الجبوري والسلمي يتفقان على آليات مشتركة لمواجهة التحديات

تيار الحكمة لـ (الزمان): للبرلمان العربي دور في توحيد الصف

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد تيار الحكمة الوطني ان للبرلمان العربي دورا مهما وفعالا في توحيد الصف العربي ومنع الخطاب الطائفي والاقتتال في المنطقة مشيرا الى ان العراق وبعد تحقيق النصر على داعش اصبح مفتاحا لحل الازمات التي تعانيها المنطقة.

وقال النائب عن التيار حبيب الطرفي لـ (الزمان) امس ان (الوضع الحالي في العراق يختلف عن الاعوام الماضية لاسيما بعد تحقيق النصر على داعش).

واضاف ان (العراق يحتل مكانة عربية ودولية كما واصبح مفتاحا لحل ازمات العالم العربي ولاسيما الوضع الامني والسياسي فبالتالي زيارة رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي لبغداد امر طبيعي ومرحب بها) واوضح الطرفي ان (السلمي لديه برنامج حافل خلال الزيارة حيث سيلتقي بشخصيات مهمة على اعتبار ان الجميع بحاجة الى وحدة الصف العربي).

مسؤولية مباشرة

متابعا ان (البرلمان العربي له مسؤولية مباشرة ودور مهم في وحدة العرب ومنع الخطاب الطائفي ولا بد من ايجاد اليات كفيلة بإيقاف عمليات العنف والقتال في العالم العربي).

من جانبه قال مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو لـ (الزمان) امس ان (السلمي سيلقي اليوم الثلاثاء خلال جلسة مجلس النواب كلمة يؤكد فيها الإرادة الراسخة للبرلمان العربي لدفع علاقات التشاور والتنسيق والتعاون مع البرلمانات العربية إلى أعلى المستويات والحرص على تجسيد وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يعضد الموقف الرسمي العربي على المستويات كافة وفي كل المحافل الإقليمية والدولية). واتفق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والسلمي على تفعيل آليات عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (الجبوري استقبل السلمي والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العربية العراقية وآخر المستجدات الامنية والسياسية في المنطقة).

آليات عمل

لافتا الى ان (الجانبين شددا على وحدة الصف العربي وتفعيل آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تتعرض لها بعض الدول العربية).

وقال الجبوري ان (دور البرلمان العربي مهم في تعزيز مسيرة التنسيق والتعاون بين البرلمانات تحقيقا لمصالح الأمة العربية وخدمة لقضاياها العادلة) واضاف ان (التحديات والظروف التي تحيط بالمنطقة العربية تتطلب مزيدا من التعاون بين دول المنطقة). مشيدا بـ(حرص البرلمان العربي ووقوفه إلى جانب الدول العربية كافة بما يحفظ وحدتها وأمنها واستقرارها).

مؤكدا ان (القوات الامنية استطاعت ان تدحر داعش وتحرر مدينة الموصل لذا من الضروري ان يكون للدول العربية دور بارز في محو الاثار الفكرية والامنية لنهجه المتطرف والدعوة لتعاون أمني عربي فعال لمواجهته). ووصل السلمي الى بغداد امس الاثنين للقاء عدد من المسؤولين لبحث ملفات مشتركة .

وقال بيان لوزارة الخارجية امس إن (السلمي سيلتقي بعدد من المسؤولين والرئاسات الثلاث لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والحرب على داعش). من جهة اخرى دعا الجبوري الامم المتحدة الى دور اكبر في اعمار المدن المحررة والتعجيل بإعادة النازحين اليها.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري بحث مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيش التطورات السياسية والامنية في البلاد وجهود البرلمان في تشريع القوانين المهمة كما تطرق اللقاء الى ملف اغاثة النازحين والجهود الدولية بإعادتهم الى مناطقهم المحررة من داعش).

دور اكبر

وقال الجبوري (نتطلع الى دور اكبر تتولاه الأمم المتحدة لدعم الجهد الإنساني في مساعدة العراق من خلال اعمار المدن المتضررة جراء العمليات العسكرية ضد داعش و التعجيل بإعادة العوائل النازحة الى مناطقها).

مؤكدا ان (البرلمان استطاع خلال المدة الماضية اقرار العديد من التشريعات المهمة التي تسهم في سير عمل الدولة وتقدم الخدمة المباشرة للمواطن كما ونعمـــــل على إتمام التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية المقبلة لضمان مشاركة فاعلة من أبناء الشعب). من جانبه ثمن كوبيتش (جهود الجبوري في اقرار القوانين التي من شأنها تعزيز الاستقرار في البلاد).