القضاء يرى عدم كفاية الأدلة وراء عدم ملاحقة النصراويوخبير لـ (الزمان): من حق محافظ واسط قبول أو رفض المنصب بعد طعن المحكمة

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان من حق محافظ واسط السابق محمود ملا طلال قبول او رفض المنصب بعد طعن المحكمة بقرار إقالته، فيما دعا عضو مجلس المحافظة غضنفر البطيخ المحافظ الحالي مالك خلف الدريعي الى تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإعادة ملا طلال الى المنصب.

وقال حرب لـ (الزمان) أمس ان (قرار المحكمة نص على ان اقالة ملا طلال غير قانوني وله الحق بقبول او رفض المنصب) واتهم البطيخ المحافظ الحالي بعدم تطبيق قرار المحكمة القاضي بعودة ملا طلال عادا بقاءه بالمنصب غير شرعي مؤكدا عزمه على تقديم طلب لاستجوابه.

وقال البطيخ في تصريح امس ان (الدريعي لم يطبق قرار المحكمة الإدارية القاضي باعادة المحافظ السابق منصبه) مؤكدا أن (مجلس المحافظة كسلطة رقابية عليه تطبيق القانون) عادا (بقاء الدريعي في منصبه غير الشرعي) مشيرا الى (السعي الى تقديم طلب إلى رئاسة المجلس لاستجواب الدريعي).

وتابع البطيخ ان (مجلس المحافظة إمام خيارين اما أن يستدعي المحافظ السابق للمباشرة بمهام عمله أو فتح باب الترشيح لانتخاب محافظ جديد).

مصالح ضيقة

داعيا إلى (تطبيق القانون بعيدا عن الحزبية والمواقف السياسية والمصالح الضيقة).

وكان ملا طلال قد أعلن عن صدور قرار بإعادته الى المنصب بعد أن نقضت محكمة القضاء الإداري القرار السابق لمجلس المحافظة الخاص بالإقالة مبينا أن القرار رفض من الناحية الشكلية والموضوعية.

من جهة اخرى عزا مجلس القضاء الأعلى عدم صدور اوامر بالقبض على محافظ البصرة أو منعه من السفر الى عدم كفاية الادلة مؤكدًا اعتقال نجله بتهمة تقاضي رشا فيما اوضح ان رئيس مجلس المحافظة يواجه ثلاث قضايا.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن (رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني مطلوب عن ثلاث قضايا القضية الأولى الموقوف عنها الآن تتعلق بتهم تخص تقاضي رشوة من تاجر لبناني اكتمل التحقيق فيها ومعروضة حاليا أمام محكمة الجنايات لغرض محاكمته عنها).

موضحًا أن (المحاكمة لم تجر حتى الآن بسبب الطعون التمييزية التي يقدمها وكلاؤه المحامون لذا يتم تأجيل موعد المرافعة بموجب حق كفله القانون).

مؤكدًا أن (مذكرة قبض صدرت بحق التاجر اللبناني حسن فران المتهم بتقديم رشا وعمولات إلى رئيس مجلس المحافظة ومسؤولين آخرين جاري التحقيق معهم).

واضاف ان (القضية الثانية تتعلق باستيفاء رسوم عن بضائع داخلة إلى البصرة والتصرف بمبالغ هذه الرسوم خلافا للقانون) موضحًا أن (القضية الثالثة تخص صرف مبالغ لحسابه الخاص من أجل تغطية نفقات سفره إلى ماليزيا بعنوان – واجب فاتحة- وهذه المبالغ من نفقة مجلس المحافظة).

تقاضي عمولات

وعن الاتهامات الموجهة الى محافظ البصرة ماجد النصراوي قال أن (التحقيق جار بقضيته التي تتعلق بتقاضيه عمولات من مقاولين إلا أن الأدلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مكتملة لاستقدامه أو إصدار أمر قبض بحقه أو منع سفره لذا لم يصدر القضاء أي قرار من هذا القبيل بخصوصه) مؤكدًا أن (القضاء اصدر أمر قبض ومنع سفر بحق نجل محافظ البصرة المدعو محمد باقر ماجد النصراوي عن جريمة تقاضي عمولات من مقاولين).

واضاف بيرقدار أن (المحاكم ستنظر هذه القضايا وفقا للقانون) منبّهًا الى ان (مجلس القضاء الأعلى سيعاقب وفق القانون كل من يتوسط من اجل قضية أي من المتهمين لديه). وفي الشأن نفسه طالب النائب عن البصرة عضو التحالف الوطني توفيق الكعبي رئيس الوزراء حيدر العبادي بعقد اجتماع طارئ في المحافظة لحسم ملف المحافظ ورئيس المجلس.

وقال في تصريح امس ان على ( العبادي ورئيس التحالف الوطني التدخل مباشرة وبشكل سريع في شؤون البصرة باعتبار ان المحافظ قدم استقالته ورئيس المجلس موقوف) مشيراً الى (مجلس المحافظة لم يجتمع بسبب هذه الاوضاع) .

ولفت الكعبي الى ان (العراق يعتمد اليوم على اقتصاد البصرة) مضيفا ان (القبول بهذا الوضع بالبصرة شيء غير صحيح) محذراً من ان (بقاء الامور على هذا الحال سيؤدي الى امور لا تحمد عقباها وخاصة ان هناك اضطرابًا بالمحافظة واوضاع غير اعتيادية).