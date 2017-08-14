هيفاء وهبي تعيش أسوأ أيام حياتها 

القاهرة – الزمان
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن أسوا يوم في حياتها من خلال فيديو قامت بنشره عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستتجرام». هيفاء وهبي، قالت في الفيديو: «إنها وصلت إلى القاهرة اليوم ودخلت من بوابة خطأ ولم تجد أحد في استقبالها بسبب ذلك، كما أنها التقت بأكثر الأشخاص المهضومين في يومها هذا ليكتمل اليوم بتبديلحقيبتها مع شخص أخر». وأضافت وهبي : «أن الشخص من آل ياغي طالبةً منه أن يعيد حقيبتها بأسرع وقت ممكن، مستغربة عدم انتباهه لفارق الوزن بين الحقيبتين، اذ يبلغ وزن حقيبتها 35 كيلوجرامًا، بينما وزن حقيبته 18 كيلوجرامًا»، ووصفت اليوم بأنه أسوأ نهار في حياتها.