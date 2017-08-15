التعليم: إنتقال الطلبة بين الجامعات يتم ألكترونيا

بغداد – داليا احمد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ان إجراءات انتقال الطلبة بين الجامعات هي الكترونية ومن صلاحياتها حصرا، مؤكدة ان اجراءات نقل الطلبة الناجحين في الدور الاول والمكملين في الوقت نفسه تستمر لغاية العاشر من ايلول المقبل.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان امس ان (الشروط العامة لانتقال الطلبة بين الجامعات للسنة الدراسية 2017-2018، هي الكترونية)، موضحا انه (لا يحق للطلبة الانتقال بين جامعات المحافظة الواحدة أو الكليات المتناظرة ضمن الجامعة الواحدة).واضاف انه (يحق للطلبة الناجحين الانتقال الى الكليات و المعاهد والاقسام والفروع المناظرة بعد استحصال موافقة الكلية و المعهد الاصلي والمراد الانتقال اليها وبحسب الطاقة الاستيعابية)، مشيرا الى انه (لا ينقل طلبة السنة الدراسية المنتهية في الكليات وتعد السنة الدراسية الخامسة في كليات الطب سنة دراسية منتهية لهذا الغرض), وتابع العبودي انه (يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام نفسه بالانتقال من الدراسة الصباحية الى الدراسة المسائية المناظرة وفي القسم المناظر وبالنسبة للصفوف الاخرى فيسمح بالانتقال الى القسم المناظر على وفق الطاقة الاستيعابية)، مشيرا الى ان (اجراءات انتقال الطلبة بين الجامعات من صلاحية الجامعات حصرا).

واضاف ان (اجراءات نقل الطلبة الناجحين في الدور الاول والمكملين في الوقت نفسه تستمر لغاية العاشر من ايلول المقبل وان اجراء المقاصة العلمية ستكون على وفق الضوابط العامة للمقاصة العلمية).

على صعيد اخر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط القبول المباشر في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية الرياضية، للسنة الدراسية 2017-2018،مشيرة الى انه يحق لخريجي الفرعين العلمي (إحيائي وتطبيقي) والأدبي التقديم للقبول بنسبة 85 بالمئة من خطة القبول على الاّ يقل معدل الذكور عن 60 بالمئة ولا يقل معدل الإناث عن 57 بالمئة .وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الضوابط سمحت لخريجي الدراسة المهنية الصناعي والتجاري والزراعي والفنون التطبيقية التقديم للقبول على الا تقل معدلاتهم عن 60بالمئة وبنسبة 5 بالمئة من خطة القبول).

واضاف انه (سيتم قبول الطلبة الابطال من مرشحي اللجنة الاولمبية من خريجي الفروع العلمي احيائي، وتطبيقي والادبي، والمهني الصناعي والتجاري والزراعي والفنون التطبيقية استثناء من شرط المعدل وبنسبة 10 بالمئة من خطة القبول، توزع بواقع 5بالمئة لخريجي الفروع العلمي – احيائي، تطبيقي- والادبي، و5 بالمئة لخريجي الدراسة المهنية وبالامكان تدوير النسب في حال عدم كفاية اعداد المتقدمين ويحتسب المعدل التنافسي لهم باعتبار 50 بالمئة من معدل الطالب في الدراسة الاعدادية و50بالمئة من درجة الاختبار التنافسي), واوضح العبودي ان (الشروط التي يجب ان تتوافر لمرشحي اللجنة الاولمبية ان يكونوا من اللاعبين المشاركين في احدى فعاليات الدورة الاولمبية، او من اللاعبين الحائزين على المركز الاول وحتى المركز السادس في احدى البطولات الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الأسيوي للعبة، او من اللاعبين الحائزين على المركز الاول وحتى الثالث في احدى البطولات العربية المعتمدة لدى الاتحاد العربي للعبة، او من اللاعبين الحائزين على المركز الاول او الثاني او الثالث في بطولة عراقية على مستوى العراق او بطولة الجمهورية التي تقام باشراف الاتحاد المركزي المعني بالنسبة للألعاب الفردية للموسمين الأخيرين), و

تابع ان (من الشروط الاخرى لمرشحي اللجنة الاولمبية ان يكونوا من اللاعبين الذين حصلت فرقهم على المركز الأول او الثاني او الثالث في بطولة الدوري العام او بطولة الجمهورية التي تقام بإشراف الاتحاد المركزي المعني بالنسبة للألعاب الفرقية للموسمين الأخيرين على ان يتم اثبات ذلك بكتب رسمية من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.