إحترام الناس واجب – علي محمد الجيزاني

ديالى

ملعونة السياسة والمصالح. والمسؤول لابد ان يكسب ود الآخرين بالنظام الديمقراطي الانتخابي لكن يطلق الاتهامات على البعض من العراقيين جزافا هذا تشهير بالناس الخيرين وهم مساكين لايؤمنون بالأحزاب الدموية التي تقتل الآخرين .وتفتك بهم وتنهب ثروات البلد ولم تقدم شيئا ملموسا على الارض طيب ماذا قدمتم على الارض يا فلان الكهرباء خربانة. الماء شحيح. والعشوائيات تزداد.والمستشفيات منهوبة وانا اعتقد انت بالانتخابات فاشل ليس لديك رصيد جماهيري. انت خلف إلله على المالكي صعدك وأسند لك وزارة محاصصة واعتقد بالانتخابات المقبلة ايضا تفشل وربما يستغني عنك المالكي مره اخرئ وتهمل بسبب فلتات اللسان المتكررة في لقاءاتك بالفضاء، لماذا اقول السياسية ملعونة لانها تؤدي بصاحبها الى التهلكة بالعراق. في زمن عبد السلام عارف كنا نسكن بمنطقة بغداد الجديدة (الاف دار) بيوت الزعيم رحمه الله عندما رجعت للبيت من الدائرة شاهدت صندوقين من الكارتون مملؤة كتبا ومجلات وجرائد سألت والدتي لمن هذه الكتب؟ أخبرتني ان هذه الكتب تعود الى جارنا (محمد) الشيوعي اوصلتها لنا ام محمد خوفها على ابنها بعد ان جاءت للبيت مفرزة وتم القاء القبض على محمد .واودع الحبس اربعة أشهر تحقيق وضرب الى ان أنهى فترة الحجز وأخلي سبيله محمد الشيوعي من السجن لكن كسرت رجلاه ويده من التعذيب وهو تارك الحزب، والمخبرالسري عليه قومي ولما تغير عبد السلام عارف، وجاء دور البعثيين، جاءت مفرزة من البعثيين وألقت القبض على القومي، وستة أشهر جلد وتحقيق وخرج من السجن ظهره مقوس ومكسور من الضرب كان سابقا التحقيق بلا قتل وموت .اما في زمن صدام حسين فاوجد القتل وإخفاء المواطنين ودفنهم وهم احياء والحبس الطويل واهمال الآخرين هذه تم تطبيقها في زمن النظام السابق ..

هكذا السياسة كانت ولاتزال في نظري ملعونة، والحمد لله ابتعدنا عن السياسة لانها تؤدي بالانسان الى التهلكة والسرقة والحرام بينما نحن المبتعدون عن السياسة / نقول مانريد من الدنيا كل شئ نتمنى رحمة الله الواسعة على كل شئ، خليها السياسة الك اشبع. وإتق الله يا فلان اذكر الماضي الاسود ايام زمان. والكلام الجميل والابتسامة في وجه اخيك صدقة، لا كل واحد يرفض السياسة الفاشلة ويطالب بالخدمات يُتهم انه ملحد ويمثل الخارج .بينما انتم أكثركم سابقا كُنتُم لاجئين بالخارج تعيشون على المساعدات.