أول محطة عائمة للطاقة الشمسية بتركيا

إسطنبول- الأناضول : دشنت بلدية إسطنبول محطة عائمة للطاقة الشمسية، هي الأولى من نوعها في البلاد، بعد أن أنتجتها شركات ومؤسسات تابعة لها.
وأفاد بيان صادر عن البلدية، اليوم الجمعة، أن المحطة التي تطفو على مياه بحيرة «بيوك جاكمجه» بإسطنبول دخلت الخدمة.
وأشار البيان إلى أنها تعد الأولى من نوعها في تركيا.
وأوضح أن المحطة مؤلفة من 960 لوحة تبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحدة منها 260 واط.
وأضاف أن المحطة ستمنع سنويًا انبعاث 210 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وقال سكرتير بلدية إسطنبول، خيري براجلي، في البيان: «هدف البلدية إنتاج الطاقة الخاصة بها، وزيادة استدامتها عبر مصادر الطاقة المتجددة».