صحيفة أمريكية تؤكّد قرب إقالة الجبير

البرلمان لـ (الزمان): تعيين شقيق ولي العهد السعودي وزيراً للخارجية دفعة للعلاقات مع العراق

بغداد – شيماء عادل

أعربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن أملها في أن يؤدي تعيين خالد بن سلمان شقيق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزيراً للخارجية الى تعزيز اكبر للعلاقات العراقية السعودية ، فيما كشفت مجلة أمريكية عن عزم ولي العهد السعودي عزل وزير الخارجية عادل الجبير وتعيين شقيقه بدلاً عنه.

وقال عضو اللجنة مثال الالوسي لـ(الزمان) امس ان (ماتردد عن عزم ولي العهد السعودي اقالة الجبير من منصبه وتعيين شقيقه السفير الحالي في الولايات المتحدة الامريكية خالد بن سلمان بدلا عنه يؤكد وجود انشقاقات بين الاسرة الحاكمة ورغبة ولي العهد في البقاء في الحكم والتدخل في المفاهيم الداخلية والخارجية)، مشيراً الى ان(اقدام ولي العهد على تعيين شقيق في هذا المنصب يتيح له الاطلاع على جميع الامور).

تأثير سلبي

واضاف (لا اعتقد ان لتغيير السفراء السعوديين في العراق تأثير سلبي او ايجابي على الملف العراقي السعودي وما نراه الآن هو ان هناك تطوراً في العلاقات السعودية العراقية). مستدركًا (لكن هذا التطور هو عبارة عن حوارات ومقابلات فقط ولم نر منه شيئا على ارض الواقع ).

واعرب الآلوسي عن أمله في ان (يؤدي التغيير في حقيبة الديبلوماسية الخارجية السعودية الى تطور العلاقات لصالح العراق وحل الملف السعودي العراقي قريبا ). وكان الجبير قد التقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي مطلع الشهر الجاري في تركيا حيث تبادلا التحية فيما تمكنت عدسات المصورين من توثيق مصافحة الوزيرين.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، علق ظريف على المصافحة مشيرا إلى أن خطوة نظيره السعودي مسألة طبيعية واعتبرها حركة في إطار الأعراف الدبلوماسية، لافتا إلى أن دواعي هذه الخطوة تعود أيضا إلى الاحترام المتبادل والصداقة القديمة التي تربطه بالجبير.

وكشفت مجلة أتلانتيك الأمريكية امس عن عزم محمد بن سلمان عزل الجبير، بعدما تمكن من الإطاحة بابن عمه محمد بن نايف ولي العهد السابق.

وأفادت الصحيفة أن إبن سلمان ينوي تعيين شقيقه السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان بدلاً من الجبير وزيراً للخارجية.

مجموعة اوامر

وخالد بن سلمان هو الشقيق الأصغر لمحمد بن سلمان، ومؤخراً جرى تعيينه في سفيرًا للسعودية لدى الولايات المتحدة، بدلاً من عبد الله بن فيصل بن تركي، وذلك ضمن مجموعة من الأوامر الملكية التي صدرت من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، يوم 22 نيسان، شملت أيضاً إجراءاتٍ أخرى أعادت البدلات والمكافآت لموظَّفي الدولة، والتي كانت قد أُلغيت العام الماضي، 2016.

ورأى عدد من الخبراء في وقتها أن هذه الخطوة هي تمهيد لبن سلمان الذي كان في صدارة مشهد هذه القرارات، ليكون رجل المملكة القادم، وهذا ما حدث بالفعل بعدما تم الإطاحة بولي العهد السابق بن نايف، وصعود ابن سلمان إلى ولاية العهد.

وبالتزامن مع تعيين خالد بن سلمان سفيراً في أميركا، كان من ضمن القرارات الملكية تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير دولة لشؤون الطاقة، إضافة لتعيين فرد آخر من أفراد العائلة القريبين من محمد بن سلمان، وهو ابن أخيه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائبا لحاكم المنطقة الشرقية المعروفة بثرائها النفطي، علماً بأن حاكم تلك المنطقة قبل هذه القرارات هو سعود بن نايف، شقيق محمد بن نايف، ما يشير إلى سعي بن سلمان لتوطيد أركان حكمـه في المملكة، وتسليم المناصب الهامة في أيدي مقربين ومناصرين له.وشقيق محمد بن سلمان ليس هو أول سفير سعودي لدى الولايات المتحدة يصبح وزيراً للخارجية، فقد عمِل عادل الجبير سفيراً للسعودية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و 2015 قبل تعيينه وزيراً للخارجية.

والجبير هو ثاني شخص من خارج الأسرة الحاكمة يتولَّى هذا المنصب ، بعد إبراهيم بن عبد الله السويِّل.