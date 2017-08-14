بطل كمال أجسام يقتل نفسه بالخطأ أمام الجمهور

لندن – الزمان
قتل لاعب كمال أجسام نفسه بالخطأ ، حيث قام بطل رياضي من بلدة أوملازي، جنوبي مدينة ديربان الجنوب أفريقية، بحركة استعراضية أدت إلى وفاته، في مشهد مرعب.
وأظهر شريط فيديو، نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية، دخول لاعب كمال الأجسام، سيفيسو لونجيلو ثابيت، إلى الحلبة من أجل تحية الجمهور. وحين كان يلوح بيده للجماهير، أراد أن يقوم بحركة استعراضية عبر القفزة الخلفية المعروفة باسم «باك فليب»، إلا أنه فشل فيها فسقط على عنقه. ودخل الطاقم الطبي إلى الحلبة من أجل تقديم الإسعافات الأولية، إلا أن ثابيت لفظ آخر أنفاسه ليفارق الحياة متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى العنق. وقالت مجلة كمال الأجسام في جنوب أفريقيا إن المجتمع «مصدوم وحزين» بعد هذا الحادث المروع. وذكرت المجلة أن سيفيسو لونجيلو ثابيت كان بطل العالم في فئة الشباب في وزن 75 كيلوغرام.