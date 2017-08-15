بلدي .. يكره أبناءه – ظافر قاسم آل نوفة

لم نع كثيرا على فترة السبعينيات لان دشداشة البازة (مهدلة الزيك) لا تفارقنا منذ شروق الشمس حتى المغيب ، ورغم اندماجنا وأبناء المحلة في اللعب توقفت سيارات الشرطة إمام فرع صغير وداهمت بيت احد الجيران وكان حادثا غريبا في مقتبل حياتنا لم نشاهده حتى في الأفلام لأننا في ذلك الوقت لا يسمح لنا إلا بمشاهدة أفلام الكارتون

وبعد فترة سمعنا إن ابن الجيران قد سافر إلى إحدى الدول الأجنبية وكان هول المفاجأة عظيم كيف يستطيع السفر إلى هناك وكانت مدينة (بعقوبة) تعتبر حديثا لأحدنا وسرد حكايات اغلبها أسطورية بين أبناء المحلة

وبعد ذلك توافدت على مسامعنا إن ابن فلاناً الذي يسكن في الشارع الأخر قد سافر أيضا وأعقبه ابن الحاج (فلان) وقريب جارنا كان خلفه ووووو، لم ندرك لماذا يسافرون أفواجا وفرادى ، وكل ما تأكدنا منه إن عائلة (فلان) قد كتبوا براءة من ابنهم لكثرة زيارات منتسبي الأمن لدارهم .

لم تتوقف بنا مسيرة السنين (هوب) على قول (أبو علي )وصلنا إلى التسعينيات وكنا في ريعان الشباب وفي ليلة ربيعية جاء احد الأصدقاء ليودعنا لأنه قرر السفر بحثا عن عمل لان الظروف الاقتصادية في البلد بدأت تحتضر بسبب الحصار الذي فرض على جميع مكوناته ، اضطرت عائلته لبيع حتى مبردة الهواء واغلب الفرش ومستلزمات أخرى لكي توفر له مالا ليسافر به ، أيام والعدوى أصابت صديقنا (احمد) و (رائد) و (محمد) وووووو الكثير من أبناء المدينة .

و(جروب) على قول إحدى جيراننا ولا اعرف ماذا تعني ، دخلنا الألفية الثالثة وما هي إلا بضع من سنيها حلت علينا لعنة الطائفية والمذهبية وبدا الشخص يعتقل ويقتل على الاسم والعشيرة والسكن مما دفع الشباب من جميع المكونات إلى الهروب بجواز(ٍs ) و(g) إلى إحدى دول الجوار لسنة واثنين وثلاث عاد البعض وركب البعض الأخر سفينة تهريب واستقر في إحدى الدول الأجنبية ، والذي عاد تملكه الندم ورتب أوراقه المبعثرة واصطحب بعض الأشخاص و(كبل) هبط بتركيا ومنها مكاتب التهريب (عبرته) والله وياك يالمنحدر

قبل يومين سمعت بان ما يقارب عشرة شباب وفتيان هاجروا إلى بلاد (الكفر والضلالة) حسب ما يروج البعض من الأحزاب الاسلامويه لها والبقية من شبابنا تنتظر ولم يبدلوا تبديلا في إصرارهم على الهجرة

ملخص القول ..

هاجروا أولا بسبب الاحتقان السياسي في البلد ،سبعينيات

وبعدها الهجرة اقتصادية ، تسعينيات

وأخيرا أمنية ، الألفية الثالثة

لماذا يا بلدي ..تكره أبناءك وتفرض عليهم الهجرة.