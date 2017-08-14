سعد البزّاز: سنشّكل جبهة وطنية عريضة ترفض الوصاية على الطوائف والمتاجرة بآلام العراقيين ودمائهم

ستكون معنا القوى الجديدة في المجتمع والأغلبية التي إلتزمت الصمت من قبل

بغداد – الزمان

اعلن الاستاذ سعد البزاز عن تشكيل تيار وطني قال إنه يضم أحزابا وافرادا ومجموعات ومنظمات مجتمع مدني وعشائر اتفقت على مرتكز واحد هو العمل لمصلحة العراق الموحّد، واكد ان مفهوم المواطنة هو من يجب ان يحتكم اليه الجميع، مشددا على القول (لن نقبل بوجود متحدثين باسم الطوائف) و (لن نسمح بتدوير الماضي).

وقال البزاز في حديث لموقع إيلاف الالكتروني امس، إن (اولئك الذين يفرضون الوصاية على الطوائف والمكونات يتخذون من هذه الوصاية غطاء لتسويغ المتاجرة بآلام الناس وعذاباتهم وللمفاسد التي انغمسوا فيها مرجحين المصالح الخاصة على مصالح الوطن).وشدد على رفضه (اي مس بوحدة العراق، ارضا وشعبا ووجوب حل الخلافات مهما كانت عميقة في اطار هذا المبدأ).

واوضح البزاز ان (التيار الوطني الذي يتشكل الان لن يكون جسرًا في اعادة انتاج الماضي بكل ما فيه من خطايا وما كرسه من اساليب ووجوه محترقة). ودعا البزاز القوى الجديدة في المجتمع الى الانخراط في هذا التشكيل الوطني لـ(التبشير بالغد بدلاً من اعادة تدوير الماضي).

ومضى الى القول (منذ سنة نعمل بصمت على هذا المشروع وهو يضم جميع القوى الوطنية التي تؤمن بالمواطن وبدولة المواطنة وترفض الوصاية على الطوائف)، مبيناً ان التيار الوطني (يتشكل من احزاب وافراد ومجموعات ومنظمات مجتمع مدني وتكوينات عشائرية واجتماعية اتفقت على ان ثمة مرتكزًا واحدًا للعمل هو مصلحة العراق الموحّد). واكد ان (مفهوم المواطنة وحده هو من يحتكم اليه الجميع)، مشيرا الى ان (هذا التيار سيدخل الانتخابات بقوة ونتوقع ان يحقق انعطافة في المشهد الانتخابي والعملية السياسية).وقال إن التيار الوطني (يقوم في اعمدته الرئيسة على وجوه غير محترقة وغير مجربة، باعتبار ان المجرب لا يجرب). وشدد قائلا (لن نقبل بوجود متحدثين بأسماء الطوائف ولن نقبل بما يجري الان، بما فيه من نمط شاذ، ان يكون قاعدة لبناء المستقبل).واكد انه (وفي اول فرصة يطرح فيها حل إعادة كتابة الدستور أو تصحيحه سنؤكد على وجوب ان يكون العراق دولة مواطنة، وليس مكونات). وأوضح ان (هذا هو السبيل الأسرع للقضاء على الآفتين اللتين تنخران جسد العراق، وهما الفساد والإرهاب ورفض استمرار اولئك الذين يفروضون الوصاية على الطوائف). واضاف (اذا كانت هناك مظلومية، فإن هذه المظلومية فرضها السياسيون ليفرضوا وصايتهم على الطوائف واتخذوا منها وسيلة للتغطية على مصالحهم وفسادهم).

واكد البزاز ان (العراق خزان المعرفة وخزان الكفاءات، ولن نسمح لاشخاص مقطوعي الجذور ومتخلفين وظلاميين لا يملكون غير سبيل واحد لاغتصاب السلطة، وهو الوصاية على الطائفة، بالاستمرار في فرض وصايتهم وتغييب المواطنة).وخلص الى القول ان (الماضي كله خطايا وكله مصائب، ولن نسمح بتدوير هذا الماضي بشخوصه وبنمطه الشاذ). وبشأن خطوات التيار الوطني المقبلة، قال البزاز (اتفقنا في هذا التيار على اولوية بناء عراق قوي في إقليمه ليس ظلاً لأحد ولا تابعا لغيره وبناء دولة مؤسسات على أنقاض دولة الطوائف والعصابات واللصوص، آنذاك سيكون هناك عراق معتبر ومهاب). وختم مؤكدا (سنعمل بقوة على إيقاف ارتهان القرار السياسي للقوى العراقية لدى إرادة خارجية وعرض جرد حساب بأولئك الذين تاجروا بدماء العراقيين وأعراضهم وحصلوا على الأموال باسم الفقراء والمهمشين والنازحين وسنعرض، بوضوح للشعب أولئك الذين تاجروا بالقضية العراقية).