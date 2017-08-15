العشائر ومرحلة التعايش السلمي

منذ التاريخ القديم كان للعشائر الفضل في حفظ الامن في المنطقة حيث كانت تمثل القانون فلم يكن هنالك حاكم او مشرع يضع البلاد في حال امن و توافق . اما اليوم و بوجود الدولة الديمقراطية ” و ان كانت ضعيفة ” والتي من المفترض ان تكون العشائر العربية العراقية سنداً ودعامة لها لتحقيق الامن نرى العكس تماماً .

حيث أصبحت العشائر تمثل خطرا على المجتمع يفعلون ما يرونه صوابا سواء كان كذلك ام لم يكن من فصول عشائرية وقتل على اتفه الأسباب غير مبالين بوجود القانون الامر الذي اصبح اليوم يمثل السبب الأساس في النزاعات العشائرية التي ان بدأت فلن تتوقف .اما المواطن المدني المتحضر المبتعد فكريا عن الأساليب العشائرية السقيمة اصبح يتجنبهم تماما حتى لا يدخل في الفصول العشائرية التي لم يسلم منها احد فتراه أحيانا يسكت عن حقه واحيانا أخرى يتنازل عنه حرصا على نفسه و أولاده مما قد يفعل أبناء العشائر الذين اصبحوا اليوم جزءا من مرتزقة هذا البلد ومفسديه .

في الوقت الذي من المفترض فيه ان نرى العشائر رمزا لأصالتنا وعروبتنا وتاريخنا أصبحت تلك الأفعال المشينة تدفع البعض لتركها والبعض الاخر للتشبث بها للتغطية على اخطائه والاستقواء بها على القانون .

في إنكلترا بدأت السلطة والحكم في متناول العائلة المالكة لكن مع بدأ عصر النهضة الفكرية سرعان ما بدأت العائلة المالكة تعطي السلطة تدريجيا للدولة حتى أضحت العائلة المالكة اليوم جزءا شكليا في إدارة الدولة .قد تكون العائلة المالكة قد تنازلت عن صلاحياتها الإدارية والتنفيذية في البلد لكنها حافظت على هيبتها واحترامها من قبل المواطنين من خلال مواكبتها للتطور الفكري الذي حدث واحترامها للعقول المفكرة ولم تتشبث بالحكم لان مصلحة المواطن والانتماء الوطني هو جل اهتمامها .

اليوم على شيوخ العشائر ان تحذو حذوَ العائلة المالكة فبوجود القانون اليوم تعتبر احكام القبيلة تعديا واضحا على شؤون الدولة وعلى النظام الديمقراطي و عليه يجب ان توضع قوانين تنظم علاقة القبائل مع الدولة والمواطن معا من دون الغاء أي طرف من هذا المثلث فأن إبقاء الوضع على هذه الشاكلة لن يزيد البلد الا فوضى .

ان معرفة ما على القبيلة وما اليها بتنسيق مع الدولة هو الحل الأمثل لان استمرار الوضع قد يجبر الدولة في المستقبل الى أسلوب القمع في حال تم تجاوز القوانين وهذا الخيار غير مرغوب فأن القبيلة هي شواخص تراثنا لكن تجاوزها على امن وحقوق المواطنين بدون وجه حق قد يضطرنا لترك اصالتنا من اجل ضمان امان البلد .

وعليه فأن واجبــــــات شيخ العشيرة هي الأهم في مرحلة الإصلاح هذه اذ عليه التحكم في أفعال أبناء القبيلة والحد من الأفعال غير القانـــــــونية وإبقاء السلاح بيد الدولة والعمل بالأمور الدينية بالأوجه الصحيحة ومواكبة سير التحضر المجتمعي للوصول الى حالة تمثل الجزء الأهـــم في تحقيق التعايش السلمي .

حوراء فاضل حسين