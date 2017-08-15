65 مليار سهم مقدار المتداول في سوق الأوراق خلال تموز الماضي

المصرف العراقي يوقّع إتفاقية مع شركة لتجارة السيارات

بغداد – شيماء عادل

وقعت الشركة المتحدة لتجارة السيارات الوكيل الرسمي والحصري لسيارات رينو في العراق والمصرف العراقي للتجارة على اتفاقية تعاون لتقديم خدمة قروض السيارات للمواطنين ، وقال بيان تلقته ( الزمان ) أمس أن (مراسم التوقيع جرت في المعرض الرئيسي لسيارات رينو في موقعه في شارع السعدون في بغداد وان الاتفاقية التي وقعها معاون المدير العام للمصرف العراقي للتجارة فؤاد الوكيل مع المدير المفوض للشركة المتحدة لؤي شريف عطية ، تمثل مجهودا جديدا تبذله الشركة المتحدة لتقديم خدمات اضافية لعملائها وجعل تجربة شرائهم السيارات من ماركة رينو اسهل وأكثر يسرا مما يجعل العلاقة بين الشركة وعملائها اكثر تميزا وتناسقا مع توجه الشركة في بناء علاقات شراكة طويلة الامد تقدم من خلالها خدمات مميزة لعملائها لتصل بهم الى مرحلة الرضا بما تقدمه الشركة من خدمات), واضاف ان ( الشركة المتحدة تسعى من خلال توقيع الاتفاقية الى منح شرائح اوسع من المواطنين امكانية شراء موديلاتها الحديثة من سيارات رينو المعروفة بعراقتها وميزاتها الحديثة الكثيرة التي تجعلها من افضل الماركات على مستوى العالم في مجال صناعة السيارات),

واوضح البيان ان (الاتفاقية توفر خدمة اضافية مقدمة من المصرف لعملائه من شرائح مختلفة لتسهيل عملية شرائهم للسيارات من خلال بناء علاقات شراكة مع شركات معروفة ذات ثقل مميز في السوق العراقية ومنها الشركة المتحدة لتجارة السيارات العضو في مجموعة شركات زسكو بموجب الاتفاقية يقوم المصرف بإقراض الموظفين الراغبين في شراء سيارات من رينو ممن توطنت رواتبهم لدى المصرف ، حيث تصل قيمة القروض الى 60مليون دينار ، بينما تتولى الشركة المتحدة عملية بيع السيارات من ماركة رينو الى المقترضين عبر المصرف ، وتشمل عملية البيع توفير خدمات ما بعد البيع مدعومة بقطع غيار اصلية مع توفير الضمان المصنعي من رينو وحسب ما هو متبع في عمليات بيع السيارات للمواطنين من الشركة المتحدة).

على صعيد اخر اعلنت سوق الأوراق المالية انها تداولت اكثر من 65 مليار سهم خلال شهر تموز مشيرة الى ان المصارف تتقدم الشركات المتداولة .وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته ( الزمان ) أمس ان (سوق العراق للأوراق المالية نظم في شهر تموز الماضي 21 جلسة تداول في السوق النظامية الذي يضم 72 شركة و10 جلسات في السوق الثاني الذي يضم 29 شركة مبيت إن مؤشر السوق اقفل في نهاية شهر تموز 2017 على 575.61 نقطة منخفضا بنسبة 0.09بالمئة قياسا بقيمته في أغلاق شهر حزيران البالغة 576.11 نقطة), واضاف ان (عدد الأسهم المتداولة خلال شهر تموز بلغ 65.877 مليار سهم فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 40.720 مليار دينار وان التداول في السوق ركز على اسهم الشركات المصرفية حيث تقدم المصرف التجاري العراقي بعدد اسهم وبلغ 26.400 مليار سهم وجاء مصرف العربية الإسلامي بعده حيث بلغ عدد أسهمه 12.985 مليار سهم اما مصرف بغداد فكان بعدد اسهم 7.457 مليار سهم ومصرف الشرق الأوسط بعدد اسهم 6.057 مليار سهم ومصرف الخليج التجاري بعدد اسهم 2.711 مليار سهم والمصرف الإسلامي كان بعدد اسهم 2.061 مليار سهم حيث ان سعر الأغلاق ارتفع والبالغ 0.670 دينار بنسبة 11.7بالمئة عن أغلاق الشهر السابق البالغ 0.600 دينار), واوضح عبد السلام ( أما عن تداول المستثمرين غير العراقيين فان الأسهم المشتراة لغير العراقيين بلغ 26.819 مليار سهم ونفذت من خلال 472 صفقة شراء بلغت قيمتها 11.529 مليار دينار من تداول اسهم 23 شركة مساهمة مدرجة), وتابع (وبصدد الأسهم المباعة من غير العراقيين فقد بلغت 14.017 مليار سهم نفذت من خلال 855 صفقة بيع بلغت قيمتها 6.947 مليار دينار من تداول اسهم 12 شركة مساهمة مدرجة)، مشيرا الى ان ( مؤشر السوق اقفل في نهاية شهر تموز الماضي على 575.61 نقطة منخفضا بنسبة 0.09بالمئة قياسا بقيمته في أغلاق شهر حزيران البالغة 576.11 نقطة).