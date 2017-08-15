سلفة العشرة رواتب أين ؟ – حيدر حاشوش العقابي

تعكف وزارة الداخلية على اصدار الكثير من التعليمات التي من شانها رفع المستوى المعاشي لا فرادها وقد استبشرنا خيرا بسلفة العشرة رواتب في الحقيقة وانا احد الذين يحتاجونها بالفعل فقد كان لي امل صغير بان اقوم ببناء هذه المئة متر التي تركها لي اخي الذي فقد في جبهات القتال في الحرب التي ليس له فيها ناقة ولاجمل فبعد ثلاثين عاما حتى هذه الساعة لم استطع ان اوفر بيتا صغيرا لافراد عائلتي واطفالي الثلاثة ..او امن لهم مستقبل مقبول يحفظهم من تداعيات هذا الزمن الموغل بالقهر والريبة والصراع للحاجة … فقد كبروا وعلي ان اضع لهم خريطة لمستقبل لاحق كي لا يلعنوني وانا في الفتحة الرابعة التي استأجرها لنا والدنا يرحمه الله .. لا أدري الى متى سنرقب هذا الامل الى متى سنعلن على افراحنا الحداد نحن ابناء وطن ومن حقنا ان نعيش بامان ورفعة وسمو وان لا نحتاج ان نمد ايدينا في اسوأ الاحوال للأخرين فدولتنا ممكن ان تجد لنا حلولا انية من الممكن ان تعالج هذه الازمة ازمة السكن التي توارثناها منذ عقود من الزمن المر. اليوم في الحقيقة على وزارة الداخلية ان تضع الحلول المناسبة وان ترسم خريطة لمستقبل افرادها الذي انهكتم الديون ودور الايجار والمرض والحاجة ..واظنها أي وزارة الداخلية قادرة على جعل هذا الحلم حقيقة بأنشاء مصرف خاص بالوزارة للإسكان لمساعدهم في اكمال بناء متطلباتهم الحياتية وان تكون سباقة في رفد هذه الفئة ومساعدتها بالنهوض باعبائها ..ليتمكن افرادها من العيش بكرامة وينعموا بسلام .. مثلما قلت كانت هناك التفاتة من الوزارة او من الحكومة بصرف رواتب لعشرة اشهر لمساعدة من يحتاج ان يشرع ببناء دور سكنية او غيرها من الالتزامات الحياتية المعقدة .. وقد بدا واضحا هذا الفرح في وجوه منسبيها ولكن نتساءل لماذا لم يتم الصرف والعمل على وفرة القواعد والاسس الكفيلة بمساعدة هذه الفئة التي كل همها ان تجد الحلول الشافية ..

سلفة العشرة رواتب ضرورية جدا هذا مااعتقده .فما تباشر بصرف هذه الرواتب .. مثلما قلت مرت ثلاثون سنة وانا للان ابحث عن مأوى لأطفالي فمطلبي ان اكون سعيدا في بناء هذه الاسرة ومراعاة حقوقها ..وتوفير حياة كريمة لها ..هي دعوة للوزارة بضرورة ايجاد الحلول اللازمة لمساعدة افرادها بالقيام بواجباتهم تجاه اسرهم التي تنتظر بريق الامل .. الرجل وزير الداخلية بدا يصر على توفير الحياة الكريمة للفرد في القوات الامنية .. ونتمنى ان يباشر بإصدار تعليماته لأقسام الوزارة بأطلاق سلف العشرة رواتب دون تأخير ..

فالرجل همه ان يضع بصمة امل في خريطة العراق ..وهمه ان يوفر السكن لكل منتسب في وزارته للحيلولة دون وجود الحاجة الملحة .. هو قرار يجب ان يفعل الان دون تأخير ..وان يسهل عملية الروتين في صنع القرارات التي توقف جميع الاطروحات والافكار التي يطلقها المختصون في هذا العمل الشائك ..امل الجميع بوزير الداخلية لنجد حلا شافيا لهذه الحاجة..

سلاما لوزير الداخلية .. سلاما لرئيس الوزراء نتمنى ان توفر الدولة مستلزمات بناء افرادها روحيا ليكونوا على استعداد قتالي رائع ومضمون جراء الحالة الارتدادية للفعل الخير..