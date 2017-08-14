أول محطة عائمة للطاقة الشمسية بتركيا

إسطنبول‭- ‬الأناضول‮ ‬‭: ‬دشنت‭ ‬بلدية‭ ‬إسطنبول‭ ‬محطة‭ ‬عائمة‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنتجتها‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭.‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬البلدية،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬المحطة‭ ‬التي‭ ‬تطفو‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬بحيرة‭ ‬‮«‬بيوك‭ ‬جاكمجه‮»‬‭ ‬بإسطنبول‭ ‬دخلت‭ ‬الخدمة‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المحطة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬960‭ ‬لوحة‭ ‬تبلغ‭ ‬القدرة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬لكل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬260‭ ‬واط‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المحطة‭ ‬ستمنع‭ ‬سنويًا‭ ‬انبعاث‭ ‬210‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أوكسيد‭ ‬الكربون‭.‬

وقال‭ ‬سكرتير‭ ‬بلدية‭ ‬إسطنبول،‭ ‬خيري‭ ‬براجلي،‭ ‬في‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬هدف‭ ‬البلدية‭ ‬إنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬وزيادة‭ ‬استدامتها‭ ‬عبر‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬