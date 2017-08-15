خلف قضبان العبودية الفكريّة

تحرر العقل

لا تحاول أن تضع النور أمام شخص أعمى لن يرى الضوء مهما إشتدت قوته وإزداد سطوعاً، فالعتمة هي العدسة الوحيدة التي يرى من خلالها.

أنت لا تستطيع أن تضع اللوم عليه فهذا سيكون الظلم بعينه ستجده يسألك كيف تبدو الحياة خارج العتمة التي لا يعرف سواها لن تستطيع أن تصف لهُ جمال أشعة الشمس وقت الشروق ولا زُرقة السماء وأمواج البحر و ألوان الشَجر !

ولا تجرب أن تصرخ بأعلى صوتك في مسامع شخص أصم لن يلتفت إليك ولا يهمه قولك مهما أرتفع صوتك وصدح .

الأمر مشابه تماماً لحال بعض الأمم والشعوب لا تحاول ولا تجرب إطلاقاً أن تشرح لهم الصواب من الخطأ ..وتخرجهُم من الظلال إلى الصراط المستقيم وتوضح لهُم معنى الخير والشر ، التقوى والتظاهر بالتقوى دون جدوى

لا تحاول مع هذهِ الأمم فعقولهم مغلقة تماماً لا تستوعب ما حولها لا عينٌ ترى ولا إذنٌ تسمع .

هذهِ العقول مُقفلة والمفتاح الذي يفك عنها قيودها فَقَد في إحدى الصحارى منذ زمن بعيد جداً ، فأصبح الناس يتكاثرون ويتطورون بالشكل الظاهري فقط .

اصبحوا ينجبون أطفالاً يحملون المبادئ والأسس ذاتها بأفكار مقفلة لا يملك أحداً مفتاحاً للوصول إليها .

لإشعال فتيل النور في عتمتها لتشرع نافذة من المعرفة تطل على العالم بما فيه من عِلم ، وفن ، وتجارب ، وقصص ، ومغامرات ، وإخترعات ..وحياة

سيحرمون من كل هذهِ المتعة التي تحاكي حواس الإنسان الخمس ولا تستغل أعظم نِعمة وهبها الله تعالى لعباده وهو العقل هذهِ المنظمومة المعقّدة بالنسبة لقدرات البشر على إستيعاب كيفية عمله !

حياة افضل

وفي ذات الوقت هو قادرٌ يبدع ويبتكر وينتج ويتغير وأستطاع إيجاد كل الوسائل التي لا حَصر لها لحياة أفضل وأوجد أشكال متعددة للرفاهية والراحة لحياة أسهل ،وأصبحنا لا نستطيع الإستغناء عنها أو العيش من دونها .

في المقابل هو ذاتهُ عقل الإنسان وأفكاره من توصل وإخترع وسائل الحروب والدمار وساهم بإستثمار طاقات الطبيعة في خراب الأرض وقتل البشر !

يملك الإنسان من القدرات ما تجعلهُ يحقق المستحيل وهذا من نشهدهُ ونلمسهُ في أيامنا وزماننا هذا .

كل الذين كانوا يحلمون البارحة بهذهِ التقنيات والإختراعات والعلاجات التي تشفي الأمراض المستعصية أصبحت موجودة ومتاحة للجميع لأن الإنسان أستطاع أن يستثمر العقل لفائدة البشرية ولا يكتفي بما وجد عليه بل راح يفتش يبحث ويغامر ويسكشف ويحقق أهدافا بدل الهدف .

التحرر من عبودية الفِكر يحتاج إلى جهد مكثف منك أنت تحديداً وقرار لا رجعة فيه من الشخص بذاته فأنت هو الوحيد القادر على كسر ذلك القفل الذي ورثتهُ منذ زمن بعيد مضى

وسوف تورثهُ لأجيال آخرى إن لم تتخلص منهُ ومن حكمه الإستبدادي في أقرب وقت ممكن لتقلع بإرادتك صوب أيامٌ أجمل وتجارب أفضل .

من يجرب التحرر من سلاسل الماضي والعبودية العمياء الخالية من أي حقيقة تذكر سوف يرى الحياة بشكل مختلف تماماً

الحياة داخل الزنزانة مختلفة عن الحياة خارجها.

سوف يتعرف على العالم بشكل أجمل مما يرسمهُ اليائسون والبائسون من حولهُ لأن بقاء الناس على ماهم عليه مبرمجين لامُخيرين يزيد من هؤلاء الذين يحاربون لبقاء حال العقل والمجتمع على ماهو عليهِ فهذهِ تجارتهم ومن هؤلاء المُستسلمين لمرارة الواقع يأتي قوتهم وعيشهم .

بمقدورك تجربة ذلك إن قررت أن تغادر سجن أفكارك

وتستطيع العودة إليه في أي وقت إن لم يعجبك الأمر أيضاً !

واثقة أيضاً بأنك لن تعود .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من سلك طريقاً يلتمس في علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة). رواه مسلم

وتذكر جيداً بأن تحرر عقلك وفكرك مقتصراً على العلوم الكونية التي تجعلك خير خليفةٌ في الأرض .

تمارة عماد – بغداد