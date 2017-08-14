المهاترات مستمرة بين حسين فهمي وطليقته لقاء سويدان 

القاهرة – الزمان
بعد أن أصدر الفنان المصري حسين فهمي بيانا صحفيا أكد خلاله أنه قام بدفع مؤخر الصداق الذي ألزمته المحكمة به لطليقته الفنانة لقاء سويدان، خرجت لقاء عن صمتها لتكذيبه. و أكدت أنها لم تستلم اي مبلغ مالي من طليقها حسين فهمي، وان كل ما قاله من خلال هذا البيان غير صحيح، وأعربت عن إستيائها الشديد من الإعلان عن شيء لم يحدث. وشددت على أنها لن تترك حقها، خاصة أنها حصلت على حكم نهائي لا يمكن الطعن عليه، وأضافت: “مشاكلي مع حسين فهمي انتهت بهذا الحكم ولكني في إنتظار تنفيذه”. وكانت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة قد قضت بإلزام الفنان حسين فهمي بدفع 29 ألف دولار و700 دولار مؤخر صداق لطليقته الفنانة لقاء سويدان. وتحدث فهمي بعد ذلك للاعلام انه دفع لطليقته المبلغ بالكامل . من جهة أخرى ، أصدر حسين فهمي بيانا صحفيا أوضح فيه حقيقة الشائعات التي تناولته مؤخرا والتي قيل فيها أنه تزوج من فتاة أصغر منه بـ 30 عاما. و قال فهمي في بيانه: «تناولت وسائل الإعلام المحترمة في الآونة الأخيرة عددًا من الشائعات المتعلقة بالحياة الشخصية والأسرية للفنان حسين فهمي، والتي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ومن بينها شائعة رفضه دفع مؤخر الصداق لطليقته الفنانة لقاء سويدان، أواعتزامه الزواج من إحدى الفنانات، وقراره رفع دعاوى قضائية على صحفيين على خلفية نشر أخبار غير صحيحة». وأكمل فهمي: «بالنسبة للموضوع الأول المتعلق بمؤخر الصداق، فإن الممثل حسين فهمي يؤكد احترامه الكبير لأحكام القضاء المصري، وللتأكيد على ذلك، فإنه فور صدور حكم المحكمة بتاريخ 6 أغسطس الحالي، ولكونه حكمًا باتًا ونهائيًا، فقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمةلإنفاذه، وبناء عليه تم في اليوم التالي، أي 7 أغسطس، إيداع المبلغ المقرر في الحكم القضائي لدى مكتب المحامي الأستاذ يسري السيد لتسليمه، وفق الإجراءات المعمول بها، والمتبعة قانونيًا في هذه الحالات».
وبشأن زواجه من فتاة تصغره قال: «أما بالنسبة للموضوع الثاني، أي اعتزامه الزواج من إحدى الفنانات، فإن هذا النوع من الأخبار لا ينفك يتردد بين الحين والآخر وبصيغ مختلفة، وهو لا أساس له من الصحة على الإطلاق، ولا يستحق التوقف عنده أو التعليق عليه، كونه مبنيًاعلى أوهام وخيالات لا تخص إلا أصحابها».