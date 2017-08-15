قصة نجاح لها تأثير

حسين عليوي.. لن تصدق ان هذه الشخصية في العراق عامة والانبار خاصة رجل له بصمته في العديد من المواقف سواء على الصعيد المهني كونه موظفا في وزارة الصحة او حتى في الامور العشائرية فقد كان خير مثال للرجل الناجح .

تخرج الاستاذ حسين عليوي في الجامعة عام 1995 ليلتحق بوزارة الصحة فكان الابرز في مجال عمله ولم يكتف بما حصده في الجامعة من جوائز تقديرية في مرحلته الدراسية اهمها درع الابداع الذي سلمه العميد له شخصيا كتقدير على ابداعه المتواصل بل بقي الشخصية الطموحة فكان اول انجازه اعادة تنظيم سجلات مستشفى القائم وابتكار طرق حديثة لتسيير امور المرضى بما يتواكب مع التطور الحظاري.

وهو اول من يستحق لقب مدير للمستشفى من غير الاطباء وذلك لكونه لم يبق على شهادة البكالوريوس وعاد مرة اخرى الى مقاعد الدراسة لينال شهادة الماجستير بدرجة امتياز.

الاستاذ الدكتور سعد علي حمود العنزي كان مشرفا على رسالته الموسومة.

له بحث في مجال التنمية الاقتصادية نشر في مجلة جامعة بغداد عام 2014.

نال اكثر من 40 كتاب شكر وتقدير على جهوده الاستثنائية المبذولة في سبيل تسيير امور المستشفى وكان اثنان موجهان من قبل وزير الصحة بالمباشر لشخصه الكريم.

لديه اكثر من 50 دورة في مختلف الاقطار في مجال التنمية البشرية والموارد الاقتصادية ومن ضمنها دورات حصلت في الاردن وقطر وتركيا وغيرها من البلدان العربية والاسيوية.

من بديع انجازاته انه كان يخصص مجموعة تهتم في امور الفحص الطبي لدى الطلبة المتقدمين الى الجامعات كتخفيف العبء في المستشفى وحفاظا على الهدوء العام الذي يضمن راحة المريض .

هو الان مدرب في مجال االتنمية البشرية والموارد الاقتصادية لدى الوزارة انفة الذكر .

ليس غريباً ان تراه في وقت العصر يتمشى في حديقة منزله الذي لم يكتمل بناءه الا قبل اعوام قليلة كأي انسان اخر وهو مسؤول عن الحسابات العامة في المستشفى لاكثر من عشرة اعوام .

اما على الصعيد العـــــــــشائري فقــــــد كان احــــد ابرز الشخـــــــــــصيات التي نلجأ اليها وقت الحاجة لحنكته وتدبـــــــــره الامور بهدوء تام ولا يغالي بإنفعــــــــالاته فغالبا ما كان يمثل بنظري الرجل الناجح.

فشـــــــكرا لكل ما قام به وما يــــقوم به مثال من مدينتي.

امجد عبدالرحمن الكربولي