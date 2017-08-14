قلق دولي حيال السوريين العالقين على الحدود الأردنية 

عمان‭-‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬عميق‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬السوريين‭ ‬العالقين‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الاردن‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬المعارك‭.‬

وافاد‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬عنه‭ ‬ان‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬عميق‭ ‬إزاء‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬نحو‭ ‬اربعة‭ ‬آلاف‭ ‬سوري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحدلات‭ ‬ونحو‭ ‬45‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬الركبان،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬العالقين‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬السورية‭ ‬مع‭ ‬الأردن‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمحنة‭ ‬وخوف‭ ‬شديدين‭ ‬بين‭ ‬العالقين‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الخطر‭ ‬نتيجة‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمال‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬قتلى‭ ‬او‭ ‬جرحى‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬تزداد‭ ‬خطورة‭ ‬وتدهور‭ ‬الاوضاع‭ ‬يجبر‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬المغادرة‮»‬‭.‬

واكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬هؤلاء‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬ديارهم‭ ‬فيما‭ ‬ساءت‭ ‬الاوضاع‭ ‬بسبب‭ ‬ندرة‭ ‬الخدمات‭ ‬المتاحة‭ (…) ‬وأصبح‭ ‬طريق‭ ‬إمدادات‭ ‬الاغذية‭ ‬والسلع‭ ‬الاساسية‭ ‬الاخرى‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬مقيدا‭ ‬بشكل‭ ‬اكبر‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬وحذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬الحدلات‭ ‬قد‭ ‬قطعت‭ ‬الآن‭ ‬تماما‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬‮«‬تعيش‭ ‬بعض‭ ‬الأسر‭ ‬على‭ ‬الطحين‭ ‬والماء‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬وعبرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬استعدادها‭ ‬ل»مواصلة‭ ‬جهود‭ ‬السلطات‭ ‬الاردنية‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العالقين‭ ‬رغم‭ ‬الموارد‭ ‬المحدودة‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الركبان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬قرابة‭ ‬85‭ ‬الفا‭.‬

وتدهورت‭ ‬اوضاع‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الركبان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬اعلانها‭ ‬منطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مغلقة‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬عسكري‭ ‬اردني‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬للاجئين‭ ‬اوقع‭ ‬سبعة‭ ‬قتلى‭ ‬و13‭ ‬جريحا‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬حزيران‭/ ‬يونيو‭.‬

واعلن‭ ‬الجيش‭ ‬مباشرة‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬حدود‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬ومع‭ ‬العراق‭ ‬منطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مغلقة،‭ ‬ما‭ ‬اعاق‭ ‬ادخال‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬المنظمات‭ ‬الانسانية‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬ومنظمات‭ ‬انسانية‭ ‬توصلت‭ ‬لاحقا‭ ‬الى‭ ‬وسيلة‭ ‬لادخال‭ ‬المساعدات‭ ‬بواسطة‭ ‬استخدام‭ ‬رافعات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬تقوم‭ ‬بنقلها‭ ‬لعشائر‭ ‬سورية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تقوم‭ ‬بدورها‭ ‬بنقلها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬العالقين‭.‬