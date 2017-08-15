البصرة تنفذّ حملة لترحيل المخالفين وإعادتهم إلى ميسان

بغداد تفرج عن جزائريين متهمين بتجاوز الحدود دون إذن

بغداد – محمد الصالحي

كشفت وزارة الخارجية الجزائرية عن افراج العراق عن مواطنين جزائريين اثنين، كانا معتقلين في السجون العراقية منذ عام 2003 بتهمة خرق الحدود, أفرجت السلطات التركية ستة شباب عراقيين بعد ان اعتقلتهم لساعات. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ان (عملية إطلاق سراح السجينين الجزائريين تمت إثر الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية بخصوص هذا الملف والتي توجت بالزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية, عبد القادر مساهل إلى العراق في إطار جولته الى عدد من الدول العربية).ونوهت إلى أن( سفارة الجزائر بالعراق تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لترحيل السجينين إلى الجزائر في أقرب وقت).واكدت الخارجية الجزائرية أن (خمسة جزائريين آخرين لازالوا يقبعون في السجون العراقية بتهمة الانتماء الى جماعات إرهابية).

بيان الخارجية

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية في وقت سابق ان( وزير الخارجية ابراهيم الجعفري التقى في مكتبه ببغداد نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين وأهمـية تضافر الجهود العربية وتجاوز الأزمات التي تشهدها المنطقة). الى ذلك أفرجت السلطات التركية ستة شباب عراقيين بعد ان اعتقلتهم لساعات وقال مصدر امس ان (ذوي الشباب أكدوا الافراج عن أبنائهم وهم في طريق العودة للبلاد). وكانت السلطات التركية اعتقلت ستة من الشباب العراقيين وكلهم من محافظة كربلاء فور وصلهم الى مطار اتاتور بمدينة أسطنبول السبت الماضي .من جانبها اعلنت وزارة الخارجية العراقية مساء الأحد انها (تابعت ومن خلال قنصلية جمهورية العراق في اسطنبول مع السلطات التركية حالة اعتقال الشباب العراقيين). مؤكدة انه (سيتم اطلاق سراحهم خلال ساعات وسيعودون للعراق الليلة على متن احدى الطائرات القادمة من إسطنبول). ومن جهة اخرى اعلنت وزارة الداخلية عن تمكن القوات الامنية من اعتقال المرأة التي قتلت زوجها شرق بغداد. وقال المستشار الاعلامي للوزارة وهاب الطائي لـ ( الزمان) امس ان ( القوات الامنية تمكنت من اعتقال المرأة التي قتلت زوجها طعنا بالسكين بسبب خلاف عائلي في مدينة الصدر شرق بغداد). مبينا ان (عملية الاعتقال جرت اثناء محاولة القاتلة السفر الى تركيا من مطار بغداد).

واضاف ان (القاتلة متواجدة حاليا داخل مركز شرطة المطار).وأقدمت امراة تدعى صابرين على قتل زوجها حيدر داخل منزلهما في مدينة الصدر شرقي بغداد، بعد ان طعنته بسكين حادة في جسده، ومن ثم قامت بدم بارد بتنظيف جرحه النازف، قبل ان تخدع اهله وتقنعهم بنقله الى المستشفى بحجة هبوط ضغطه الذي ادى الى غياب وعيه، فيما لاذت بالفرار الى جهة مجهولة.

الى ذلك كشف مجلس محافظة بغداد عن حاجته الى تشكيل قوة عسكرية لرفع التجاوزات على الاراضي والبساتين مؤكدا سيطرة العصابات المسلحة على ملكيتها. وقال عضو المجلس سعد المطلبي لـ (الزمان) أمس ان (رفع التجاوزات على الاراضي والاملاك والبساتين يحتاج الى تشكيل لجان بقوة عسكرية وبقرار سياسي رفيع المستوى نظرا لان المتجاوزين تابعين الى عصابات ومسلحين يهاجمون لجان رفع التجاوزات والاعتداء عليهم في حال التنفيذ),واضاف ان (المجلس ليس له سلطة قوية لتنفيذ قرار رفع التجاوزات لذلك يجب تسليم القضية الى مجلس الوزراء وقيادة عمليات بغداد من اجل اعادة ملكية الاراضي للدولة) .

حملة ترحيل

ونفذت القوات الامنية المشتركة في محافظة البصرة حملة لترحيل المتجاوزين على الاراضي والأملاك والبساتين الخاصة للمواطنين في ناحية السيبة التابعة للمحافظة، وإعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة ميسان وذلك في عملية تعد الاولى على صعيد المحافظة بعد عام 2003. وقال رئيس اللجنة الامنية في الناحية سعد عبد الصاحب عبيد في تصريح امس ان (الحملة اطلقتها قيادة عمليات المحافظة وفقاً لأوامر صادرة من القائد العام للقوات المسلحة وتشترك فيها مختلف صنوف القوات الامنية ومسندة بطيران الجيش وباشتراك قيادة خفر سواحل المنطقة الرابعة فضلاً عن آليات بلدية البصرة),

واضاف ان (الحملة انطلقت من منطقة كوت الزين في الناحية واستجابة لمطالب المواطنين بتدخل القوات الامنية لحماية اراضيهم وممتلكاتهم الخاصة من المتجاوزين).

مؤكداً أن (الحملة التي تنفذ لأول مرة بعد عام 2003 ستسمر لإزالة كافة التجاوزات في الناحية), واوضح ان (قيادة عمليات البصرة خططت لإعادة المتجاوزين الى مناطقهم الاصلية في محافظة ميسان بعدما يتم ترحيلهم وتسليمهما رسمياً الى قيادة عمليات ميسان والتي وفرت لهم مكان آمن لإسكانهم) مشيرا الى ان (الحملة لاقت ترحيباً من اهالي السيبة سيما من تعرض للتجاوز على املاكه وأراضيه).