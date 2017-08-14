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فاتح عبد السلام
أتذكّر حواراً مثيراً للإهتمام للملكة الاردنية رانيا العبدلله مع الاعلامية الامريكية الشهيرة أوبرا ،التي اعتقدت في لحظة انها ستحرج الملكة بالقول : انك تعيشين في قصر. وكأنّها اردات أن تفضي الملامح الاسطورية على جملتها لتنتقل تلك الملامح الى القصر الذي تتحدث عنه .لكن الملكة بكل ثقة ودقة وعفوية ، قالت انه منزل ، وانها تعلم أولادها على انهم لا يحصلون على الاشياء بصورة تلقائية ولابد ان يبذلوا شيئاً في سبيلها ، مثل الانضباط المنزلي والتفوق الدراسي . وأردفت الملكة رانيا كلامها في ذلك الحوار المشوّق، بالقول انها تريد أولادها أن يلتصقوا بالواقع . هنا الملكة رانيا تدرك ان ابناءها يجب ان يتصرفوا بروح المسؤولية الكبيرة وهم صغار السن ، لكي يكونوا مدركين معنى انهم أبناء ملك وأحفاد ملوك، وان هناك شعباً يتحملون إزاءه دور القيادة الى شاطيء الأمن والأمان والسلام دائماً .
نسمع دائماً قصصاً عن انحراف أولاد المسؤولين في العراق وبلدان أخرى، وهذا الانحراف ليس بسبب كبر صلاحيات الأب ذي المنصب العالي وانما بسبب مباشر من نقص في تربية الأبناء على أساس انهم جزء فاعل من بناء المجتمع وليس هدمه ونهبه وإرعابه وترهيبه والدوس فوق حقوق افراده وكراماتهم.
افراد أسرة الحاكم قد تتحول الى قيد ياتف حول عنقه ، أو طوق نجاة حين تعلو الامواج . في العراق ،لم نستطع التخلص من الموروث السياسي الامني المرعب الملخص في إنّ ابن الحاكم حاكم وابن الوزير وزير ، وأضيف الى ذلك في السنوات الاخيرة ، ابن النائب نائب .
لقد تم تكريس دائرة المفاهيم المغلوطة ، وهي أولى حلقات عدم ايمان السياسيين العراقيين بتداول السلطة بمعناه الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالشعل وكفاءاته وليس بدهاليز احزاب مصنوعة في دوائر مخابرات أجنبية .
بناء مسار سياسي صحيح في المجتمع لايتم فقط بنص دستوري ، والدليل هو القدرة في العراق على تحنيط وتجيير اي نص لصالح شخص او حزب او فئة بحسب مقتضى الحال . لذلك نرى أحزاباً لاتؤمن بالديمقراطية في حياتها الداخلية وتنادي خارجها بالديمقراطية . ونرى قيادات لا يستطيعون رؤية أحد يشاركهم المشهد السياسي حتى لو بمكان ثانوي ، لكنهم على الشاشات ينظرون في تداول السلطة بشكل سلمي .
التناقض منبعه اجتماعي بامتياز ،ومن ثم يتفرع وينمو في بيئات دينية وسياسية تكتسب قدسية خادعة ماكرة . لذلك فإن مصيبتنا كبيرة في دنيانا وديننا وانساننا وأحزابنا وأوطاننا .
رئيس التحرير
لندن