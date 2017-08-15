عمليات الرافدين تحدد الجهة المنفذة لإعتداء مسلح على مدير في ميسان

ديالى لـ (الزمان): شح الأموال وراء تأخر صرف رواتب الملاكات الصحية

ديالى- سلام الشمري

عزا نقيب المهن الصحية في محافظة ديالى جاسم زيني التميمي سبب تأخير صرف الرواتب للملاكات الصحية في قضاء الخالص التابع للمحافظة الى شح الموازنة المالية , فيما نظم العشرات من منتسبي الملاكات الصحية في عدد من مستشفيات محافظة البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة برفع التسكين عن رواتبهم وزيادة مخصصات الخطورة . وقال التميمي لـ (الزمان) أمس ان (المحافظ مثنى التميمي وافق على صرف رواتب الملاكات الصحية في المحافظة وتم تسليمها بإستثناء قضاء الخالص حيث توقفت عملية التوزيع بتوقيع الصك دون الصرف نتيجة شح الموازنة المالية في القضاء), واضاف ان (الملاكات ستنظم وقفة احتجاجية غدا نهاية الدوام الرسمي للمطالبة بتعديل الخطورة من 50 بالمئة الى مئة بالمئة ورفع التسكين للوصول الى درجات الترفيع في الخدمة واحتساب الشهادة العليا وفتح قناة المتميزين فضلا عن المطالبة بتخصيص قطع اراض لاصحاب المهن), لافتا الى ان (تلك المطالب هي حقوق نأمل من الجهات المعنية ان تنفذها للمنتسبين بهدف رفع المستوى المعيشي لما يقدمونه من خدمة انسانية للمواطنين). ونظمت الملاكات الصحية في القضاء وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الرواتب المتاخرة من 50 يوما، فيما حملت صحة المحافظة احد المصارف الحكومية وزر تاخر صرف الرواتب. وقال احد منتسبي الدائرة احمد جاسم في تصريح امس ان (المحتجين نظموا وقفة في احد المراكز الصحية في القضاء للمطالبة بصرف رواتبهم المتاخرة منذ 50 يوما), مشيرا الى ان (اسر الملاكات الصحية في وضع صعب وهي تطالب المسؤولين بالتدخل لحسم ملف تاخر الرواتب), فيما اكد مدير اعلام صحة المحافظة نبيل الشمري ان (تاخر الرواتب لايقع على عاتق صحة المحافظة بل على عاتق مصرف الرشيد الذي يعاني نقص السيولة المالية ما ادى الى تاخر صرف الرواتب), مبينا ان (مدير عام صحة المحافظة وكالة محمد الجبوري يتابع ملف رواتب الملاكات الصحية ويسعى الى بلورة اطار يضمن معالجة الوضع ومنع اي تاخير في ملف صرف الرواتب خلال المدة المقبلة).

ونظم العشرات من الملاكات الصحية في محافظة البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة برفع التسكين عن رواتبهم وزيادة مخصصات بدل الخطورة الى مئة بالمئة بالاضافة الى تخصيص قطع اراض للموظفين واحتساب الشهادة الاعلى وبقاء التدرج الوظيفي دون الرجوع الى الدرجة السابعة . الى ذلك اعلن قائممقام قضاء الرطبة التابع لمحافظة الانبار عماد الدليمي عن نزوح الف مدني من مناطق المحافظة الى القضاء .

وقال الدليمي في تصريح امس ان (الادارة المحلية في الرطبة والقوات الامنية استقبلت نحو الف مدني نازح من مناطق عنة وراوة والقائم الى القضاء).مشيرا الى ان (النازحين من النساء والاطفال حيث تم توفير المساعدات الانسانية ومن ثم تدقيق معلومات الشباب وتسهيل عبورهم الى قضاء الرمادي مركز المحافظة والمناطق الاخرى).من جهة اخرى نظم العشرات من موظفي شركة نفط محافظة ميسان وقفة استنكارية في العمارة مركز المحافظة للمطالبة بتوفير حماية للشركة ولمديرها عدنان نوشي . وقال مصدر في تصريح امس ان (العشرات من موظفي الشركة نظموا وقفة استنكارية في مقر الشركة للمطالبة بتوفير حماية للشركة ومديرها لتعرضهم الى تهديدات مستمرة على يد أشخاص بهدف الحصول على مقاولات أو منافع من الشركة). واعلنت قيادة عمليات الرافدين عن ان الهجوم المسلح الذي استهدف منزل نوشي هو بدافع عشائري. وقال قائد العمليات اللواء علي ابراهيم دبعون في بيان امس ان (الاعتداء المسلح الذي استهدف منزل نوشي هو بدافع عشائري), مشير الى (اصدار توجيه للكشف عن خيوط الجريمة وملاباساتها ومعرفة المعتدين والقاء القبض عليهم). وكان مصدر في المحافظة قد اكد أن مجموعة مسلحة هاجمت منزل نوشي في العمارة. وقال المصدر في تصريح امس ان (المسلحين اطلقوا النار على منزل نوشي في منطقة دور النفط وسط المدينة ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية تذكر), واضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه).