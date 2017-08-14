المهاترات مستمرة بين حسين فهمي وطليقته لقاء سويدان 

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎بعد‭ ‬أن‭ ‬أصدر‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬بيانا‭ ‬صحفيا‭ ‬أكد‭ ‬خلاله‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بدفع‭ ‬مؤخر‭ ‬الصداق‭ ‬الذي‭ ‬ألزمته‭ ‬المحكمة‭ ‬به‭ ‬لطليقته‭ ‬الفنانة‭ ‬لقاء‭ ‬سويدان،‭ ‬خرجت‭ ‬لقاء‭ ‬عن‭ ‬صمتها‭ ‬لتكذيبه‭. ‬‎و‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تستلم‭ ‬اي‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬طليقها‭ ‬حسين‭ ‬فهمي،‭ ‬وان‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬إستيائها‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭. ‬‎وشددت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تترك‭ ‬حقها،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الطعن‭ ‬عليه،‭ ‬وأضافت‭: ‬“مشاكلي‭ ‬مع‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬انتهت‭ ‬بهذا‭ ‬الحكم‭ ‬ولكني‭ ‬في‭ ‬إنتظار‭ ‬تنفيذه”‭. ‬‎وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬الأسرة‮ ‬‭ ‬بالقاهرة‭ ‬قد‭ ‬قضت‭ ‬بإلزام‭ ‬الفنان‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬بدفع‭ ‬29‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬و700‭ ‬دولار‭ ‬مؤخر‭ ‬صداق‭ ‬لطليقته‭ ‬الفنانة‭ ‬لقاء‭ ‬سويدان‭. ‬‎وتحدث‭ ‬فهمي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬للاعلام‭ ‬انه‭ ‬دفع‭ ‬لطليقته‭ ‬المبلغ‭ ‬بالكامل‭ ‬‭.‬‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬أصدر‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬بيانا‭ ‬صحفيا‭ ‬أوضح‭ ‬فيه‭ ‬حقيقة‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬تناولته‭ ‬مؤخرا‭ ‬والتي‭ ‬قيل‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬فتاة‭ ‬أصغر‭ ‬منه‭ ‬بـ‭ ‬30‭ ‬عاما‭. ‬‎و‭ ‬قال‮ ‬‭ ‬فهمي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭: ‬‮«‬تناولت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحترمة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحياة‭ ‬الشخصية‭ ‬والأسرية‭ ‬للفنان‭ ‬حسين‭ ‬فهمي،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬شائعة‭ ‬رفضه‭ ‬دفع‭ ‬مؤخر‭ ‬الصداق‭ ‬لطليقته‭ ‬الفنانة‭ ‬لقاء‭ ‬سويدان،‭ ‬أواعتزامه‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الفنانات،‭ ‬وقراره‭ ‬رفع‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬على‭ ‬صحفيين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬نشر‭ ‬أخبار‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‮»‬‭. ‬‎وأكمل‭ ‬فهمي‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬للموضوع‭ ‬الأول‭ ‬المتعلق‭ ‬بمؤخر‭ ‬الصداق،‭ ‬فإن‭ ‬الممثل‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬يؤكد‭ ‬احترامه‭ ‬الكبير‭ ‬لأحكام‭ ‬القضاء‭ ‬المصري،‭ ‬وللتأكيد‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنه‭ ‬فور‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬6‭ ‬أغسطس‭ ‬الحالي،‭ ‬ولكونه‭ ‬حكمًا‭ ‬باتًا‭ ‬ونهائيًا،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمةلإنفاذه،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬أي‭ ‬7‭ ‬أغسطس،‭ ‬إيداع‭ ‬المبلغ‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬القضائي‭ ‬لدى‭ ‬مكتب‭ ‬المحامي‭ ‬الأستاذ‭ ‬يسري‭ ‬السيد‭ ‬لتسليمه،‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬والمتبعة‭ ‬قانونيًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‮»‬‭. ‬

وبشأن‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬فتاة‭ ‬تصغره‭ ‬قال‭: ‬‮«‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للموضوع‭ ‬الثاني،‭ ‬أي‭ ‬اعتزامه‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الفنانات،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬لا‭ ‬ينفك‭ ‬يتردد‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬وبصيغ‭ ‬مختلفة،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ولا‭ ‬يستحق‭ ‬التوقف‭ ‬عنده‭ ‬أو‭ ‬التعليق‭ ‬عليه،‭ ‬كونه‭ ‬مبنيًاعلى‭ ‬أوهام‭ ‬وخيالات‭ ‬لا‭ ‬تخص‭ ‬إلا‭ ‬أصحابها‮»‬‭.‬