بيع الدور والشقق لشاغليها القانونيين ووقف توزيع العقارات للدرجات الخاصة والمديرين العامين

أوسي: العبادي يرأس المبادرة الوطنية للسكن وتوزيع أراضٍ مقابل نصف القيمة الحقيقية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع أوسي عن ترؤس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اللجنة المختصة بالمبادرة الوطنية للسكن التي قرر المجلس تشكيلها مؤخراً لتتولى دعم دائرة الاسكان التابعة للوزارة في تنفيذ مهامها المحددة في القرار رقم 39 لسنة 2001. وقالت اوسي في بيان تلقته (الزمان) امس ان اللجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كلاً من وزير الاعمار والأمين العام لمجلس الوزراء وامين بغداد وكالة ووكيل وزارة المالية وكالة ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات. واوضحت ان (مهام هذه اللجنة تتمثل في تنفيذ مشاريع الإسكان العامة الواردة ضمن الخطط السنوية للإسكان بالشراكة مع الوزارة وشركات القطاعين الخاص والمختلط وتأمين السكن اللائق للمواطنين عن طريق وضع وتنفيذ السياسة العامة للإسكان وتخصيص الأراضي العائدة الى الدولة اللازمة لدائرة الإسكان لمشاريع الإسكان ولها ان تشغل أي أراض عائدة للدولة مجانا بالتنسيق مع الجهة المالكة مثلما لها استملاك ما تحتاجه من العقارات لتحقيق أهدافها كما تنظر اللجنة بالحالات التي صدرت بشأنها قرارات تخصيص ولم تكتمل إجراءاتها)، مضيفة ان (مجلس الوزراء وافق ضمن القرار ذاته على توصيات مجلس الإسكان الوطني التي تضمنت توزيع قطع الأراضي السكنية غير المخدومة المشمولة بتعليمات الوزارة وامانة بغداد ببدل قدره 50 بالمئة من القيمة الحقيقية على ان يتم إضافة قيمة البنى التحتية لبدل قطعة الاراض السكنية المخدومة بالبنى التحتية وتقديرها من لجنة التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل ويكون بيع الأراضي السكنية المقررة المخدومة بالبنى التحتية العائدة للبلديات وامانة بغداد ببدل حقيقي بضمنها قيمة البنى التحتية داخل المشروع التي تحدد من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة).

تخصيص قطع

وتابعت ان (التوصيات تضمنت أيضا الغاء قراري مجلس الوزراء المرقمين 90 و300 لسنة 2013 المتضمنين وجوب تخصيص قطع أراض سكنية لبناء مجمعات سكنية للموظفين مع تشجيع الوزارات على البناء العمودي لمنتسبيها وتكون المفاضلة بين المشمولين وفقا لمعايير المفاضلة المعدة من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد وفقا لضوابط تعدها الوزارة المذكورة ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء فيما يكون ضمان قطعة الارض بالسند 25/ دائمي لأغراض التسليف من المصرف العقاري وصندوق الإسكان وتشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتخصيص قطع أراض لبناء مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار وفقا للاستعمالات المحددة بالتصاميم الأساسية للمدن),

مشيرة الى ان (التوصيات نصت على الإبقاء على قراري مجلس الوزراء المرقمين 53 و168 لسنة 2014 المتعلقين بمنح منتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين المقاتلين ممن يبدون شجاعة فائقة او دورا متميزا في ساحة الميدان خلال العمليات العسكرية قطعة ارض سكنية والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2011 المتضمن بيع الدور والشقق للشاغل القانوني على الا تعد تلك الدور او الشقق تشغيلية وتخضع لموافقة الجهة المالكة شريطة عدم استفادتهم وفقا للقرار رقم 120 لسنة 1982 والتأكيد على مجلس النواب لإلغاء الامرين التشريعيين 21 و 36 لسنة 2005 المتعلقين بتوزيع قطع الأراضي السكنية لمنتسبي الرئاسات الثلاث تطبيقا لنص الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2011 بالاضافة الى إلغاء قرارات مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2009 المتضمن تخصيص قطع أراض لأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين و رقم 540 لسنة 2013 في ما يخص بيع قطع أراض سكنية الى أئمة المساجد في الوقفين الشيعي والسني وكهنة دور العبادة في ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية والفقرة أولا من قرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2016 مقابل الإبقاء على توزيع قطع الأراضي السكنية التي تخصص للشرائح المشمولة بموجب تشريعات نافذة وفقا للشروط المحددة قانونا ). واضافت ان التعليمات تضمنت ايضاً (مراعاة القوانين النافذة بأن يكون التوزيع بحسب مسقط الراس او محل العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات وقيام وزارة الاعمار والإسكان وامانة بغداد باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية والمالية كافة لغرض تنفيذ ما جاء آنفا والاعلان عن الموضوع)،

مشيرة الى ان (الجهات ذات العلاقة ستتولى عقد ورش عمل خلال أسبوعين من تاريخ اصدار هذا القرار للمديرين التنفيذيين للإعلان عن الأراضي المفرزة المتوفرة حاليا للتوزيع على ان يتم الإعلان عن الأراضي المتوفرة لديها كل ستة اشهر).

شركة مخصصة

من جهة اخرى، كشف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي عن موافقة الحكومة على قيام وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة متخصصة لبناء معمل لانتاج مادة زيت الطعام في البصرة، لغرض توزيع تلك المادة بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية.واوضح الحديثي في مؤتمر صحفي امس ان (المعمل الذي سقام في ناحية خور الزبير، سيكون تحت اشراف الحكومة) ،

موضحا أن (المعمل سيخفف البطالة ويدعم الانتاج والاقتصاد الوطني شريطة عدم تحمل الوزارة اي تكاليف مالية عدا تهيئة الارض لإقامة المشروع عليها وهي تعود ملكيتها إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية).