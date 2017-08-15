البيطرة تنهي حملة التلقيحات الوقائية ضد أمراض الحيوانات

الزراعة تدعم محصول الرز صنف عنبر لنكهته المميزة

بغداد – داليا احمد

قررت وزارة الزراعة دعم المحاصيل الإستراتيجية ومنها محصول الشلب من خلال اعتمادها البرنامج الوطني لزراعة وتنمية محصول الرز الذي تنفذه دائرة البحوث الزراعية وخصوصاً في محطة المشخاب في محافظة النجف .

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الوزارة قررت دعم المحاصيل الستراتيجية ومنها محصول الشلب من خلال اعتمادها البرنامج الوطني لزراعة وتنمية محصول الرز الذي تنفذه دائرة البحوث الزراعية وخصوصاً في محطة المشخاب في محافظة النجف، فضلاً عن زيادة الجرع السمادية لمختلف المحاصيل)، واضاف أن (سعر الشراء من قبل وزارة التجارة لصنف رز العنبر بـ900 ألف دينار و700 ألف دينار للطن الواحد للأصناف الأخرى ومنها صنف الياسمين والفرات لتميزه برائحته العطرة).

واوضح القيسي أن (أجمالي المساحات المزروعة والمقررة من الشلب لهذا الموسم بلغت 170 ألف دونم والتي تقع ضمن المناطق الواقعة على نهر الفرات رغما شح المياه وقلة التخصيصات المائية بغية الحفاظ على هذا المحصول الاقتصادي وأهميته الغذائية)، مشيرا الى ان (معدل غلة الإنتاج للرز صنف العنبر تتراوح بين 700 ـ 750 كيلو غراما وصنف الفرات والياسمين 1000 ـ 1،250 كيلو غراما للدونم الواحد).

وتابع البيان ان (دائرة البيطرة التابعة للوزارة انهت حملة التلقيحات الوقائية ضد الأمراض التي تصيب الحيوانات.

نسب نجاح

مشيرة الى ان نسبة النجاح في الحملة بلغت 100 بالمئة وأن الحملة استهدفت أمراض الحمى القلاعية والجمرة العرضية وطاعون المجترات وعفونة الدم النزيفية ، شملت جميع المحافظات ماعدا إقليم كردستان ،عبر المستشفيات البيطرية والمستوصفات التابعة لها في الاقضية والنواحي بواقع 246 فرقة، و809 مشاركين من أطباء بيطريين ومعاونين طبيين ومنتسبين وباستخدام 207 عجلات تابعة إلى الدائرة)، واضاف ان (الحملة حققت نسبة نجاح عالية بلغت100 بالمئة لجميع الأمراض،حيث إنها تعد ذات أهمية كبيرة من خلال تحصين الثروة الحيوانية في العراق وبالتالي حمايتها من الأمراض المختلفة ،مما يساعد على تحسين الواقع الاقتصادي للفلاح وحماية المواطن من الأمراض الانتقالية خدمة للصالح العام).

واوضح البيان ان (قسم الثروة السمكية التابع لمديرية زراعة محافظة ميسان بالتعاون مع قسم تنمية وإنعاش الاهوار اعد دراسة ميدانية لحملات إطلاق اصبعيات الأسماك التي جرت مطلع ايار من العام الجاري .فيما اجرت الجهتان دراسة ميدانية لحالة الغطاء النباتي والتربة لهور العودة والبطاط ضمن قاطعي عمل شعبة زراعة الميمونة والسلام)، واوضح إن (الدراسة الأولى جاءت على خلفية إطلاق 52 مليون يرقة اسماك ومئتان وخمسون ألف إصبعية كارب كانت الوزارة قد اطلقتها في وقت سابق بالتعاون مع مديرية زراعة المحافظة).

مفقس اسماك

مشيراً الى إن (مصدر الاطلاقات كان مفقسو اسماك الميمونة والمشرح.

وفيما يخص الدراسة الثانية فقد شملت مسحا ميدانيا لحالة النباتات والتربة ضمن المناطق المغمورة بالمياه وكذلك التي شهدت انحسارا للمياه لأسباب عدة).

ونظمت دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة ندوة علمية لمناقشة أثر زيت النخيل في صناعة الأعلاف والمستخدمة كغذاء للحيوانات والدواجن، وبحضور عدد من المربين والخبراء والمختصين في الثروة الحيوانية.

واضاف البيان ان (الندوة ناقشت عددا من المواضيع التي تخص التمور وأعلاف الحيوانات منها أهمية التمور وفوائدها، وزيوت النخيل ومكوناتها، وفوائد تغذية الحيوان على زيت النخيل، والأضرار الصحية التي تسببها في حالة الاكثار منها، فضلا عن استخدامها في علائق الأسماك).

كما نظمت الوزارة ندوة فلاحية بشأن مراحل الجني والعناية بتعبئة وتسويق التمور في محافظة البصرة، لمناقشة أهمية أشجار النخيل من الناحية الاقتصادية والبيئية وضرورة العناية بهذه الشجرة لزيادة إنتاجها من التمور. وتابع البيان انه (جرى عـــــــرض مراحل جني التمور بالطرق العلمية الصحيحة وتنظيفها وتجفيفها وتعليبها، وطرق حمايتها ومنــــــع إصابتها بالأمراض والحشرات عند تركها على الاشـــــجار لفترة طويلة بحضور عدد من الفلاحين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي).