طفل أمريكي يتقدم لوظيفة حارس كواكب في ناسا

أنقرة‭-‬الأناضول‭ : ‬تلقت‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭ “‬ناسا‭”‬،‭ ‬طلب‭ ‬تعيين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طفل‭ ‬يدعى‭ ” ‬جاك‭ ‬ديفيس‭” (‬9‭ ‬أعوام‭)‬،‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬نيوجيرسي،‭ ‬للعمل‭ ‬كموظف‭ ‬لحماية‭ ‬الكواكب‭. ‬ونشرت‭ ‬ناسا‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬رسالة‭ ‬ديفيس‭ ‬التي‭ ‬بعثها،‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الوكالة،‭ ‬وإستهلها‭ ‬بعبارة‭ ” ‬عزيزتي‭ ‬ناسا،‭ ‬اسمي‭ ‬جاك‭ ‬ديفيس،‭ ‬أرغب‭ ‬العمل‭ ‬كموظف‭ ‬حماية‭ ‬الكواكب‭ ‬في‭ ‬مؤسستكم،

قد‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬لكني‭ ‬أعتقد‭ ‬بأنني‭ ‬الشخص‭ ‬المناسب‭ ‬لهذا‭ ‬العمل،‭ ‬وأحد‭ ‬أسباب‭ ‬اعتقادي‭ ‬كون‭ ‬شقيقتي‭ ‬الكبيرة‭ ‬تناديني‭ ‬بـ‭ ‬أيها‭ ‬الفضائي‭”. ‬وأشار‭ ‬ديفيس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬شاهد‭ ‬جميع‭ ‬أفلام‭ ‬الفضاء‭ ‬تقريبا،‭ ‬ويجيد‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬وتابع‭ ‬ديفيس‭ “‬أنا‭ ‬في‭ ‬ريعان‭ ‬شبابي‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬قد‭ ‬أتمكن‭ ‬التفكير‭ ‬مثل‭ ‬الفضائيين‭”. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬بعث‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الكواكب‭ ‬في‭ ‬ناسا‭ ” ‬جيمس‭ ‬ل‭. ‬غرين‭”‬،‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الطفل‭ ‬ديفيس‭ ‬كتب‭ ‬فيها‭ “‬نحن‭ ‬نبحث‭ ‬دائما‭ ‬عن‭ ‬العلماء‭ ‬والمهندسين‭ ‬الناجحين‭ ‬واللامعين‭ ‬لشغل‭ ‬مختلف‭ ‬الوظائف‭ ‬لدينا‭ ‬ليساعدوننا،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬كثيرًا‭ ‬وتنجح‭ ‬في‭ ‬مدرستك،‭ ‬ونرغب‭ ‬برؤيتك‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬ناسا‭ ‬مستقبلا‭”.‬

ويتقاضى‭ ‬موظف‭ ‬حماية‭ ‬الكواكب‭ ‬في‭ ‬ناسا‭ ‬187‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬سنويا،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الموظف‭ ‬بمراقبة‭ ‬إلحاق‭ ‬البعثات‭ ‬الفضائية‭ ‬الضرر‭ ‬بالفضاء‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحديد‭ ‬تلك‭ ‬الاضرار‭ ‬وتصنيفها‭.‬