بطل كمال أجسام يقتل نفسه بالخطأ أمام الجمهور

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

قتل‭ ‬لاعب‭ ‬كمال‭ ‬أجسام‭ ‬نفسه‭ ‬بالخطأ‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بطل‭ ‬رياضي‮ ‬‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬أوملازي،‭ ‬جنوبي‭ ‬مدينة‭ ‬ديربان‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقية،‭ ‬بحركة‭ ‬استعراضية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاته،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬مرعب‭.‬

وأظهر‭ ‬شريط‭ ‬فيديو،‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميرور‭ ‬البريطانية،‭ ‬دخول‭ ‬لاعب‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬سيفيسو‭ ‬لونجيلو‭ ‬ثابيت،‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحية‭ ‬الجمهور‭. ‬وحين‭ ‬كان‭ ‬يلوح‭ ‬بيده‭ ‬للجماهير،‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بحركة‭ ‬استعراضية‭ ‬عبر‭ ‬القفزة‭ ‬الخلفية‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬باك‭ ‬فليب‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فشل‭ ‬فيها‭ ‬فسقط‭ ‬على‭ ‬عنقه‭. ‬ودخل‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ثابيت‭ ‬لفظ‭ ‬آخر‭ ‬أنفاسه‭ ‬ليفارق‭ ‬الحياة‭ ‬متأثرا‭ ‬بالإصابة‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العنق‭. ‬وقالت‭ ‬مجلة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬إن‭ ‬المجتمع‭ ‬‮«‬مصدوم‭ ‬وحزين‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬المروع‭. ‬وذكرت‭ ‬المجلة‭ ‬أن‭ ‬سيفيسو‭ ‬لونجيلو‭ ‬ثابيت‭ ‬كان‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬75‭ ‬كيلوغرام‭.‬