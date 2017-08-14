المشتركة: مقتل إثنين وإصابة ثلاثة جنود أمريكيين بعملية غير قتالية في الموصل

الحشد يضع اللمسات الأخيرة لعمليات تحرير تلعفر ويؤكد مشاركته الفاعلة

بغداد – محمد الصالحي

اكدت قيادة الحشد الشعبي مشاركتها الفاعلة في عمليات تحرير قضاءي تلعفر والحويجة مشيرة الى ازالة جميع الضغوط الخارجية لتحرير قضاء تلعفر غرب نينوى، مبينة ان المعركة وشيكة للغاية. وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي في مؤتمر صحافي امس ان (قيادات الحشد عقدت اجتماعات مفصلة مع قادة الالوية والتشكيلات، وتم بحث خطة تحرير تلعفر وتفاصيلها)

مبينا ان (الحشد مشارك بفاعلية واساسية في عمليات تحرير تلعفر، حيث سيشترك بجميع محاور العمليات وسيكون مع تشكيلات القطعات الاخرى).واضاف انه (تم تحديد وقت وتاريخ اولي لهذه العمليات وستعلن ساعة الصفر من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد اكمال جاهزية التشكيلات). مشيرا الى ان (الايام القريبة انطلاق العمليات). مبينا ان (قضاء الحويجة مطوق ومحاصر بنسبة 100بالمئة). مشيرا إلى ان (ذلك التطويق يؤثر على المدنيين الموجودين فيها).وأضاف أن (الحشد قدم وجهة نظره بشأن تحرير الحويجة منذ عام، لكن الحسابات النهائية تبقى بيد القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي). لافتا إلى أن (تحرير تلعفر سيكون بوابة لتحرير الحويجة).

العمق السوري

وبشان الحادث الذي استهدف كتائب سيد الشهداء تم في عمق الاراضي السورية ذكر الاسدي ان (الحادثة التي تعرض لها كتائب سيد الشهداء قرب الحدود العراقية السورية، وقعت في عمق الاراض السورية) مبينا ان (القطعات التي تقاتل في سوريا منذ ما يقارب الست اعوام تؤدي دورا كبيرا في منع الارهاب من الوصول للعراق).واضاف الاسدي انه (لولا هذه الفصائل لسقط النظام السوري بيد هذه العصابات الارهابية). مشيرا الى ان (الفصائل التي تتعرض الى ضربات من اي جهة كانت، فسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة للرد على ذلك).وكانت كتائب سيد الشهداء إحدى فصائل الحشد الشعبي، أعلنت، في 7 اب 2017، عن تعرض قواتها لقصف من قبل القوات الأميركية على الحدود العراقية السورية.فيما نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في 8 اب 2017، استهداف مقاتلاته لقوات الحشد الشعبي في العراق، واصفا الأنباء التي تحدثت عن ذلك بـغير الدقيقة.

حشد شعبي

وقال قيادي في الحشد الشعبي كريم النوري في تصريح امس ان (جميع الضغوط الخارجية لاعاقة تحرير تلعفر قد ازيلت بما فيها التدخلات التركية والامريكية ولاسيما بعد اعلان تحرير الموصل).واضاف أن (القوات المشتركة لا تبالي بأي ضغوط خارجية كما حصل في تحرير الموصل من قبل). مبينا أن (الايام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق عمليات تحرير تلعفر بالكامل من تنظيم داعش).واوضح النوري ان (رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي هو من سيعلن ساعة الصفر ويحدد من هي القوة المشتركة في تحرير القضاء ونوعية السلاح بالتشاور مع قيادة العمليات المشتركة).وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (مديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية أستباقية ونوعية تلقي القبض على المسؤول العسكري العام للقاطع الايسر لما يسمى بولاية نينوى و 10 من الارهابيين الذين يشكلون مفارز مرتبطة به).واضاف ان (المديرية ضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات كانوا يرمون بها أستهداف المواطنين الأبرياء والأجهزة الأمنية).ومن جانبها اوضحت خلية الاعلام الحربي تفاصيل حادثة مقتل جنديين امريكيين واصابة اخرين شمال العراق، مؤكدة ان الحادث ليس قتاليا. وقالت الخلية في بيان تلقته (الزمان) امس انه (اثناء فحص احد المدافع في موقع شمال العياضية داخل حدود اقليم كردستان انفجرت قذيفة داخل مدفع، مما أدى الى مقتل اثنين وجرح ثلاثة جنود امريكان). واضاف ان (الحادث ليس قتاليا ولا اشتباكا مع العدو ولا استهداف من قبل داعش بل هو ضمن عمل روتيني يقوم به عدد من الجنود المرافقين للمستشارين في فحص وتجربة الأسلحة الامريكية).وفي ديالى قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوة امنية من الفرقة الخامسة نفذت عملية نوعية في قرية البو بكر في اطراف ناحية العظيم اسفرت عن قتل اثنين من مسلحي تنظيم داعش بعد الاشتباك معهم والان يجري مطادرة عدد اخر من قبل القوات الامنية).واضاف ان (قوة اخرى من الفرقة الخامسة ضبطت 10 صواريخ كاتيوشا اثناء عمليات تمشيط في مناطق زراعية في اطراف ناحية العظيم ايضا تابعة لتنظيم داعش).

نشاطات إرهابية

مبينا ان (العمليات لن تسمح بوجود اي بؤرة او نشاط للجماعات الارهابية في اي بقعة على ارض ديالى). وقالت قيادة عمليات محافظة الانبار في بيان امس ان (طيران الجيش قصف وبشدة المباني التي يتحصن فيها عناصر داعش في قضاءي عنة وراوة). مبينا أن (القصف استهدف خمس مضافات ومقر المحكمة الشرعية في ديوان الحسبة الجديدة).وأضاف أن (القصف يأتي تمهيدا لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحريرهما من عناصر داعش ضمن خطة اعدتها القيادات الامنية لتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة واعلانها محررة بالكامل). واوضح أن (القصف شمل ايضا خطوط امداد عناصر عصابات داعش الاجرامية القادمة من منطقة الرقة السورية باتجاه مناطق الانبار الغربية).