هيفاء وهبي تعيش أسوأ أيام حياتها 

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي،‭ ‬عن‭ ‬أسوا‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيديو‭ ‬قامت‭ ‬بنشره‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬إنستتجرام‮»‬‭. ‬‎هيفاء‭ ‬وهبي،‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭:‬‮ ‬‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬اليوم‭ ‬ودخلت‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬خطأ‭ ‬ولم‭ ‬تجد‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬استقبالها‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬التقت‭ ‬بأكثر‭ ‬الأشخاص‭ ‬المهضومين‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬هذا‭ ‬ليكتمل‭ ‬اليوم‭ ‬بتبديلحقيبتها‭ ‬مع‭ ‬شخص‭ ‬أخر‮»‬‭. ‬‎وأضافت‭ ‬وهبي‭ : ‬‮«‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬آل‭ ‬ياغي‭ ‬طالبةً‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬حقيبتها‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬مستغربة‭ ‬عدم‭ ‬انتباهه‭ ‬لفارق‭ ‬الوزن‭ ‬بين‭ ‬الحقيبتين،‭ ‬اذ‭ ‬يبلغ‭ ‬وزن‭ ‬حقيبتها‭ ‬35‭ ‬كيلوجرامًا،‭ ‬بينما‭ ‬وزن‭ ‬حقيبته‭ ‬18‭ ‬كيلوجرامًا‮»‬،‭ ‬ووصفت‭ ‬اليوم‭ ‬بأنه‭ ‬أسوأ‭ ‬نهار‭ ‬في‭ ‬حياتها‭.‬