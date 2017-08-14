الخليج يهرول صوب بغداد وايران سعيدة – علي السوداني

مكاتيب عراقية
يبدو أن عدونا من الغرب ومن الشرق ليس ذكياً ولا عبقرياً ، لكنه انتصر علينا فقط لأننا أغبياء وساذجون ونعيش حالة موات وفترة تأريخية مظلمة من مولوداتها الخطيرة هو وصول الرعية الى سن اليأس والقنوط الجمعي المريب .
في فترة ترامب المرشح وبعدها ترامب الرئيس ، نشر الحرامية الأمريكان سلة من الشائعات والاكاذيب التي زبدتها هي ان العم دونالد ابن العم سام سيحول خد ايران الى مصفعة ويلغي الصفقة النووية البائسة معها ، وينظف العراق من منغلتها القائمة حتى الآن بالمحمية الخضراء ببغداد المريضة . صار دوني رئيساً بأغلبية تنفيذية وتشريعية مريحة لكنه لم يفعل ذرة من ذلك كما توقع وخمّن العقلاء والأذكياء والمفتحين باللبن ، حيث استمرت التمثيلية القديمة الجديدة المتفق عليها وهي قيام ايران بشتم امريكا في التلفزيون وقيام امريكا بالرد التلفزيوني ، في عملية عبقرية لتلميع وجه الشر في واشنطن وطهران .
نحن الآن بمواجهة ماراثون عربي خليجي مثير وموسم هجرة فخمة نحو بغداد ، عنوانه المعلن هو شلع العراق من الحضن الايراني ، لكن نتائجه الخفية كلها ستصب بمصلحة فارس ووليها البراغماتي الحيّال ، لأن مصلحة ايران تكمن في تبريد جبهاتها مع دول الخليج العربي وهذا يحدث باستعمال الورقة العراقية الرخيصة والورقة الخليجية الغبية .
الخليجيون سيدفعون مليارات الدولارات للعراق في باب اعادة الاعمار وهذا سيخلص ايران من عبء المشاركة في نجدة ابنائها الذين يحكمون العراق ، وايضا سيساعد حرامية بغداد في مواصلة النهب وتنظيف وجوههم امام الناس بتأثير ما سينمو على الارض من بناء وخدمات .
في باب السلاح فان ايران ان ارادت استيراد طائرة امريكية مقاتلة حديثة او اي قطعة حربية امريكية لكشف أسرار الصنعة ، فانها ستستعمل العراق الذي سلاحه المستورد جله من امريكا وبالتالي هو تحت اليد والعين الايرانية بالضرورة . التعشيق المذهبي والايديولوجي القائم الان بين ايران والعراق صار من المستحيل فكه ، والفلم المستمر عرضه على الشاشة اليوم سيظهر حكام العراق وهم يستقبلون حكام الخليج العربي بالاحضان ويقولون لهم اننا عرب وانتم منا ونحن منكم ، وتحت العباءة سيقولون لوليهم الداهية خامنئي لقد نفذنا الخطة بدقة وانت إمامنا وولينا وكعبتنا الثابتة النابتة .
ومن اجل اضفاء مخدرات ممتازة وجذابة للعبة ، سيضيفون الى الفلم عمائم لها وزنها وتأثيرها في الساحة العراقية ، لتقوم برحلات رد لعواصم الخليج كما هو الحال مع سفرات السيد مقتدى الصدر وربما سيتبعه عمار وآخرون ، وستضج التلفزيونات بالقبل والتحضين والتدليس وكل هذا سوف يجري والحرائق العربية العصبية المتخلفة البينية ستبقى مشتعلة والفتن مستيقظة ، ومعادلة الحرب السنية الشيعية قائمة على اقدام وسيقان ، فان ضعف احد طرفي هذه المعادلة اللعينة ، قام المطبخ الامريكي الايراني الماسوني التخادمي التبادلي السري للغاية ، بزقه بما يكفل له النهوض ومواصلة القتال الأخوي العجيب . بعضكم سيفهم ويتحسب ويتدبر ، وبعضكم سيفهم ايضا لكنه سيسد اذنيه وعينيه وعقله بعد أن افسدته سلطة الطائفية المريضة وعرش الحكم وخزائن الدسم وما يكنزون .