اعدام يمني آخر إغتصب طفلة وقتلها

صنعاء‭-‬‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعدمت‭ ‬السلطات‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬الاثنين،‭ ‬امام‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬ميادين‭ ‬العاصمة،‭ ‬شابا‭ ‬يمنيا‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بالإعدام‭ ‬بتهمة‭ ‬اغتصاب‭ ‬وقتل‭ ‬طفلة،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬عملية‭ ‬اعدام‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مشابهة‭ ‬خلال‭ ‬اسبوعين‭. ‬ودين‭ ‬حسين‭ ‬الساكت‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬باغتصاب‭ ‬وقتل‭ ‬ودفن‭ ‬فتاة‭ ‬عمرها‭ ‬اربعة‭ ‬اعوام‭ ‬ونصف،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬القاضي‭ ‬راجح‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الاعدام‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭.‬

واجبر‭ ‬المشرفون‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬اعدام‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬المدان‭ ‬بالاستلقاء‭ ‬على‭ ‬بطنه،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬رجل‭ ‬امن‭ ‬باطلاق‭ ‬خمس‭ ‬رصاصات‭ ‬على‭ ‬ظهره‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬القلب‭. ‬وعلقت‭ ‬الجثة‭ ‬على‭ ‬رافعة‭.‬

وقال‭ ‬عم‭ ‬الطفلة‭ ‬علي‭ ‬عايض‭ ‬ان‭ ‬الشاب‭ ‬اليمني‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التفتيش‭ ‬عن‭ ‬الطفلة‭ ‬بعد‭ ‬اختفائها،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يكتشف‭ ‬المحققون‭ ‬انه‭ ‬القاتل‭. ‬وشكر‭ ‬السلطات‭ ‬الحاكمة‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الاعدام،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحكم‭ ‬عادل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬31‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬اعدم‭ ‬محمد‭ ‬المغربي‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬بالطريقة‭ ‬ذاتها‭ ‬بعدما‭ ‬دين‭ ‬باغتصاب‭ ‬وقتل‭ ‬طفلة‭ ‬عمرها‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعوام‭.‬

ويرغب‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تشكل‭ ‬عملية‭ ‬قتله‭ ‬تاكيدا‭ ‬لالتزامهم‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭.‬