… لذا تم اعتقال عناصر كثيرة من التيار القومي باعتبار أن صفتهم هذه تبرر هذا الاعتقال مادامت (القومية) هي الرابطة بينهم وبين قائد الانقلاب… فاعتقل (فؤاد الركابي) و (عدنان الراوي) و (هشام الشاوي) و (توفيق المؤمن) و (أياد سعيد ثابت) و (عبد الرزاق العاني) وآخرون كثيرون وكان اسمي من ضمن هذه القوائم… وصدر بحقي برقية عممت على جميع الحدود العراقية بوجوب اعتقالي… وتأخرت عودتي الى العراق اذ اضطررت الى البقاء في لبنان بعض الوقت بعد انتشار مرض (الكوليرا) في العراق سنة 1966 وقبل عودتي الى العراق سقطت وزارة عبد الرحمن البزاز وكلف الأخ (ناجي طالب) بتشكيل الوزارة…

وعند مروري على نقطة (الرطبة) الحدودية في طريقي الى العراق أخرج ضابط الجوازات من درج مكتبه برقية اعتقالي صادرة بتاريخ سابق وراح يلوح بها وقال وهو يضحك (الحمد على السلامة أستاذ…).

لم التق بالبزاز وقد انصرف يزاول مهنة المحاماة وجاءني يومآ (رؤف الواعظ) ابن خاله قائلا أن أبا عامر يسلم عليك كثيرا ويذكرك بالخير فقلت له اني حزين على (أبو عامر) فأنا احبه واحترمه ولكنه لم يحفظ الأخوة مع الأسف أو يرعى حقوقها وقد ظلمني ولا أسامحه… وذات صباح رأيت البزاز في القشلة مقبلا في الاتجاه الذي أسير فيه الى أن اقترب مني فوقف ولكني واصلت السير دون أن ألتفت ناحيته وكأنني لا أعرفه… كان الموقف مؤلما دون شك لكلينا… ثم لمت نفسي بعد ذلك وكان لا بد أن أعذره لأن المنصب وضروراته ومتطلباته حكمت عليه وألزمته القيام بتصرفات أضطر لها اضطرارا وحصل انقلاب 17 تموز 1968 وكان البزاز في لندن ومن هناك أرسل برقية تهنئة لأحمد حسن البكر ليشعره أنه ليس ضد السلطة الجديدة ولكنه ظل مترددا في العودة الى العراق وقد عملت أن ابن خاله (الدكتور مكي الواعظ) نصحه بعدم العودة ولكنه عاد الى العراق وقيل تفسيرا لعودته أنه مرتبط بقضايا ودعاوى مهمة موكل بها هي التي دفعته الى العودة… وجلس في داره يستقبل الناس من شتى الطبقات تتوافد للسلام عليه مما أوغر صدر السلطة عليه وراحت تحصي عليه حركاته وسكاناته واتصالاته… ولم يطل به الوقت فقد انتزع من داره وأودع المعتقل دون توجيه تهمه معينة له وراحت الأخبار تتسرب عن تعذيبه لانتزاع أي اعتراف منه بالتآمر أو غيره وطال الاعتقال أعدادا كبيرة من الناس ومن شتى الطبقات وبعد اعتقالي أكثر من مرة.

غادرت العراق وترك البزاز نزيل المعتقل ويتعرض للتعذيب الجسدي وقيل أن السلطة اتهمته بالاشتراك في (مؤامرة) فبركت خيوطها فأحيل مع آخرين الى محكمة (الثورة) وادخل القفص وساءت صحته بعد أن حكم عليه بالسجن وراح الاعلام الخارجي يتناول قضية البزاز ويسلط الضوء على سوء معاملته وأنه مريض أو محتضر وأنه فقد النطق من شدة التعذيب مما شكل ضغطا سياسيا كبيرا على السلطة الحاكمة فاضطرت الى اطلاق سراحه والسماح له بمغادرة العراق للعلاج فسافر الى لندن مع زوجته حيث رقد في احدى مستشفياتها ولا أنسى الصورة التي نشرتها له مجلة (الحوادث) وهو راقد على السرير كشبح أو هيكل عظمي ووجهه عبارة عن عظام بارزة واحد عينيه مقفلة تماما والأخرى نصف مقفلة وقد رفع سبابته أمام مصور الحوادث وكأنه يجيب بنعم بناء على طلب المجلة عندما سألته (هل تعرضت للتعذيب ؟ ) فرفع اصبعه بمعنى (نعم) تعرضت للتعذيب كما تري أمامك…

كان مشلولا ، فاقدآ للنطق ولم يكن سليما فيه غير سمعه ومن خلاله كان يجيب بسبابته… لم يمكث كثيرا اذ عاجلته المنية ونقل الى بغداد ودفن فيها رحمه الله…

ومن خلال مؤلفاته يبرز فكرة الواضح تجاه العروبة والاسلام وهما عنده وجهان لعملة واحدة فلا عروبة من غير اسلام ولا اسلام من غير عروبة وهو بهذا يختلف جذريا عن (ساطع الحصري) والقوميين اليساريين وقد احتدم الخلاف بينهما خاصة أبان حكمه، وكان صادق الطرح الديمقراطي ويميل الى اقامة نظام سياسي يستند الى ديمقراطية لا تماثل تماما الديمقراطيات الغريبة وان كانت قريبة منها، يؤمن بالانتخاب واحترام ارادة الشعب واحترام القانون والفصل بين السلطات وان كان في سلوكه الشخصي ينزع الى شيء من التفرد والتميز ويسعده كثيرآ أن يكون مبرزآ ومحط الأنظار وأن يشار اليه بالبنان الا أنه يؤمن ويحترم رأي الأغلبية حتى لو خالفت رأيه…

والفترة التي حكم بها رئيسا للوزارة حفلت باستقرار للأوضاع الاقتصادية وحظيت بقبول واضح من الناس لما أشاعه من طمأنينة وأن العدل والقانون هما المعيار الذي يجب أن يسود وأن يأخذ كل ذي حق حقه وبالقانون فالقانون هو السيد، ولم يستطع أن يقاوم التيارات العالية التي كان يتعرض لها والضغوط التي تنهال عليه خاصة في ظل رئيس (عبد الرحمن عارف) طيب القلب متردد، ضعيف، مغلوب على أمره لم يستطع هو الآخر أن يقف أمام متطلبات ورغبات قوى عسكرية وغير عسكرية كانت أقوى منه وتشعره أن وجوده مرتبط برضاها عنه…

وأخيرا نجحت الوشايات والمؤامرات التي حيكت للإطاحة بعبد الرحمن البزاز بحجة أن مدته قد طالت أكثر مما ينبغي ويجب عليه أن يرحل ويخلي المكان لغيره وهذا ما حصل فعلآ وكأنها (لعبة كراسي) فحمل البزاز عصاه على كتفه ورحل ليس من المنصب فحسب بل من الدنيا أيضا رحمه الله.

كان عبد الرحمن البزاز ذا خلق رفيع، عف اللسان لا يستغيب أحدا ولا يرضى أن يستغاب أحد في مجلسه، طويل البال، يسيطر على أعصابه، واسع الاطلاع خاصة في الشريعة الاسلامية، صادق التدين، كثير الاعتداد بنفسه الى الحد الذي يعتبره البعض تعاليا لذا كانت صداقاته قليلة ونادرة وعلاقاته محدودة، ورغم مظهره الدال على الصلابة الا أنه يخفي في جانحيه خوفا ورعبا من المرض والموت يحاول أن يداريهما بالامبالاة والتماسك.. رحمه الله..