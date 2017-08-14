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فاتح عبد السلام

أتذكّر‭ ‬حواراً‭ ‬مثيراً‭ ‬للإهتمام‭ ‬للملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬رانيا‭ ‬العبدلله‭ ‬مع‭ ‬الاعلامية‭ ‬الامريكية‭ ‬الشهيرة‭ ‬أوبرا‭ ‬،التي‭ ‬اعتقدت‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬انها‭ ‬ستحرج‭ ‬الملكة‭ ‬بالقول‭ : ‬انك‭ ‬تعيشين‭ ‬في‭ ‬قصر‭. ‬وكأنّها‭ ‬اردات‭ ‬أن‭ ‬تفضي‭ ‬الملامح‭ ‬الاسطورية‭ ‬على‭ ‬جملتها‭ ‬لتنتقل‭ ‬تلك‭ ‬الملامح‭ ‬الى‭ ‬القصر‭ ‬الذي‭ ‬تتحدث‭ ‬عنه‭ .‬لكن‭ ‬الملكة‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬ودقة‭ ‬وعفوية‭ ‬،‭ ‬قالت‭ ‬انه‭ ‬منزل‭ ‬،‭ ‬وانها‭ ‬تعلم‭ ‬أولادها‭ ‬على‭ ‬انهم‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬الاشياء‭ ‬بصورة‭ ‬تلقائية‭ ‬ولابد‭ ‬ان‭ ‬يبذلوا‭ ‬شيئاً‭ ‬في‭ ‬سبيلها‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬الانضباط‭ ‬المنزلي‭ ‬والتفوق‭ ‬الدراسي‭ . ‬وأردفت‭ ‬الملكة‭ ‬رانيا‭ ‬كلامها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحوار‭ ‬المشوّق،‭ ‬بالقول‭ ‬انها‭ ‬تريد‭ ‬أولادها‭ ‬أن‭ ‬يلتصقوا‭ ‬بالواقع‭ . ‬هنا‭ ‬الملكة‭ ‬رانيا‭ ‬تدرك‭ ‬ان‭ ‬ابناءها‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتصرفوا‭ ‬بروح‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وهم‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ ‬،‭ ‬لكي‭ ‬يكونوا‭ ‬مدركين‭ ‬معنى‭ ‬انهم‭ ‬أبناء‭ ‬ملك‭ ‬وأحفاد‭ ‬ملوك،‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬شعباً‭ ‬يتحملون‭ ‬إزاءه‭ ‬دور‭ ‬القيادة‭ ‬الى‭ ‬شاطيء‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والسلام‭ ‬دائماً‭ .‬

نسمع‭ ‬دائماً‭ ‬قصصاً‭ ‬عن‭ ‬انحراف‭ ‬أولاد‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وبلدان‭ ‬أخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬الانحراف‭ ‬ليس‭ ‬بسبب‭ ‬كبر‭ ‬صلاحيات‭ ‬الأب‭ ‬ذي‭ ‬المنصب‭ ‬العالي‭ ‬وانما‭ ‬بسبب‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬الأبناء‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬انهم‭ ‬جزء‭ ‬فاعل‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وليس‭ ‬هدمه‭ ‬ونهبه‭ ‬وإرعابه‭ ‬وترهيبه‭ ‬والدوس‭ ‬فوق‭ ‬حقوق‭ ‬افراده‭ ‬وكراماتهم‭. ‬

افراد‭ ‬أسرة‭ ‬الحاكم‭ ‬قد‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬قيد‭ ‬ياتف‭ ‬حول‭ ‬عنقه‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬طوق‭ ‬نجاة‭ ‬حين‭ ‬تعلو‭ ‬الامواج‭ . ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،لم‭ ‬نستطع‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الموروث‭ ‬السياسي‭ ‬الامني‭ ‬المرعب‭ ‬الملخص‭ ‬في‭ ‬إنّ‭ ‬ابن‭ ‬الحاكم‭ ‬حاكم‭ ‬وابن‭ ‬الوزير‭ ‬وزير‭ ‬،‭ ‬وأضيف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬،‭ ‬ابن‭ ‬النائب‭ ‬نائب‭ .‬

‭ ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تكريس‭ ‬دائرة‭ ‬المفاهيم‭ ‬المغلوطة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬أولى‭ ‬حلقات‭ ‬عدم‭ ‬ايمان‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬بتداول‭ ‬السلطة‭ ‬بمعناه‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الحقيقي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالشعل‭ ‬وكفاءاته‭ ‬وليس‭ ‬بدهاليز‭ ‬احزاب‭ ‬مصنوعة‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬مخابرات‭ ‬أجنبية‭ .‬

بناء‭ ‬مسار‭ ‬سياسي‭ ‬صحيح‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬لايتم‭ ‬فقط‭ ‬بنص‭ ‬دستوري‭ ‬،‭ ‬والدليل‭ ‬هو‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬تحنيط‭ ‬وتجيير‭ ‬اي‭ ‬نص‭ ‬لصالح‭ ‬شخص‭ ‬او‭ ‬حزب‭ ‬او‭ ‬فئة‭ ‬بحسب‭ ‬مقتضى‭ ‬الحال‭ . ‬لذلك‭ ‬نرى‭ ‬أحزاباً‭ ‬لاتؤمن‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬الداخلية‭ ‬وتنادي‭ ‬خارجها‭ ‬بالديمقراطية‭ . ‬ونرى‭ ‬قيادات‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬رؤية‭ ‬أحد‭ ‬يشاركهم‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بمكان‭ ‬ثانوي‭ ‬،‭ ‬لكنهم‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬ينظرون‭ ‬في‭ ‬تداول‭ ‬السلطة‭ ‬بشكل‭ ‬سلمي‭ .‬

التناقض‭ ‬منبعه‭ ‬اجتماعي‭ ‬بامتياز‭ ‬،ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتفرع‭ ‬وينمو‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬دينية‭ ‬وسياسية‭ ‬تكتسب‭ ‬قدسية‭ ‬خادعة‭ ‬ماكرة‭ . ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬مصيبتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬دنيانا‭ ‬وديننا‭ ‬وانساننا‭ ‬وأحزابنا‭ ‬وأوطاننا‭ .‬

رئيس التحرير

لندن